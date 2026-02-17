ETV Bharat / state

‘નર્મદા નાણાં માટે ગુજરાત લાચાર, ભાજપ શાસિત રાજ્યો જ બાકીદાર’ - કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા

મધ્યપ્રદેશ પાસેથી 5516.50 કરોડ રૂપિયા, મહારાષ્ટ્ર પાસેથી 1883.84 કરોડ રૂપિયા અને રાજસ્થાન પાસેથી 574.52 કરોડ રૂપિયા ગુજરાતને લેવાના બાકી છે.

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા
કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 4:34 PM IST

ગાંધીનગર: નર્મદા યોજના હેઠળ ભાગીદાર રાજ્યો પાસેથી ગુજરાતને મેળવવાના હજારો કરોડ રૂપિયાના બાકી નાણાં મુદ્દે રાજકીય ગરમી વધી છે. વિધાનસભામાં રજૂ થયેલી વિગતો મુજબ ગુજરાતને કુલ 7,974 કરોડ રૂપિયા મેળવવાના બાકી છે.

વિગતવાર આંકડા મુજબ મધ્યપ્રદેશ પાસેથી 5516.50 કરોડ રૂપિયા, મહારાષ્ટ્ર પાસેથી 1883.84 કરોડ રૂપિયા અને રાજસ્થાન પાસેથી 574.52 કરોડ રૂપિયા ગુજરાતને લેવાના બાકી છે.

ગુજરાત સરકારે આ રકમ મેળવવા માટે નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટી ની બેઠકમાં સચિવ કક્ષાએ રજૂઆત કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. જોકે, છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન મહારાષ્ટ્ર તરફથી માત્ર 20.94 કરોડ અને રાજસ્થાન તરફથી 13.84 કરોડ રૂપિયા જ ચૂકવાયા છે જે બાકી રકમની સરખામણીએ અત્યંત ઓછા છે.

‘નર્મદા નાણાં માટે ગુજરાત લાચાર, ભાજપ શાસિત રાજ્યો જ બાકીદાર’ - કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ સરકાર પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, ભાગીદાર રાજ્યો નાણા આપે તો ગુજરાતમાં કેનાલ અને સંબંધિત વિકાસ કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થઈ શકે. ભાગીદાર રાજ્યોમાં ભાજપ સરકાર હોવા છતાં નાણા મળતા નથી. હવે ‘ડબલ એન્જિન’ સરકાર હોવા છતાં ગુજરાતના હક્કના નાણા બાકી છે, એવો તેમનો આક્ષેપ છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ભૂતકાળમાં UPA સરકારના સમયમાં આક્ષેપો થતા હતા, પરંતુ હવે વડાપ્રધાન પોતાના છે ત્યારે હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ. “પાડોશી રાજ્યો આપણા મુખ્યમંત્રીનું ન સાંભળે, પરંતુ વડાપ્રધાનનું તો માનશે ને?” એમ કહી તેમણે કેન્દ્રના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી.

નર્મદા યોજનાના બાકી નાણા માત્ર આંકડાનો મુદ્દો નથી, પરંતુ કેનાલોના અધૂરા કામ, સિંચાઈ અને ખેડૂતોના હિત સાથે સીધો જોડાયેલો પ્રશ્ન છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર આ મુદ્દે શું પગલાં ભરે છે અને ગુજરાતને તેના હક્કના નાણા ક્યારે મળે છે.

