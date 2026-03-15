ETV Bharat / state

અંકલેશ્વર, પાનોલી અને દહેજમાં LNG-LPGનો સપ્લાય ખોરવાયો, હજારો કામદારોની રસોઈ પર સંકટના વાદળ ઘેરાયા

LPG અને LNGની અનિશ્ચિતતાથી ઉદ્યોગકારો ચિંતિત છે. ભરૂચનાં દહેજ, પાનોલી અને અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળોએ ગેસ સપ્લાયમાં સ્થિરતા લાવવા સરકારને તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરી આપવાની માંગ કરી.

ભરુચ GIDCમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત
ભરુચ GIDCમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની આડકતરી અસર હવે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર, પાનોલી અને દહેજ જેવા મોટા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ) અને LPG (લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ)ની ભારે અછત સર્જાઈ છે. ગેસના ભાવમાં થયેલા વધારા અને સપ્લાય ચેઇનમાં આવેલી અનિશ્ચિતતાને કારણે ઉદ્યોગોનું સંચાલન મુશ્કેલ બન્યું છે, સાથે સાથે હજારો કામદારો માટેના ભોજનની વ્યવસ્થા પણ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ રહી છે.

વિશ્વભરમાં ઊર્જા સપ્લાય ચેઇન પર મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષની સૌથી વધુ અસર થઈ રહી છે. ગેસની ઉપલબ્ધતામાં આવેલા ઘટાડાથી તેના ભાવોમાં ઐતિહાસિક વધારો નોંધાયો છે. આ પરિસ્થિતિનો સૌથી વધુ ફટકો ભરૂચ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એકમોને લાગ્યો છે. અંકલેશ્વર, પાનોલી અને દહેજમાં આવેલી અનેક ફેક્ટરીઓમાં કામદારો માટે ચાલતી કેન્ટીન સંપૂર્ણપણે ગેસ પર નિર્ભર છે. ગેસ સપ્લાયમાં અનિયમિતતા અને સતત ઘટાડાને કારણે કેન્ટીનમાં ભોજન બનાવવાની પ્રક્રિયા ઠપ્પ થવાની નોબત આવી ગઈ છે.

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની આડકતરી અસર હવે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં (Etv Bharat Gujarat)

"અમારા વિસ્તારની ઘણી ફેક્ટરીઓની કેન્ટીનમાં રોજેરોજ સેંકડો કામદારો માટે ભોજન તૈયાર થાય છે. ગેસ સપ્લાય બંધ થાય ત્યારે કામદારોને કેવી રીતે ભોજન પીરસવું, તે એક મોટો સવાલ છે. આનાથી કામદારોના મનોબળ પર ખરાબ અસર પડી રહી છે." - બી. એસ. પટેલ, પાનોલી ઉદ્યોગ મંડળ અંકલેશ્વરના પ્રમુખ.

અગાઉ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ ક્ષેત્રમાં ગેસ કટોકટી જોવા મળી રહી હતી, પરંતુ હવે તેનો પ્રભાવ સીધો ઔદ્યોગિક એકમોની આંતરિક સુવિધાઓ પર પડ્યો છે. મોટા ઉદ્યોગોમાં હજારોની સંખ્યામાં કામદારો કાર્યરત હોય છે અને તેમના દૈનિક ભોજન માટે LPG તથા LNG ગેસનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. ગેસની ઉપલબ્ધતા અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે કેન્ટીન સંચાલકો માટે સમયસર અને નિયમિત ભોજન પૂરું પાડવાનું લગભગ અશક્ય બની ગયું છે.

"ગેસ સપ્લાયમાં સર્જાયેલી અનિશ્ચિતતા સીધી રીતે ઉત્પાદન અને કામદાર કલ્યાણ બંનેને અસર કરી રહી છે. કામદારો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવી એ અમારી પ્રાથમિક ફરજ છે, પરંતુ ગેસ વિના તે શક્ય નથી. જો આ જ સ્થિતિ રહી તો અમારે ખર્ચાળ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ અપનાવવી પડશે, જેનાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થશે." - ડૉ. સુનિલ ભટ્ટ, દહેજ ઉદ્યોગ મંડળના પ્રમુખ.

ઉત્પાદન પર પડી શકે છે અસર

ઉદ્યોગકારોનું માનવું છે કે જો ગેસની અછત લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેનો પ્રભાવ કેન્ટીન સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. હાલમાં LPG ગેસ પર આધારિત આશરે 40 ટકા જેટલા નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો પહેલાથી જ અંશતઃ અથવા સંપૂર્ણ રીતે બંધ હાલતમાં હોવાનું અનુમાન છે. જો સપ્લાય ન સુધર્યો તો મોટા ઉદ્યોગોમાં પણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ધીમી પડી શકે છે.

"ઉદ્યોગો માટે ગેસ એ ઊર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. ગેસ વિના મશીનો ચાલતા નથી. જો સપ્લાય ચેઇન લાંબા સમય સુધી ખોરવાશે તો ઉત્પાદન ઠપ્પ થવાનો ભય છે. નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે આ સ્થિતિ જીવન-મરણનો પ્રશ્ન બની શકે છે." -પંકજ ભરવાડ, PETL પાનોલી ઉદ્યોગ મંડળ અંકલેશ્વરના ચેરમેન.

મજૂરોની અછતનો ભય

અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન (AIA)ના ગવર્મેન્ટ લાયઝનિંગ ચેરમેન યોગેશ પટેલે આ કટોકટીની અન્ય એક ગંભીર અસર તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે કહ્યું, "કામદારોની મૂળભૂત જરૂરિયાત ભોજન છે. જો કેન્ટીનમાં નિયમિત ભોજન નહીં મળે તો કામદારો હતાશ થશે અને તેમના વતન પરત ફરવાનું વિચારી શકે છે. આવું થશે તો ઉદ્યોગોમાં મજૂરોની તીવ્ર અછત સર્જાશે, જે પહેલાથી જ ગેસ કટોકટીથી જૂઝી રહેલા ઉદ્યોગો માટે 'ઢીંગલા પર મારો' જેવું થશે."

ભરૂચ જિલ્લો દેશના મહત્વના ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોમાં ગણાય છે, જ્યાં રસાયણો, ખાતર અને અન્ય ભારે ઉદ્યોગોના એકમો આવેલા છે. અહીં હજારો સ્થાનિક અને સ્થળાંતરિત મજૂરો રોજગારી મેળવે છે. આવી સ્થિતિમાં LNG અને LPG ગેસનો સરળ અને સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત રાખવો અત્યંત જરૂરી બની ગયો છે.

સરકારને અપીલ

આ ગંભીર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા ઉદ્યોગકારોએ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક દરમિયાનગીરી કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ગેસ સપ્લાયમાં સ્થિરતા લાવવા અને ભાવ નિયંત્રણ માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ. જો ગેસ નિયમિત મળતો થશે, તો ઉદ્યોગોનું ઉત્પાદન જળવાઈ રહેશે અને કામદારો માટેની કેન્ટીન સહિતની તમામ આવશ્યક સેવાઓ યથાવત રાખી શકાશે. ઉદ્યોગકારોને આશા છે કે વહીવટી તંત્ર આ મામલાની ગંભીરતા સમજીને ઝડપી રાહત ઉપાયો અમલમાં મૂકશે.

TAGGED:

MIDDLE EAST WAR IMPACT
BHARUCH INDUSTRIAL CRISIS
LPG SHORTAGE GUJARAT
CANTEEN GAS PROBLEM
GUJARAT GAS CRISIS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.