દૂધ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર ગુજરાત, પણ મોંઘા પશુઆહારના કારણે પશુપાલકોનું બગડ્યુ ગણિત
દેશમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો દબદબો, ઉત્પાદન 221.06 મિલિયન ટન પર પહોંચ્યું પણ પશુદાણના ભાવવધારાથી વધી પશુપાલકોની ચિંતા વધી છે.
Published : October 11, 2026 at 6:38 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદન અને વેચાણ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રેકોર્ડ બ્રેક સ્તરે નોંધાયું છે, તેની ખુશી વ્યક્ત કરવી કે પશુદાણના ભાવમાં વધારો થવાથી તેનું દુઃખ વ્યક્ત કરવું તે પશુપાલકોને સમજાતુ નથી. કેન્દ્રીય મંત્રાલય અને GCMMFના આંકડા મુજબ રાજ્યમાં દૂધ ક્ષેત્રે અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ થઈ છે, પરંતુ સામે પક્ષે ખાણ-દાણ મોંઘા થતા દૂધ ઉત્પાદનનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. ETV ભારતની ટીમે પશુપાલકો અને ડેરીના અગ્રણીઓ સાથે ચર્ચા કરીને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જેમાં બનાસકાંઠાના પશુપાલકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો.
બનાસકાંઠાના પશુપાલક પરથીભાઇ ચૌધરીએ કહ્યું કે, દૂધના ભાવ અમને પોસાતા જ નથી 30-32 રૂપિયે પ્રતિકિલો ફેટના દરથી અમે ડેરીને દૂધ આપીએ છીએ, અને પશુઆહારના ભાવમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં બમણો વધારો થયો છે. પશુપાલનનો વ્યવસાય મહામુશ્કેલ બન્યો છે. હજુ લાંબા ગાળે આવું ચાલશે તો પશુપાલકો આ વ્યવસાયથી દૂર થઇને બીજા ધંધા તરફ વળશે.
તો અન્ય પશુપાલક ભીખાભાઇ ચૌધરી કહે છે, પશુદાણ અને ઘાસ ખૂબ મોંઘું છે સરવાળે કશું બચતું નથી. ડેરી દૂધના ભાવમાં વધારો તો કરે છે પરંતુ પશુ, પશુદાણ અને ઘાસ ખૂબ મોંઘા થઇ રહ્યા છે. ખેડૂતો દેવાદાર થઇ રહ્યા છે.
વધુ એક પશુપાલક પ્રકાશ ચૌધરી કહે છે, દરવર્ષે થતાં દૂધના ભાવ વધારા બીજું કંઇ નહીં પરંતુ આંકડાઓની માયાજાળ છે. પબ્લિક અને પશુપાલકોને એવી ગુંચવણમાં મૂકી દીધા છે કે તેને રાત-દિવસ આમાં લાગી રહે કે બીજો ધંધો કરે ત્યારે ઘરનું ગુજરાન ચાલી શકે છે.
પશુપાલકોને દૂધના ભાવ જોઇએ તેટલા મળતા નથી, બજારમાં છાસ 30 રૂપિયે મળે છે અને પશુપાલકોને દૂધના ભાવ પણ એટલા જ મળે છે. બીજું કે દાણની ક્વોલિટી સારી આવતી નથી. પશુપાલકોને મળવી જોઇએ તેટલી સબસીડી મળતી નથી. -સંદીપ ચૌધરી, પશુપાલક
દૂધના ભાવ વધ્યા છે પરંતુ પશુદાણના ભાવ આસમાને છે, ખેડૂતો માટે ખૂબ કપરી પરિસ્થિતિ છે, સરકાર આ દિશામાં કંઇ નિર્ણય લે તે જરૂરી છે.- કિરણસિંહ રાજપૂત, પશુપાલક
એક બાજુ બનાસકાંઠાના પશુપાલકોનો આ બળાપો છે તો બીજી તરફ બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરી વાર્ષિક સભામાં પશુપાલકોને લખલૂંટ ફાયદો થયો હોવાના દાવા કરી રહ્યા છે. બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીએ તાજેતરમાં બનાસ ડેરીની સામાન્ય સભામાં જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે 2239 કરોડ રૂપિયા ભાવફેર તરીકે ચૂકવ્યા છે. જે ગત વર્ષ કરતાં 108 કરોડ વધુ ચૂકવવાનો નિર્ણય પશુપાલકો માટે કર્યો છે.
