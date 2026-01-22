ગુજરાતમાં બે મહિનામાં 48 ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણો દૂર કરાયા, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ
જાહેર જગ્યાઓ પર થયેલા ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ મુદ્દે દાખલ સુઓ મોટો પિટિશન પર મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ છે.
Published : January 22, 2026 at 5:44 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેર માર્ગો, બગીચા અને અન્ય જાહેર જગ્યાઓ પર થયેલા ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ મુદ્દે દાખલ સુઓ મોટો પિટિશન પર મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ છે. ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની ખંડપીઠ સમક્ષ આ સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગ તરફથી વિગતવાર એફિડેવિટ રજૂ કરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકાર વતી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ ખંડપીઠને જણાવ્યું હતું કે, જાહેર જગ્યા પર આવેલા ગેરકાયદે ધાર્મિક બાંધકામો સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયમિત, પારદર્શક અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કોઈપણ ધર્મ કે સંપ્રદાયને નિશાન બનાવવાનો ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ જાહેર હિત અને કાયદાના પાલન માટે કાર્યવાહી અનિવાર્ય છે.
ગૃહ વિભાગ દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફિડેવિટ મુજબ 01 નવેમ્બર, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન રાજ્યભરમાં કુલ 48 ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 38 ધાર્મિક દબાણોને રિલોકેટ કરવામાં આવ્યા છે અને 30થી વધુ ધાર્મિક સ્થાનોને નિયમિત (રેગ્યુલરાઈઝ) કરાયા હોવાનું રાજ્ય સરકારે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું છે.
એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જાહેર માર્ગ, બગીચા અથવા અન્ય જાહેર જગ્યા ઉપર આવેલા ગેરકાયદે ધાર્મિક બાંધકામ સામે કુલ 468 નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જેમાંથી 97 નોટિસ વર્તમાન પત્રોમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. સાથે જ ધાર્મિક આગેવાનો સાથે સમજાવટના ભાગરૂપે 97 બેઠકો યોજવામાં આવી છે.
અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 16 એપ્રિલ, 2025 થી જુલાઈ, 2025 દરમિયાન રાજ્યમાં 261 ધાર્મિક દબાણ દૂર કરાયા હતા. 28 દબાણ રિલોકેટ કરાયા હતા અને 98 ધાર્મિક સ્થાનોને રેગ્યુલરાઈઝ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1177 નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને 328 નોટિસ અખબારોમાં પ્રકાશિત કરાઈ હતી.
રાજ્ય સરકારે ધાર્મિક દબાણોની સંખ્યા આધારે 34 જિલ્લાઓને અલગ-અલગ કેટેગરીમાં વહેંચ્યા હોવાનું પણ એડવોકેટ જનરલે જણાવ્યું હતું. જિલ્લા સ્તરે રચાયેલી કમિટીની બેઠક દર મહિને યોજવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જેથી સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી શકાય.
એફિડેવિટ મુજબ રાજ્યના 02 જિલ્લાઓ અને 01 મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં એક પણ ધાર્મિક દબાણ નથી, જ્યારે 09 જિલ્લાઓમાં 50થી ઓછા ધાર્મિક દબાણો છે. રાજ્યમાં આવેલા કુલ ધાર્મિક દબાણોમાંથી લગભગ 70 ટકા દબાણ માત્ર 05 જિલ્લાઓ અને 02 મહાનગરપાલિકાઓમાં હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું હતું.
આ સુનાવણી દરમિયાન ગૃહ વિભાગના પ્રિન્સિપાલ સેક્રેટરી નિપૂણા તોરવણે હાઇકોર્ટમાં સોગંદનામું દાખલ કરી ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણ સામે કરાયેલી કાર્યવાહીનો દ્વિતીય રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે હવે વધુ સુનાવણી 11 માર્ચે હાથ ધરવામાં આવશે.
