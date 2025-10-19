ETV Bharat / state

જૈન સમુદાયે ખરીદી 5-10 નહીં પરંતુ 186 મોંઘી લક્ઝરી કાર, મેળવ્યો 21 કરોડનો ફાયદો

જૈન સમુદાયે 21 કરોડ રૂપિયાની છૂટ મેળવીને 186 મોંઘી લક્ઝરી કાર ખરીદીને ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશભરમાં ચર્ચા જગાવી છે.

જૈન સમુદાયે ખરીદી 5-10 નહીં પરંતુ 186 મોંઘી લક્ઝરી કાર
જૈન સમુદાયે ખરીદી 5-10 નહીં પરંતુ 186 મોંઘી લક્ઝરી કાર (ANI)
By ANI

Published : October 19, 2025 at 7:40 PM IST

અમદાવાદ: જૈન સમુદાયે 21 કરોડ રૂપિયાની છૂટ મેળવીને 186 મોંઘીદાટ ભવ્ય લક્ઝરી કાર ખરીદીને દેશભરમાં ચર્ચા જગાવી છે. જૈન આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંગઠન એટલે કે JITOના ઉપાધ્યક્ષ હિમાંશુ શાહે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, BMW, ઔડી અને મર્સિડીઝ જેવી લક્ઝરી વ્હિકલ બ્રાંડ સાથે આ ડીલ કરવામા આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, JITI એક બિનફાયદાકારી સામાજિક સંસ્થા છે જેના સમગ્ર વિશ્વમાં 65 હજાર સભ્યો છે.

શાહે આગળ જણાવ્યું હતું કે, 186 લક્ઝરી કાર, જેમાં પ્રત્યેકની કિંમત 60 લાખ રૂપિયાથી લઈને 1.3 કરોડ રૂપિયા વચ્ચે છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીમાં સમગ્ર ભારતમાં તેમના માલિકોને સોંપી દેવામાં આવી છે. JITOના દેશવ્યાપી અભિયાનથી અમારા સભ્યોને 21 કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, સંગઠન માત્ર એક સુવિધા પ્રદાતાની ભૂમિકામાં હતું અને તેને આ ડીલથી કોઈ લાભ થયો નથી. શાહે આગળ કહ્યું કે, વધુમાં વધુ કાર ગુજરાતના જૈન સમુદાયે ખરીદી છે.

આ પહેલના પ્રણેતા નિતિન જૈને જણાવ્યું હતું કે, આ બધુ ત્યારે શરૂ થયું જ્યારે કેટલાંક JITO સભ્યોએ સંગઠનની મજબૂત કાર્યપ્રણાલી શક્તિનો લાભ ઉઠાવીને કાર વિનિર્માતાઓને ભારે છૂટ હાંસલ કરવાનું સૂચન કર્યુ. તેમણે કહ્યું કે, અમે પોતાના સભ્યોની ખરીદારી પર વધુ છૂટ મેળવવા માટે સીધો જ બ્રાંડ સાથે સંપર્ક કરવાનો વિચાર કર્યો. કાર વિનિર્માતાઓ પણ આ પહેલને ફાયદાકારી સમજી અને અમારી સાથે છૂટ વિશે સકારાત્મક સોદા વિશે વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારે છૂટની વાત પ્રસરે તે પહેલાં જ સમુદાયના કેટલાંક સભ્યોએ શરૂઆતમાં કાર ખરીદી લીધી.

જૈને રમૂજી અંદાજમાં કહ્યું કે, જલ્દી જ અન્ય JITO સભ્યોએ પણ કાર ખરીદવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. કુલ મળીને 186 કાર ખરીદવામાં આવી છે અને 21 કરોડ રૂપિયાની છૂટ મેળવવામાં આવી છે. પ્રત્યેક સભ્યને 8 લાખ રૂપિયાથી લઈને 17 લાખ રૂપિયા સુધીનો ફાયદો થયો છે. જે પરિવારના કોઈપણ સભ્ય માટે વધુ એક કાર ખરીદવા માટે પર્યાપ્ત છે. તેમણે આગળ ઉમેર્યુ હતું કે, પોતાના સફળ લક્ઝરી કાર સોદાથી ઉત્સાહિત JITOએ હવે ઉત્સવ નામથી એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. જેમાં આભૂષણ, ટકાઉ ઉપભોક્તા સામાન અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સના પ્રમુખ બ્રાંડ સાથે આ જ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

આ ફક્ત જૈન સમુદાય પૂરતું મર્યાદિત નથી. આ પહેલા ભરવાડ સમુદાય પણ આવી જ સામૂહિક ખરીદી કરીને સૌ કોઈને ચોંકાવ્યા હતાં. જોકે, તેમનો ઉદ્દેશ અલગ હતો. ભરવાડ યુવા સંગઠન ગુજરાતે સમુદાયના યુવાનોને સ્વરોજગારીની તકો પૂરી પાડવા માટે 121 જેસીબી મશીનોનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. આના પરિણામે પ્રતિ યુનિટ સરેરાશ ૩.૩ લાખ રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું, જેના પરિણામે કુલ આશરે ૪ કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ.

