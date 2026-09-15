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કચ્છમાં અનરાધાર: માંડવીમાં સૌથી વધુ 6 ઇંચ વરસાદ, ભરૂચમાં એપાર્ટમેન્ટની દીવાલ ધરાશાયી થતા 7 કાર કાંસમાં ખાબકી

ગુજરાતમાં ફરી એક વખત મેઘો મહેરબાન થયો છે. કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.

ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો હતો
ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 11:45 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ફરી એક વખત મેઘો મહેરબાન થયો છે. છેલ્લા બે દિવસથી રાજ્યમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે જેને કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે. કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.

કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6 ઇંચ વરસાદ

કચ્છના અનેક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજ્યમાં કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6.22 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો જ્યારે મુદ્રામાં 1.22 ઇંચ, ભૂજમાં 1.18 ઇંચ, અબડાસામાં 0.71 ઇંચ, લખપતમાં 0.67 ઇંચ, ગાંધીધામમાં 0.63 ઇંચ, નખત્રાણામાં 0.59 ઇંચ, અંજારમાં 0.55 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો.

સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયામાં 0.87 ઇંચ, ભાવનગરના શિહોરમાં 0.47 ઇંચ, જામનગરમાં 0.35 ઇંચ, પોરબંદરમાં 0.24 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.

ભરૂચમાં સાર્વત્રિક વરસાદ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા

ભરૂચ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. અનેક તાલુકાઓમાં મેઘમહેર થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે. ભરૂચ તાલુકામાં સૌથી વધુ 4 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદને પગલે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લામાં નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા મુજબ ભરૂચમાં 4 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે વાગરા, અંકલેશ્વર અને હાંસોટમાં 3.5-3.5 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ઝઘડિયામાં 1.5 ઈંચ તથા આમોદ અને વાલિયામાં 1-1 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. જંબુસરમાં 11 મી.મી. અને નેત્રંગમાં 6 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.

નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા જનજીવનને અસર

ભરૂચ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદના પગલે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. ખાસ કરીને ઝાડેશ્વર તરફના માર્ગ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહારને અસર થઈ હતી. પાણીનો ભરાવો વધતા ઝાડેશ્વર માર્ગ બંધ કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વાહનચાલકોને પાણી ભરાયેલા માર્ગ પરથી પસાર થવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વરસાદ દરમિયાન શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાને લઈને તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી હતી.

એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિગની દીવાલનો ભાગ ધસી પડ્યો

ભારે વરસાદ વચ્ચે ભરૂચના કસક વિસ્તારમાં આવેલી આંગણ એપાર્ટમેન્ટમાં પણ ગંભીર ઘટના બની હતી. વરસાદી કાંસ પાસે આવેલા એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિંગની દીવાલ અને જમીનનો મોટો હિસ્સો અચાનક ધસી પડ્યો હતો. પાર્કિંગનો ભાગ તૂટી પડતાં ત્યાં પાર્ક કરેલી આશરે 7 જેટલી કાર કાંસમાં ખાબકી હતી. ઘટનાને પગલે વાહન માલિકોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભારે વરસાદના કારણે કાંસમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો અને કિનારે ધોવાણ થતાં પાર્કિંગનો ભાગ નબળો પડ્યો હોવાની માહિતી છે.

અંકલેશ્વર-હાંસોટ-સુરત સ્ટેટ હાઈવે પર પણ જોવા મળી હતી. સિઝનમાં બીજી વખત આમળાખાડી ઓવરફ્લો થતાં માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. પાણીનું સ્તર વધતા હાઈવે પર વાહનવ્યવહાર બંધ કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. માર્ગ બંધ થતાં વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી હતી. વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ વચ્ચે તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ભારે વરસાદે એક તરફ ખેડૂતોને રાહત આપી છે, તો બીજી તરફ શહેરના માર્ગો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાથી મુશ્કેલી પણ સર્જાઈ છે. વરસાદને કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ અંગે ભરૂચ પાલિકાના ચીફ ઓફિસર હરેશ અગ્રવાલ દ્વારા તંત્રની કામગીરી અને પાણીના નિકાલ અંગેની વિગતો આપવામાં આવી હતી.

260 તાલુકામાં વરસાદ

ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાન તરફ આગળ વધતા તેની આસપાસના વિસ્તાર અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી ગતિવિધિનું પ્રમાણ જોવા મળી રહ્યું છે. રાજ્યના 260 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો. ગુજરાતમાં સિઝનનો સરેરાશ 80 ટકા વરસાદ પડ્યો છે.

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