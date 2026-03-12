ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ફૂડ-ડ્રગ્સ લેબની અછત: 34 જિલ્લા અને 8 મહાનગરો સામે માત્ર 3 લેબ કાર્યરત, વિધાનસભામાં મુદ્દો ગરમાયો

કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે રાજ્યમાં કાર્યરત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ લેબ અંગે પ્રશ્ન પૂછતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 12, 2026 at 8:10 PM IST

ગાંધીનગર : ગુજરાત રાજ્યમાં ખોરાક અને ઔષધોની ગુણવત્તા તપાસ માટેની લેબોરેટરીઓની અછતનો મુદ્દો વિધાનસભામાં ઉઠ્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે રાજ્યમાં કાર્યરત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ લેબ અંગે પ્રશ્ન પૂછતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.

રાજ્યમાં હાલમાં 34 જિલ્લા અને 8 મહાનગરો હોવા છતાં ખોરાક અને ઔષધોની તપાસ માટે માત્ર 3 લેબોરેટરી કાર્યરત હોવાનું સરકારના જવાબમાં સામે આવ્યું છે. વધતા વસ્તી પ્રમાણ અને ખાદ્ય પદાર્થોની તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લેતા આ સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી હોવાનું પણ ચર્ચામાં આવ્યું.

વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફૂલ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યમાં વધુ લેબોરેટરી સ્થાપવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને હાલમાં 6 જિલ્લાઓમાં નવી લેબ સ્થાપવાની યોજના પર કામ ચાલી રહ્યું છે.

સુરત શહેરમાં અદ્યતન ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ લેબ સ્થાપવા માટે 2022માં ઠરાવ પણ પસાર થયો હતો, પરંતુ જમીન સંબંધિત મુદ્દાઓને કારણે પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો હતો. જો કે હવે સુરતમાં લગભગ 2500 ચોરસ મીટર જમીન ફાળવાઈ ગઈ છે અને જરૂરી મહેકમ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ટેન્ડર પ્રક્રિયા હજુ બાકી હોવાનું સરકારે જણાવ્યું છે.

કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારએ વિધાનસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું હતું કે, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જેવા મહત્વના શહેરોમાં પણ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ લેબ માટે જમીન ન મળવી આશ્ચર્યજનક બાબત છે. તેમણે સરકારને પૂછ્યું હતું કે ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને દવાઓની તપાસ માટે પૂરતી લેબ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવી અત્યંત જરૂરી છે.

આ અંગે જવાબ આપતા આરોગ્ય મંત્રી પ્રફૂલ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં ખાદ્ય પદાર્થોની તાત્કાલિક તપાસ માટે ફૂડ ટેસ્ટિંગ વ્હીકલ્સ તમામ જિલ્લાઓમાં કાર્યરત છે, જેના માધ્યમથી પ્રાથમિક સ્તરે સેમ્પલ તપાસ કરવામાં આવે છે. મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરતમાં અદ્યતન ટેક્નોલોજી સાથે આશરે 50 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આધુનિક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ લેબ બનાવવાની યોજના છે, જે પૂર્ણ થયા બાદ રાજ્યમાં ખોરાક અને ઔષધોની ગુણવત્તા તપાસ માટે મહત્વપૂર્ણ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. ફૂડ સેફ્ટી અને દવાઓની ગુણવત્તા માટે લેબોરેટરીઓનું મહત્વ વધતું જતું હોવાથી વિધાનસભામાં ઉઠેલા આ પ્રશ્ન બાદ રાજ્યમાં લેબ સુવિધા વધારવાની માંગ વધુ તેજ બની છે.

