જૂતા ફેક રાજનીતિની ગુજરાતમાં ચારેકોર ચર્ચા!, 2017 થી 2025 ગોપાલ ઇટાલિયા બંને ઘટનામાં સામેલ

વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા પર સભામાં અવેલા એક વ્યક્તિ જૂતુ ફેંકીને ગોપાલ ઇટાલીયા સામે વ્યક્તિગત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 3:58 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 6:01 PM IST

જુનાગઢ : 5 ડિસેમ્બરના રોજ જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીના આયોજિત કાર્યક્રમમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાને લઈને હવે ગુજરાતના રાજકારણમાં જૂતા ફેંક રાજકારણ કેન્દ્રસ્થાને જોવા મળી રહ્યું છે, વર્ષ 2017માં તત્કાલીન ગૃહ પ્રધાન પ્રદિપસિંહ જાડેજા પર ગોપાલ ઇટાલીયાએ જૂતું ફેંકીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો, બિલકુલ તેવી જ રીતે બે દિવસો પૂર્વે ગોપાલ ઇટાલિયા પર જામનગરમાં એક વ્યક્તિએ જૂતું ફેંકીને તેનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, સિનિયર પત્રકારો પણ ગુજરાતમાં જૂતા ફેક રાજનીતિને લઈને ચિંતાઓ વ્યક્ત કરે છે.

ગુજરાતમાં જૂતા ફેક રાજનીતિ ચર્ચાના એરણે

2 દિવસ પૂર્વે જામનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીનો એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં ચાલુ સભા દરમિયાન વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પર સભામાં અવેલા એક વ્યક્તિ જૂતું ફેંકીને ગોપાલ ઇટાલિયા સામે વ્યક્તિગત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ચાલુ સભાએ ગોપાલ ઇટાલિયા પર જૂતું ફેંકાતા સભામાં ભારે ઉથલ પાથલ જોવા મળી હતી. પોલીસ જૂતું ફેકનાર વ્યક્તિને પકડીને તેને બહાર લઈ ગયા હતા, પરંતુ આ સમય દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ જૂતું ફેંકનાર વ્યક્તિ પર ટપલીદાવ પણ કર્યો હતો.

સિનિયર પત્રકારોએ ઘટનાને લઈને વ્યક્ત કરી ચિંતા

સિનિયર પત્રકાર સુનિલ જોશીએ ETV ભારતને આપેલી ટેલિફોનિક વિગતો અનુસાર વર્ષ 2017માં ગોપાલ ઇટાલિયા એ જે તે સમયના ગૃહ પ્રધાન પ્રદિપસિંહ જાડેજા પર જૂતું ફેંકીને તેમનો વિરોધ કર્યો હતો, બિલકુલ તેવી જ રીતે થોડા દિવસ પૂર્વે જામનગરમાં ગોપાલ ઇટાલિયા સામે એક વ્યક્તિએ જૂતું ફેંકીને પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. સૌથી નવાઈની બાબતે છે કે સભામાં હાજર એ વ્યક્તિએ જૂતું ફેંકી દીધા સુધી પોલીસ હરકતમાં આવતી જોવા મળી ન હતી.

જૂતું ફેંકાયા બાદ જે રીતે મંચ પરથી કાર્યકરો જૂતુ ફેકનાર વ્યક્તિને પકડીને ટપલીદાવ કરી રહ્યા હતા, એ સમય પોલીસ તેને પકડીને બહાર લઈ ગઈ હતી. અત્યારે પ્રદીપસિંહ જાડેજા સરકાર કે સંગઠનમાં કોઈ પણ હોદ્દા ઉપર નથી, ધારાસભ્ય તરીકે પણ તેઓ ચૂંટણી લડ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં ગુજરાતમાં રાજકીય જૂતા કાંડ 2ને લઈને અનેક સવાલો લોકોના મનમાં પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે.

જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને હોઈ શકે ઘટનાક્રમ

2026ના વર્ષમાં ગુજરાતની મોટા ભાગની જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે સમગ્ર જૂતા કાંડ આગામી જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીને જોડીને પણ જોવામાં આવી રહ્યો છે. જે રીતે વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી બાદ ગોપાલ ઇટાલિયા સમગ્ર ગુજરાતમાં ફરીને પાર્ટીનો જનાધાર આગળ વધારી રહ્યા છે, તેને લઈને પણ આ જૂતા કાંડ સર્જાયો હોવાની શક્યતાને નકારી શકાતી નથી તેવો પ્રતિભાવ સિનિયર પત્રકાર વિજય પીપરોતરે આપ્યો હતો.

કોઈ પણને જૂતું મારવું તે નીંદનીય ઘટના

સિનિયર પત્રકાર ધીરુ પુરોહિતે પણ જૂતા કાંડને લઈને તેમના પ્રતિભાવો ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. ધીરુ પુરોહિત સ્વયંમ માને છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જૂતું મારવું તે ખૂબ જ નીંદનીય ઘટના માનવામાં આવે છે, ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિએ આ પ્રકારની રાજનીતિથી દૂર રહેવું જોઈએ. જો આ જ પ્રકારનું ચલણ વિરોધ વ્યક્ત કરવા માટે રાજનીતિમાં પ્રવેશી જશે તો તે રાજકારણના નૈતિક મૂલ્યોને પણ ખૂબ હાનિ પહોંચાડશે. આજના સમયમાં લોકો પાસે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરવા માટે અનેક અસરકારક હથિયારો છે, આવી સ્થિતિમાં લોકો વિરોધ વ્યક્ત કરવા જૂતાને એક હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે, તે ક્યારેય યોગ્ય માનવામાં આવશે નહીં.

સંપાદકની પસંદ

