ખેડૂતના એક ખિસ્સામાંથી કાઢીને બિજા ખિસ્સામાં રાહત સહાયના નામે સસ્તી પ્રસિદ્ધિ અને વાહવાહી કરે છે ગુજરાતની સરકાર: ખેડૂત આગેવાન રતનસિંહ

સરકારે પ્રતિ બે હેકટરની મહત્તમ મર્યાદામાં 44000 ખેડૂતોને સહાય આપવાનું નક્કી કર્યું છે. જેને ખેડૂતો એકદમ મજાક અને લોલીપોપ સાથે સરખાવી રહ્યા છે.

સરકારના રાહત પેકેજ બાદ ખેડૂતોમાં રોષ વધ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને ચોમાસા બાદ પડેલા માવઠાના વરસાદમાં જે રાહત સહાય જાહેર કરી છે, તેને લઈને હવે ખેડૂતોમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સરકારે પ્રતિ બે હેકટરની મહત્તમ મર્યાદામાં 44000 ખેડૂતોને સહાય આપવાનું નક્કી કર્યું છે. જેને ખેડૂતો એકદમ મજાક અને લોલીપોપ સાથે સરખાવી રહ્યા છે.

સરકારે જે જાહેરાત કરી છે, તેનો સીધો હિસાબ કરીએ તો પ્રતિ વિધા 3,520 જેટલું વળતર ખેડૂતોને મળી રહ્યું છે. જેની સામે માત્ર બિયારણનો ખર્ચ જ 4,000 કરતાં વધી જાય છે. જેથી ખેડૂતો સરકારના રાહત પેકેજને છેતરામણુ ખેડૂતોની મશ્કરી સમાન અને લોલીપોપ જેવું ગણાવ્યું છે.

રાજ્ય સરકારે ચોમાસા બાદ પડેલા માવઠાના વરસાદને લઈને ખેડૂતોને ચોમાસુ પાકોમાં જે નુકસાન થયું છે, તેના માટે 10000 કરોડનુ વળતર રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, જેને ખેડૂતો જ હવે નકારી રહ્યા છે. રાજ્યની સરકારે પ્રતિ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં ખેડૂતોને 44 હજારની રાહત આપવાનુ નક્કી કર્યું છે. જેને ખેડૂતો મશ્કરી મજાક અને લોલીપોપ સમાન ગણાવી રહ્યા છે. સરકારે જે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેનો પ્રતિ એક વીઘાએ હિસાબ કરીએ તો ખેડૂતોને 13 વિઘાની મર્યાદામાં પ્રતિવિઘે 3520 રૂપિયા મળવા પાત્ર થાય છે.

પાલ આંબલીયા, ખેડુત નેતા
સામાન્ય સંજોગોમાં ખેડૂતોને ચોમાસુ પાકના વાવેતર માટે પ્રતિ એક વીઘામાં માત્ર 4000 કરતાં વધારેનો બિયારણનો ખર્ચ થાય છે. સરકારે જે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેમાંથી બિયારણનો ખર્ચ પણ નીકળે તેમ નથી. આવા રાહત પેકેજને સરકાર ઐતિહાસિક ગણાવી રહી છે, પરંતુ સાચા અર્થમાં તે ખેડૂતોની મશ્કરી અને મજાક સમાન છે.

ખેડૂત આગેવાન રતનસિંહનો સરકાર પર ચોકાવનારો આરોપ

ભાવનગરના ખેડૂત આગેવાન રતનસિંહ ડોડીયાએ સરકાર પર ખૂબ જ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. સરકારે જે 10000 કરોડનું રાહત પેકેજ આપ્યું છે, તે ખેડૂતના જમણા ખિસ્સામાંથી કાઢી લઈને ડાબા ખિસ્સામાં વાહ-વાહી માટે મૂકવામાં આવેલું છેતરામણું પડીકુ છે. સરકારે પ્રત્યેક ખેડૂતો પાસેથી 200 મણ મગફળીની ખરીદી કરવાનું નિર્ધારિત કર્યો હતો. જેમાં આ વર્ષે 75 મણનો ઘટાડો કરીને માત્ર 125 મણ મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. જેને કારણે ખેડૂતોને 75 માણસ મગફળીના ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે 34,000 ઓછા મળી રહ્યા છે.

જુનાગઢમાં કિશાન સહકાર સંમેલન
સરકારે એકદમ બુદ્ધિ પૂર્વકનું કામ કરીને ખેડૂતોને છેતરવાનો કિમીયો રાહત પેકેજ જાહેર થતા પૂર્વે જ શોધી કાઢ્યો હતો. ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીમાં ઘટાડો કરીને જે મગફળી ખેડૂતો પાસેથી ખરીદવાની હતી. તેને રાહત પેકેજના પડીકામાં પેક કરીને ખેડૂતોને ઉંધા ચશ્મા પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જેને ખેડૂતો ખૂબ સમજી ગયા છે અને સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિનો વિરોધ પણ કરે છે.

કિશાન સહકાર સંમેલન
ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાંથી આવ્યા ખેડૂતો

ગુજરાતના વરસાદ અને માવઠા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આજે જુનાગઢ ખાતે એકત્ર થયા હતા. જેમાં બિન રાજકીય કિશાન સહકાર સંમેલનમાં ખેડૂત નેતા પાલ આંબલીયા, રેશ્માબેન પટેલ, કરસન બાપુ ભાદરકા સહિત સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લા અને ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠાના પૂર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી પણ ખેડૂતો આવી પહોંચ્યા હતા અને સરકાર સામે વિરોધ વ્યક્ત કરીને જે રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેની સામે પ્રત્યેક ખેડૂતનું ત્રણ લાખ રૂપિયાનું લેવું રાજ્યની સરકાર માફ કરે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી હતી.

