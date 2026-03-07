Women's Day 2026: નવસારીના 'લખપતિ દીદી'ને ઉદ્યોગ થકી વર્ષે 10 લાખની કમાણી, 10 મહિલાઓને પણ સશક્ત બનાવી
ચિખલીના અસ્મિતાબેને બતાવ્યું છે કે સ્ત્રી શક્તિ ખરેખર સમાજની સાચી શક્તિ છે. એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાંથી આવેલી અસ્મિતાબેને પોતાના વ્યવસાયમાંથી વાર્ષિક રૂ.10.20 લાખ કમાય છે
ગાંધીનગર: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસરે ગુજરાતની એક મહિલાની સફળતાની વાત સાંભળીને દરેકને ગર્વ થશે. નવસારી જિલ્લાના ચિખલી તાલુકાના સોલધરા ગામમાં રહેતા અસ્મિતાબેન અશોકભાઈ પટેલે બતાવ્યું છે કે સ્ત્રી શક્તિ ખરેખર સમાજની સાચી શક્તિ છે. એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાંથી આવેલી અસ્મિતાબેને આજે પોતાનો ઉદ્યોગ ચલાવીને વાર્ષિક 10.20 લાખ રૂપિયાની આવક મેળવી છે અને 10 અન્ય મહિલાઓને પણ આત્મનિર્ભર બનાવી છે.
મધ-ઉછેરથી આત્મનિર્ભરતાની શરૂઆત
અસ્મિતાબેનનો જન્મ સોલધરા ગામમાં થયો. બાળપણથી જ ખેતી અને પશુ-પાલનનું કામ જોઈને મોટા થયા. ATD (આર્ટ ટીચર ડિપ્લોમા) ભણતી વખતે પિતાનું અવસાન થયું, પણ તેમના પ્રગતિશીલ સસરા-સાસુ અને પોતાના આત્મવિશ્વાસે તેમને આગળ વધાર્યા. લગ્ન પછી પણ B.A.ની ડિગ્રી પૂરી કરી. ઘર ચલાવવા માટે ખેતીની આવક ઓછી પડતી હતી. આ સમયે 2010-11માં તેમણે મધ-ઉછેર (Beekeeping)નો કોર્સ કર્યો. ઘરે જ મધમાખીઓ પાળીને મધ બનાવ્યું અને બજારમાં વેચ્યું. 2014માં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાંથી બેકરી કોર્સ પણ કર્યો. આ બધું તેમના ઉત્સાહને વધારતું ગયું.
'સહ્યાદ્રી સખી મંડળ' - 10 મહિલાઓ, 1 સ્વપ્ન
2015માં ગ્રામ વિકાસ અધિકારીઓના માર્ગદર્શનથી અસ્મિતાબેને 10 મહિલાઓ સાથે 'સહ્યાદ્રી સખી મંડળ' બનાવ્યું. શરૂઆતમાં કેરી, લીંબુ અને કરંડાના અથાણાં બનાવ્યા. મિશન મંગલમ યોજના હેઠળ 15,000 રૂપિયાનું રિવોલ્વિંગ ફંડ મળ્યું. તેનાથી રાગી (નાગલી) આધારિત ઉત્પાદનો જેવા કે પાપડ, બિસ્કિટ અને લોટ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આ ઉત્પાદનો સ્થાનિક મેળાઓમાં વેચ્યા પછી 2 લાખ રૂપિયાનું ધિરાણ મેળવીને હળદર પ્રોસેસિંગ મશીન ખરીદ્યું. આજે ઓર્ગેનિક હળદર પાવડર બનાવે છે.
આજે સહ્યાદ્રી સખી મંડળમાં મહિલાઓ ઘરે બેઠાં મધ પેકિંગ, અથાણું, આમળાની કેન્ડી, નાગલીની વેફર અને વાંસના હસ્તકલા ઉત્પાદનો બનાવે છે. આ બધું સ્થાનિક બજારમાં વેચાય છે અને રાજ્ય-રાષ્ટ્રીય મેળાઓમાં પણ પ્રદર્શિત થાય છે. અસ્મિતાબેન કહે છે કે જેમ એક વૃક્ષના મૂળ એકતામાં મજબૂત હોય તેમ આ જૂથ પણ એકબીજાને સાથે મળીને મજબૂત બન્યું છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા
આ સફળતાને કારણે અસ્મિતાબેને રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન (NRLM) હેઠળ ઘણી પ્રશંસા મળી છે. તેમને વડાપ્રધાનને 3 વખત મળવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી 'કૃષિ રત્ન પુરસ્કાર' અને 2015માં જિલ્લા કક્ષાએ આત્મા એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. તેઓ આ બધું મિશન મંગલમ અને વડાપ્રધાનના પ્રયાસોને આભારી છે.
આવનારા એપ્રિલ 2026માં સુરતમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) યોજાશે. આ કોન્ફરન્સમાં સ્થાનિક મહિલા સ્વસહાય જૂથો અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગકારોને વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડવા પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. અસ્મિતાબેન જેવી મહિલાઓને આ મંચ પર પોતાની ક્ષમતા બતાવવાની નવી તક મળશે.
સહ્યાદ્રીનો વારસો
અસ્મિતાબેન પટેલની આ સફર માત્ર વ્યક્તિગત સફળતા નથી, પરંતુ ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે પ્રેરણાનું ઉદાહરણ છે. તે બતાવે છે કે સ્થાનિક કાચા માલ, પરંપરાગત કુશળતા અને સરકારી યોજનાઓનો ઉપયોગ કરીને મહિલાઓ કેટલી આગળ વધી શકે છે. આજે તેઓ ગામમાં માર્ગદર્શક બની છે અને અન્ય મહિલાઓને પણ આત્મનિર્ભર બનવા પ્રોત્સાહન આપે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર અસ્મિતાબેન જેવી લખપતિ દીદીઓને સલામ! તેઓ માટીમાંથી ઉગીને મજબૂત વૃક્ષ બની છે અને સમાજમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવી રહી છે. આવી પ્રેરણાદાઈ કહાનીઓ દરેક મહિલાને આગળ વધવાની હિંમત મળે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસરે અસ્મિતાબેન જેવી “લખપતિ દીદી” ઓને સલામ, જેઓ માટીમાંથી ઉગીને સહ્યાદ્રી જેવી અડગ શક્તિ બની છે અને સમાજમાં પરિવર્તનનું નવું પ્રકરણ લખી રહી છે.
