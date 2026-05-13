રાજ્યમાં 72 IASની તાબડતોબ બદલી, જુઓ કોની ક્યા થઈ બદલી ? ક્યા જિલ્લાને મળ્યા નવા કલેક્ટર ?
Published : May 13, 2026 at 9:02 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારના વહીવટી તંત્રમાં ફરી એક વખત મોટો ફેરફાર કર્યો છે. બુધવારે તાબડતોબ 72 જેટલા IASની બદલી અને નવી નિમણૂકનો આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના સમાપન બાદ કરાયેલા આ ફેરફારોમાં અનેક જિલ્લા કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને વિવિધ સરકારી વિભાગોના ટોચના અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
IAS ડી.એન. મોદી,મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, જામનગરની બદલી અને વિકાસ કમિશનર, ગાંધીનગર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમાં શ્રી કે.એલ. બચાણી, IAS ને વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IAS આનંદ બાબુલાલ પટેલ, કલેક્ટર, કચ્છ-ભુજને બદલી અને શાળા કમિશનર, ગાંધીનગર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમાં રચિત રાજ, IAS ને વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. IAS આનંદ પટેલ,આગામી આદેશો સુધી કમિશનર, પીએમ-પોષણ યોજના (મિડ-ડે-મીલ), ગાંધીનગરનો વધારાનો ચાર્જ સંભાળશે. જ્યાં સુધી રચિત રાજ, IAS ને વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી. આ ઉપરાંત આગામી આદેશ સુધી તેઓ ગુજરાત શિક્ષણ સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (GCERT) ગાંધીનગરના નિયામક પદનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળશે.
IAS સુજીત કુમાર, કલેક્ટર, અમદાવાદની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમને રાજ્ય કરના વિશેષ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, શ્રીમતી પી. ભારતી, IAS ને તે પદનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે.
IAS અજય પ્રકાશ, ડિરેક્ટર, ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ એજન્સી (GEDA), ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ ગુજરાત ઉર્જા ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ, વડોદરાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે.
IAS ડૉ. સૌરભ ઝામસિંહ પારધી, સુરત કલેક્ટરની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમને નાગરિક પુરવઠાના નિયામક અને સરકાર, ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના એક્સ-ઓફિસિઓ અધિક સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શ્રી મયુર કે. મહેતા, IASની બદલી કરવામાં આવી છે.
IAS ગૌરાંગ એચ. મકવાણા, ભરૂચ કલેક્ટરની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ એજન્સી (GEDA), ગાંધીનગરના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્તિ માટે ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે. IAS અજય પ્રકાશની બદલી કરવામાં આવી છે. ગૌરાંગ મકવાણા,આગામી આદેશો સુધી ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GPCL), ગાંધીનગરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે અને અજય પ્રકાશ, IASને તે પદના વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરશે.આ ઉપરાંત ગૌરાંગ મકવાણા આગામી આદેશ સુધી ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL), મહેસાણાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પદનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળશે. શ્રી એન.એફ. ચૌધરી, IASની બદલી કરવામાં આવી છે.
IAS સંજય કે. મોદી, નર્મદા-રાજપીપળાના કલેક્ટરની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ ગુજરાત રાજ્ય આદિજાતિ વિકાસ નિવાસી શૈક્ષણિક સંસ્થા સોસાયટી (GSTDREIS), ગાંધીનગરના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક માટે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે, તેમની જગ્યાએ જે.કે. જાદવ, IASની બદલી કરવામાં આવી છે.
IAS કિરણ બી. ઝવેરી, કલેક્ટર, મોરબીની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે, જે નડિયાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, નડિયાદના મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે નિમણૂક માટે છે. જે.બી. દેસાઈ, GASને તે પદનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે.
નવસારી કલેક્ટર ક્ષિપ્રા સૂર્યકાંતરાવ અગ્રેની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની સેવાઓ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગને કમિશનર, સૂક્ષ્મ, મધ્યમ અને નાના ઉદ્યોગો (MSME), ગાંધીનગર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે સોંપવામાં આવી છે. IAS કે.સી. સંપતને તે પદના વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. IAS ક્ષિપ્રા સૂર્યકાંતરાવ અગ્રે આગામી આદેશ સુધી ગાંધીનગરના સેવા કમિશનર પદનો વધારાનો ચાર્જ સંભાળશે.
દાહોદ કલેક્ટર યોગેશ બબનરાવ નિરગુડે,ની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમને શ્રીમતી સ્તુતિ ચરણ, IAS ને તે પદના વધારાના ચાર્જથી મુક્ત કરીને ગાંધીનગરના વધારાના વિકાસ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
IAS ખેડા-નડિયાદના કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ, ગાંધીનગરના એડિશનલ કમિશનર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની જગ્યાએ IAS આર.એન. ડોડિયાની બદલી કરવામાં આવી છે. IAS અમિત પ્રકાશ યાદવ, આગામી આદેશો સુધી INDEXTb, ગાંધીનગરના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે વધારાનો હવાલો સંભાળશે.
ગુજરાતના પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ, ગાંધીનગરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર IAS પ્રભાવ જોશી, તેમની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગને મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જૂનાગઢ, જૂનાગઢ તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે સોંપવામાં આવી છે.
અરવલ્લી-મોડાસાના કલેક્ટર IAS પ્રશસ્તિ પારીકની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ પંચાયત, ગ્રામીણ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગને ગુજરાત લાઇવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લિમિટેડ, ગાંધીનગરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે સોંપવામાં આવી છે. IAS અજય પ્રકાશને તે પદનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે.
બોટાદ કલેક્ટર IAS ડો. જિન્સી રોયની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેમની સેવાઓ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગને ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડ, ગાંધીનગરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે સોંપવામાં આવી છે. IAS અરવિંદ વીની બદલી કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢના કલેક્ટર IAS અનિલકુમાર રામજીભાઈ રાણાવાસિયાની બદલી કરવામાં આવી છે અને
IAS મયુર કે.મહેતા, નાગરિક પુરવઠા નિયામક અને સરકાર, ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના હોદ્દેદાર સંયુક્ત સચિવ જે.એસ. પ્રજાપતિ, IASની બદલી અને કલેક્ટર, વાવ-થરાદ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IAS જીતેન્દ્ર એન. વાઘેલા, IAS મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગરની બદલી અને કલેક્ટર, ગીર-સોમનાથ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
વાવ-થરાદના કલેક્ટર IAS જે. એસ. પ્રજાપતિની બદલી કરવામાં આવી છે, અને તેમની સેવાઓ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે. તેમને મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગાંધીનગર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવશે. જીતેન્દ્ર એન. વાઘેલા, IASની બદલી.
સાબરકાંઠા-હિંમતનગરના કલેક્ટર IAS એચ.એમ. વોરા,જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની બદલી અને કલેક્ટર, બોટાદ તરીકે ડો. જીન્સી રોય, IAS તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે.