ગુજરાતમાં પશુઓના પગ-મોંઢાના રોગ સામે રસીકરણ ઝુંબેશ, ખેડૂતોની આજીવિકા સુરક્ષિત કરવા પ્રયાસ

ગુજરાત સરકારે પશુધન માટે શરૂ કર્યું મોટું રસીકરણ અભિયાન, ગાય-ભેંસને પગ-મોંના રોગથી બચાવવા 15 એપ્રિલ સુધી ચાલશે ઝુંબેશ.

By ANI

Published : March 16, 2026 at 3:24 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે પશુધનમાં ફેલાતા અત્યંત ચેપી પગ અને મોંના રોગ (FMD)ને કાબૂમાં લેવા માટે રાજ્યવ્યાપી રસીકરણ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોના પશુધનના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવાનો અને રોગને કારણે થતા આર્થિક નુકસાનથી તેમને બચાવવાનો છે. રાષ્ટ્રીય પશુ રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ (NADCP) હેઠળ આ ઝુંબેશ 15 એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે.

પગ અને મોંનો રોગ એક વાયરલ ચેપ છે, જે ગાય, ભેંસ, ઘેટાં અને બકરાં જેવા ખૂરવાળા પ્રાણીઓને ઝડપથી ચેપ લગાડે છે. આ રોગમાં પ્રાણીઓને તાવ આવે છે, મોંમાં ચાંદા પડે છે, લાળ વધુ પડતી નીકળે છે અને દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો થાય છે. આની સીધી અસર ડેરી ખેડૂતોની આવક પર પડે છે.

રસીકરણ ઝુંબેશ દરમિયાન પ્રાણીઓને કાનમાં ટેગ લગાવીને ઓળખ આપવામાં આવી રહી છે અને તેમની સંપૂર્ણ વિગતો INAPH (ઇન્ફર્મેશન નેટવર્ક ફોર એનિમલ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ હેલ્થ) પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવી રહી છે. આ ડિજિટલ પદ્ધતિથી સરકારી અધિકારીઓ રસીકરણની પ્રગતિ અને પશુઓના સ્વાસ્થ્ય પર ચાંપતી નજર રાખી શકશે.

"પગ અને મોંના રોગમાં ગાય-ભેંસના મોંમાં ચાંદા પડે છે, તાવ આવે છે અને દૂધ ઉત્પાદન ઘટી જાય છે. આને રોકવા માટે દર વર્ષે બે વાર - માર્ચ અને સપ્ટેમ્બરમાં - રસીકરણ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે, જેથી પશુ માલિકોને નાણાકીય નુકસાનથી બચાવી શકાય." - ભાવિન કુમાર, પશુચિકિત્સા અધિકારી, લોદરા ગામ

લોદરા ગામના ખેડૂત જીગરભાઈ પટેલ, જેમની પાસે 33 ગાયો અને 2 ભેંસ છે, તેમણે આ પહેલનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "સરકારી અધિકારીઓ નિયમિત ગામમાં આવીને પશુઓને રસી આપે છે. અમે આ અભિયાનનું મહત્વ સમજીએ છીએ અને અમારા પશુઓ સ્વસ્થ રહે તે માટે તેને પૂરેપૂરો ટેકો આપીએ છીએ."

લોદરા દૂધ સહકારી મંડળીના સચિવ મહેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે ગામમાં લગભગ 750 પશુઓ છે, જે પૈકી લગભગ 40 ટકા પશુઓનું રસીકરણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. અધિકારીઓના મતે, રોગને લાંબા ગાળે નાબૂદ કરવા અને ગુજરાતના ડેરી ખેડૂતોની આજીવિકા સુરક્ષિત કરવા આવા મોટા પાયે અને નિયમિત રસીકરણ અભિયાનો આવશ્યક છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સતત 100 વર્ષથી પશુધન વસ્તી ગણતરી કરતો “ભારત” વિશ્વનો એકમાત્ર દેશ બન્યો - 21st Livestock Census COUNTING
  2. Maldhari in Trouble: કચ્છમાં પશુધનને ખાવા ઘાસચારો જ નથી, માલધારીઓ કરી રહ્યા છે હિજરત

