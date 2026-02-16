આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર: 18મીએ નાણાંમંત્રી બજેટ રજૂ કરશે; 38 દિવસમાં 26 બેઠક મળશે
ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી બજેટ સત્ર મળશે. 25 માર્ચ સુધી ચાલનારા આ સત્રમાં UGC, ગુજસીટોકમાં સુધારા સહિતના વિધેયક પસાર કરવામાં આવશે.
Published : February 16, 2026 at 8:34 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી બજેટ સત્ર શરૂ થવા જઇ રહ્યું છે. રાજ્યપાલના સંબોધન સાથે સત્રનો પ્રારંભ થશે. 25 માર્ચે સત્ર સમાપ્ત થશે. 38 દિવસ સુધી ચાલનારા બજેટ સત્રમાં રાજ્ય સરકાર વિકાસનો રોડમેપ રજૂ કરશે. બીજી તરફ વિપક્ષ વિવિધ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી બજેટ સત્ર
15મી વિધાનસભાનું આજથી આઠમું સત્ર મળશે. બપોરે 12 વાગ્યાથી સત્રની શરૂઆત થશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના સંબોધનથી સત્ર શરૂ થશે. આ સત્ર 38 દિવસ સુધી ચાલશે અને તે 25 માર્ચે સમાપ્ત થશે. આજે શોક દર્શક ઠરાવ રજૂ થશે. રાજ્યના પૂર્વ મંત્રીઓ તેમજ પૂર્વ ધારાસભ્યના નિધન અંગે શોક દર્શક રજૂ થશે.
વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષપદની ચૂંટણી, પૂર્ણેશ મોદીની જીત નિશ્ચિત
વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષની ચૂંટણી અંગે પ્રસ્તાવ મુકવામાં આવશે જેમાં ભાજપ તરફથી પૂર્ણેશ મોદી અને કોંગ્રેસ તરફથી શૈલેષ પરમારના નામનો પ્રસ્તાવ રજૂ થશે. કોંગ્રેસ પાસે ધારાસભ્યનું સંખ્યાબળ ઓછું હોવા છતાંય ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું છે. વિપક્ષનું કહેવું છે કે, ભાજપે લોકશાહીની પરંપરા તોડી છે. અગાઉ કોંગ્રેસના શાસનમાં આ પદ વિપક્ષને અપાતું હતું.
UGC સહિતના વિધેયક પસાર થશે
આ સત્ર દરમિયાન UGC,ગુજસીટોકમાં સુધારા સહિત અન્ય મહત્ત્વના વિધેયક પસાર કરાશે. 38 દિવસમાં સત્રમાં 23 દિવલ સુધી ગૃહમાં કામકાજ ચાલશે. આ સત્રમાં 26 બેઠક મળશે.
સત્રના ત્રીજા દિવસે અંદાજપત્ર રજૂ થશે
સામાન્ય રીતે સત્રના બીજા દિવસે નાણાંમંત્રી અંદાજપત્ર રજૂ કરતા હોય છે પરંતુ આ વખતે પ્રથમ વખત સત્રના ત્રીજા દિવસે અંદાજપત્ર રજૂ થશે. અમાસ અને સૂર્યગ્રહણને કારણે અંદાજપત્રની તારીખમાં ફેરફાર કરાયો હોવાનું જાણવા મળે છે. આ વખતે 18 ફેબ્રુઆરીએ નાણામંત્રી કનુભાઇ દેસાઇ પાંચમીવાર અંદાજપત્ર રજૂ કરશે.
ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર હંગામેદાર રહેવાની શક્યતા
ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર હંગામેદાર રહેવાની સંભાવના છે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ખેડૂતોના પ્રશ્નો, કાયદો વ્યવસ્થા, મોંઘવારી સહિતના પ્રશ્નો ગૃહમાં ઉઠાવી શકે છે. બીજી તરફ મંગળવારે ભાજપના ધારાસભ્યોની બેઠક મળશે જેમાં વિપક્ષ સામે સરકારનો મજબૂતી સાથે પક્ષ રજૂ કરવા માર્ગદર્શન અપાશે. આક્રમકતા સાથે વિપક્ષનો સામનો કરવા રણનીતિ ઘડાશે.