ચોમાસા દરમિયાન લીલા ઘાસચારાની અછત વચ્ચે પશુદાણના ભાવ વધતા દૂધ ઉત્પાદનનો વ્યવસાય હવે ઓછો નફાકારક બની રહ્યો છે. જો દાણના ભાવ આ જ રીતે સતત વધતા રહેશે તો નાના અને સીમાંત પશુપાલકો માટે આ વ્યવસાય જાળવી રાખવો અત્યંત કઠીન સાબિત થશે. આ બધાની વચ્ચે NDDB અને ગુજરાત પશુપાલન વિભાગના અહેવાલ મુજબ રાજ્યમાં દૂધનું ઉત્પાદન દર વર્ષે 5% થી 6% ના વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરથી વધી રહ્યું છે.
ગ્રાહકો પર ભાવવધારાની અસર
GCMMFના રિપોર્ટ અનુસાર, છેલ્લા 5 વર્ષમાં ગ્રાહકો માટે દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લીટર ₹8 થી ₹12નો તબક્કાવાર વધારો થયો છે. વર્ષ 2019 માં જે દૂધનો ભાવ ₹44 થી ₹54 હતો, તે વર્ષ 2023-24 સુધીમાં વધીને ₹54 થી ₹66 પ્રતિ લીટર સુધી પહોંચી ગયો છે.
કેન્દ્રીય પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા વાર્ષિક આંકડાકીય રિપોર્ટ અનુસાર, દેશમાં માર્ચ 2021થી ફેબ્રુઆરી 2022 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન કુલ દૂધ ઉત્પાદન 221.06 મિલિયન ટન નોંધાયું છે. દેશભરમાં રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ પછી ગુજરાત 7.56% હિસ્સા સાથે ચોથા ક્રમે આવે છે. દેશમાં પ્રતિ વ્યક્તિ દૂધની ઉપલબ્ધતા દરોજ 444 ગ્રામ પર પહોંચી ગઈ છે. ઉત્પાદનમાં ઉત્તરોત્તર વધારા સાથે દૂધના ભાવ અને ટ્રેન્ડ્સમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે.
તો દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી સુમૂલ ડેરીના પૂર્વ ડિરેક્ટરનું પણ કહેવું છે કે, છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષમાં દૂધના ભાવમાં વધારો થયો છે. પરંતુ તેની સામે દૂધના ઉત્પાદનનો ખર્ચ અનેકગણો વધ્યો છે, દક્ષિણ ગુજરાતના પશુપાલકો પણ કહે છે કે દૂધના ભાવમાં વધારો થવા છતાં કોઇ જ બચત થતી નથી.
સુરતના પશુપાલક નરેશ કચોટીયાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, અમારી પાસે 18 પશુ છે, ડેરીમાં દૂધનો ભાવ વધારો થયો પરંતુ સાથે સાથે પશુઆહારના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે, ઘાસચારો પણ મોંઘો થયો છે, એટલે અમને કોઇ બચત થતી નથી.
સુમૂલ ડેરીના પૂર્વ ડિરેક્ટર જયેશ દેલાડ કહે છે કે, છેલ્લા ચાર-પાંચ વર્ષમાં પશુપાલકનો ઉત્પાદન ખર્ચ વધ્યો છે તે મુજબ દૂધના ભાવ વધવા જોઇએ તે મુજબ વધ્યા નથી. પશુદાણમાં 10થી 15 ટકાનો વધારો થયો છે તેની સામે દૂધના ભાવમાં માત્ર 3થી 4 ટકાનો જ વધારો થયો છે. મોંઘવારીનો દર પણ 5થી 7 ટકાના દરે વધ્યો છે. દૂધના વ્યવસાયમાંથી પશુપાલકો દૂર થઇ રહ્યા છે.
5 વર્ષમાં દૂધ ઉત્પાદન અને દૈનિક વેચાણનો ગ્રાફ
ગુજરાત દેશમાં ક્યાં છે અને શેમાં આગળ છે?
દેશના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં પશ્ચિમ ભારતના આ રાજ્યનું મહત્વનું યોગદાન છે. દૂધ ઉત્પાદનમાં સમગ્ર દેશમાં રાજસ્થાન 15.05% સાથે પ્રથમ સ્થાને છે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ 14.93% સાથે બીજા અને મધ્ય પ્રદેશ 8.60% સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ગુજરાતે કુલ ઉત્પાદનમાં 7.56% નું યોગદાન આપીને ચોથું અને અગ્રણી સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
દેશના ટોપ-5 દૂધ ઉત્પાદક રાજ્યોનો હિસ્સો
એશિયાની પ્રખ્યાત અને મોટી અમૂલ ડેરીના ઇન્ચાર્જ MDનું કહેવું છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં દૂધના કલેક્શન, ઉત્પાદન અને ભાવ વધારામાં ધરખમ વધારો આવ્યો છે.
