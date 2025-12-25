ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડનું રાજીનામું, શું છે કારણ?
ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષની હાજરીમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષને રાજીનામું આપ્યું
Published : December 25, 2025 at 4:37 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડે (આહીર) પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. અન્ય હોદ્દાના કામની વ્યવસ્તતાના કારણે જેઠા ભરવાડેે રાજીનામું આપ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મંત્રી રત્નાકરની હાજરીમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષના નિવાસસ્થાને રાજીનામું સોપ્યું હતું. અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ રાજીનામાનો સ્વીકાર કર્યો હતો.
પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડે કામની વ્યસ્તતા અને વિવિધ જવાબદારીઓના કારણએ ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. આજે ગાંધીનગર ખાતે તેમણે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઇ ચૌધરીને તેમના નિવાસસ્થાને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મંત્રી રત્નાકરની ઉપસ્થિતિમાં રાજીનામું સોપ્યું હતું. આ રાજીનામાનો વિધાનસભાના અધ્યક્ષે સ્વીકાર કર્યો હતો.
પ્રવકતા મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, જેઠા આહીર અમારા સંનિષ્ઠ સહકારી આગેવાન છે અને તેઓ પંચમહાલ ડેરી, નાફેડ સહિત અન્ય સહકારી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે. જેથી કામના ભારણ અને વ્યસ્તતાના લીધે અગાઉ ઘણી વખત પક્ષમાં રજૂઆત કરી હતી. આથી પક્ષ દ્વારા તેમની રજૂઆતને ગ્રાહ્ય રાખીને રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. જેઠાભાઈએ આજે રાજીખુશીથી સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં સ્વેચ્છાએ આ રાજીનામુ આપ્યું છે. તેઓ સહકારી આગેવાન સાથે હાલ ધારાસભ્ય પણ છે એટલે એ જવાબદારી સુપેરે નિભાવશે. આ ઉપરાંત જેઠાભાઈનું માર્ગદર્શન પક્ષમાં, જાહેર જીવનમાં અને સહકારી ક્ષેત્રે આગેવાન તરીકે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સદૈવ મળતું રહેશે.
