કેશોદ સિવિલ કોર્ટમાં માદા શ્વાને આપ્યો બચ્ચાને જન્મ, કોર્ટ રજીસ્ટારે નગરપાલિકાને નોટિસ આપીને દૂર કરવા કર્યો હુકમ
સમગ્ર મામલામાં કેશોદ નગરપાલિકા દ્વારા કોર્ટ પરિસરમાંથી શ્વાન અને તેના બચ્ચાઓને દૂર કરવાની કામગીરી થઈ શકે છે.
Published : November 10, 2025 at 6:40 PM IST
જુનાગઢ : કેશોદ સિનિયર સિવિલ કોર્ટમાં માદા શ્વાને કેટલાક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. જન્મ બાદ માદા સ્વાન વકીલો અને કોર્ટમાં આવતા અરજદારોને કરડી રહી છે. જેને ધ્યાને રાખીને કેશોદ મુખ્ય સિનિયર સિવિલ કોર્ટના રજિસ્ટ્રારે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને સ્વાન અને તેના બચ્ચાને કોટ પરિસરમાંથી દૂર કરવાનો આદેશ કરતો એક હુકમ આપ્યો છે. સમગ્ર મામલામાં કેશોદ નગરપાલિકા દ્વારા કોર્ટ પરિસરમાંથી શ્વાન અને તેના બચ્ચાઓને દૂર કરવાની કામગીરી થઈ શકે છે.
કેશોદ કોર્ટમાં શ્વાનોનો દબદબો રજીસ્ટારે લખ્યો પત્ર
કેશોદ મુખ્ય સિનિયર સિવિલ કોર્ટમાં એક માદા સ્વાને કેટલાક બચ્ચાને આપ્યો છે. જે હવે કોર્ટમાં આવતા વકીલો અને અન્ય અરજદારો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની રહ્યું છે. જે માદા શ્વાને બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે, તે સિવાયના અન્ય કેટલાક શ્વાનો પણ કોર્ટ પરિસરમાં જોવા મળે છે.
કેટલાક કિસ્સામાં ખૂબ જ ઉશ્કેરાઈ જઈને બચ્ચા આપનાર માદા શ્વાનની સાથે અન્ય કેટલાક શ્વાનો અરજદારો અને વકીલને બટકું ભરવા માટે પણ ઉગ્ર બની જતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કેશોદ મુખ્ય સિનિયર સિવિલ કોર્ટના રજિસ્ટ્રારે કેશોદ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને હુકમ કરતો પત્ર લખીને આગામી દિવસોમાં કેશોદ કોર્ટમાં જોવા મળતા તમામ શ્વાનોને કોર્ટ પરિસરમાંથી દૂર કરવામાં આવે તેવો હુકમ કર્યો છે.
ચીફ ઓફિસરનો કોઈ પ્રતિભાવ નહીં
કેશોદ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર મુકેશ વાઘેલાનો ETV Bharat એ ટેલીફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે હાલ પૂરતો સમગ્ર મામલામાં કોઈ પ્રત્યુત્તર આપવાનુ ટાળ્યું છે, તેઓએ જણાવ્યું હતું કે હાલ તેઓ અન્ય કામ સાથે જોડાયેલા છે, માટે સમગ્ર મામલામાં કોઈપણ પ્રકારનો પ્રત્યુતર આપવો યોગ્ય રહેશે નહીં, તો કેશોદ વકીલ મંડળના પ્રમુખ સુરજ ચાવડાએ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે બચ્ચા આપનાર માદા શ્વાન અરજદારો અને વકીલોને કરડી રહી છે આવી સ્થિતિમાં રજીસ્ટારે જે પત્ર ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકા કેશોદને મોકલ્યો છે તે અંતર્ગત કાર્યવાહી થાય તો વકીલો અને અન્ય અરજદારોને સ્વાનોના સંભવિત હુમલાથી બચાવી શકાય તેમ છે.