અમૂલ ડેરીના ઇન્ચાર્જ MD મનીષ ઓઝાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, પાંચ વર્ષ પહેલા દૂધનું કલેક્શન 150 કરોડ કિલોગ્રામ હતું. જે આજે વધીને 176 કરોડ કિલોગ્રામથી વધુનું થઇ ગયું છે. ભાવ વધારાની વાત કરીએ તો પાંચ વર્ષ પહેલાં 837 રૂપિયા પ્રતિકિલો ફેટનો ભાવ હતો જે આજે વધીને 1035 રૂપિયા પ્રતિકિલો ફેટ ચૂકવીએ છીએ.
દેશમાં સંકર અને દેશી પશુઓનું વાર્ષિક યોગદાન
દેશના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં સૌથી વધુ યોગદાન દેશી ભેંસોનું રહ્યું છે, જે કુલ હિસ્સાના 31.58% છે. સંકર ગાયોનું યોગદાન 29.91% અને દેશી ગાયોનું યોગદાન 10.35% નોંધાયું છે. વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની દ્રષ્ટિએ દેશે 5.29% નો સકારાત્મક ગ્રોથ મેળવ્યો છે. ગુજરાત 5.36% ના વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર સાથે રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી પણ આગળ નીકળી ગયું છે.
રાજ્યમાં પશુપાલકોને યોગ્ય ભાવો મલી રહે તે માટે દૂધના ભાવ ટ્રેન્ડ્સમાં સતત સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. કૃત્રિમ ગર્ભાધાન અને પશુ આરોગ્ય ક્ષેત્રે થયેલા સુધારાના કારણે પશુઓની દૂધ આપવાની ક્ષમતામા વધારો થયો છે.
'બેઝિક એનિમલ હસબન્ડ્રી સ્ટેટિસ્ટિક્સ'ના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, રાજ્યનું વાર્ષિક દૂધ ઉત્પાદન 1.67 કરોડ ટન (16,722.11 હજાર ટન)ના આંકડે પહોંચી ગયું છે, જે સમગ્ર દેશના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં 7.56% નો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. આ સિદ્ધિ સાથે ગુજરાત સમગ્ર ભારતમાં 4થું સ્થાન ધરાવે છે. રાજ્યના આ શ્વેત સંગ્રામમાં સૌથી મોટો સિંહફાળો ભેંસોનો રહ્યો છે, જેના દ્વારા 78.32 લાખ ટનથી વધુ દૂધનું ઉત્પાદન થાય છે. આ સિવાય સંકર (ક્રોસબ્રીડ) ગાયો 56.78 લાખ ટન અને દેશી ગાયો 28.72 લાખ ટન દૂધનું યોગદાન આપી રહી છે.
દૂધ ઉત્પાદનની સાથે સાથે રાજ્યમાં પશુપાલકોની સમૃદ્ધિ અને લોકોની જીવનશૈલીમાં પણ મોટો સુધારો જોવા મળ્યો છે. આંકડા દર્શાવે છે કે 2015-16 માં જ્યાં રાજ્યમાં માથાદીઠ દૂધની દૈનિક ઉપલબ્ધતા 522 ગ્રામ હતી, તે વધીને વર્ષ 2022માં દૈનિક 656 ગ્રામ થઈ ગઈ છે. સંકર ગાયો અને ભેંસોની વસતિમાં થયેલો ઉત્તરોત્તર વધારો અને પશુપાલન ક્ષેત્રે વૈજ્ઞાનિક અભિગમે ગુજરાતને ડેરી ક્ષેત્રે નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડ્યું છે.
માથાદીઠ દૂધ વપરાશકર્તાઓની ઉપલબ્ધતા
- 2015-16: 522 ગ્રામ / દિવસ
- 2016-17: 538 ગ્રામ / દિવસ
- 2017-18: 563 ગ્રામ / દિવસ
- 2018-19: 593 ગ્રામ / દિવસ
- 2019-20: 615 ગ્રામ / દિવસ
- 2020-21: 631 ગ્રામ / દિવસ
- 2021-22: 656 ગ્રામ / દિવસ
ડેરી ક્ષેત્રે ગુજરાતે પોતાની મજબૂત પકડ જાળવી રાખી છે. દૂધના ભાવ અને ઉત્પાદન પશુપાલકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યા છે, પરંતુ વધતા પશુદાણે પશુપાલકોને વ્યવસાય છોડવા અંગે વિચારવા પર મજબૂર કર્યા છે. હવે જો ગુજરાતને ડેરી ક્ષેત્રે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું હોય તો પશુપાલકોની સ્થિતિ અંગે તાકીદે વિચારણા કરીને તેમની સ્થિતિ સુધરે તે દિશામાં ઝડપથી પગલાં ભરવા જોઇએ તેવી માગ ઉઠી રહી છે.
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