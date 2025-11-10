ETV Bharat / state

'તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી પહેલાં ભાજપના 1 લાખ કાર્યકરોને આપમા જોડીશ': ચૈતર વસાવાની ભાજપને ચેલેન્જ

દાહોદ જિલ્લાના કતવારામાં ગુજરાત જોડો જનસભામાં અસંખ્ય લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતાં, આ તકે સંબોધન કરતા ચૈતર વસાવાએ ભાજપ પર સણસણતા પ્રહાર કર્યા હતાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 7:35 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 8:12 AM IST

દાહોદ: ડેડિયાપાડાના આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ સતત સંગઠનને મજબૂત કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે. ત્યારે ગઈકાલે રવિવારે ચૈતર વસાવાએ દાહોદમાં બીજી સભા સંબોધી હતી.

જિલ્લાના કતવારા ગામે આપની ગુજરાત જોડો જનસભા યોજાઈ હતી. જેમાં ચૈતર વસાવા અને યુવા મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બ્રીજરાજસિંહ સોલંકી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં હજારોની સંખ્યામા જનમેદની ઉમટી પડી હતી અને ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બીટીપીના અસંખ્ય આગેવાનો અને કાર્યકરોએ આપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો.

દરેક યોજનામાં હજારો કરોડના ભ્રષ્ટાચાર

ચૈતર વસાવાએ ભાજપ ઉપર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, ભાજપનો દરેક નેતા ચોર છે, દરેક યોજનામાં હજારો કરોડના ભ્રષ્ટાચાર આચર્યા છે. ત્યારે આદિવાસી સમાજના પ્રશ્નોને લઈ અમે લડત લડીશું. ભાજપ વાળાઓનો જીવ સત્તાની ખુરશીમાં છે અને અમે ખુરશી છીનવી લઈશું. મને અનેક પ્રકારે હેરાન પરેશાન કરી દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડી સુધી અમે લડીશું.

ભાજપના એક લાખ કાર્યકરોને આપમા જોડીશ

ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતીની ઉજવણી માટે વડાપ્રધાન મોદી ડેડિયાપાડા આવી રહ્યા છે, ત્યારે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે અફવા ફેલાવી છે કે ચૈતર વસાવા નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભાજપમાં જોડાવવાના છે, એટલે લોકો જોવા માટે આવે અને એમની સભામા સંખ્યા થાય તે માટે અફવા ફેલાવી હોવાનો પણ ચૈતર વસાવાએ આરોપ લગાવ્યો હતો. વસાવાએ એમ પણ કહ્યું કે, મને ભાજપમાં જોડવા માટે અનેક નેતાઓ દબાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ મને ભાજપમાં જોડવાનો ટાર્ગેટ રાખતા હોય તો મારો પણ ટાર્ગેટ છે કે તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી પહેલા ભાજપના એક લાખ કાર્યકરોને આપમા જોડીશ.

ખેડૂતોની નુકસાની સામે વળતરના નામે લોલીપોપ

ખેડૂતોને પાક નુકસાની માટે સરકારે જાહેર કરેલા રાહત પેકેજ મામલે ચૈતર વસાવા એ કહ્યું કે, આ ખેડૂતોની નુકસાની સામે વળતરના નામે લોલીપોપ છે, અમારી માંગણી છે કે, દરેક ખેડૂતને 50 હજાર પ્રતિ હેક્ટર વળતર ચૂકવવામાં આવે અને જે ખેડૂતોએ ભાગિયા તરીકે ખેતી કરી હતી, તેમને પણ વળતર આપવામાં આવે. ચૈતર વસાવાએ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી કે, જે પશુઓને નુકસાન થયું છે, મકાનોને નુકસાન થયું છે, તેમા પણ વળતર મળે અને પાક વીમા યોજના ચાલુ થાય તેમજ ખેડૂતોએ ધિરાણ લીધું છે તેમની લોન માફી થાય. જો સરકાર આ માંગણી પુરી નહીં કરે તો આ મામલે અમે આંદોલન કરી માંગણી કરીશું તેવું પણ ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું હતું.

ભાજપના જ લોકો ફેલાવે છે અફવા

ભાજપમાં જોડાવવાની વાતને રદિયો આપતા ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, આ બધી અફવાઓ ભાજપના જ લોકો ફેલાવે છે, અમે ક્યારેય ભાજપમાં જોડાવવાના નથી, લોકોના પ્રશ્નો માટે લોકોના હિત માટે લડતા આવ્યા છે અને લડતા રહીશું. આમ આદમી પાર્ટીમાં જ રહીને કાર્યકરો અને હોદ્દેદારોને દિશા સૂચનનું કાર્ય કરતા રહીશું.

  1. શું PM મોદીની હાજરીમાં ચૈતર વસાવા ભાજપમાં જોડાશે ? ચૈતર વસાવાએ કહ્યું આવું...
  2. શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી, પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયાનું મોટું નિવેદન
