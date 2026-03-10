ગુજરાતમાં બોમ્બ ધમકીઓનો સિલસિલો યથાવત: સુરત અને સુરેન્દ્રનગર પોસ્ટ ઓફિસને ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલ મળ્યા
સુરતના ઉમરા પાસપોર્ટ ઓફિસ, સુરેન્દ્રનગરમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા તંત્ર દોડતું થયું
Published : March 10, 2026 at 4:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાતમાં તાજેતરમાં સરકારી કચેરીઓ અને પાસપોર્ટ સેન્ટરોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલનો સિલસિલો ચાલુ થઈ ગયો છે, જેમાં મોટા ભાગની ઘટનાઓ અફવા (હોક્સ કોલ્સ) સાબિત થઈ રહી છે. સુરતના પોશ ઉમરા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ (RPO)ને સવારે ઈ-મેઈલ દ્વારા બોમ્બ ધમકી મળી, જેમાં બપોરે 1:10 વાગ્યા સુધીમાં ઓફિસ ખાલી કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. આ જ રીતે સુરેન્દ્રનગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસ અને ત્યાં આવેલા પાસપોર્ટ કેન્દ્રને પણ માત્ર 11 દિવસના અંતરે બીજી વખત આવી જ ધમકી મળી, જેના કારણે બંને જગ્યાએ પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો તાત્કાલિક પહોંચી ગઈ અને બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવીને સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી.
સુરતના પોશ ગણાતા ઉમરા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ (RPO)ને ફરી એક વખત ઈ-મેઈલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ દોડતી ગઈ હતી. સવારે ઓફિસના સત્તાવાર ઈ-મેઈલ પર આ મેસેજ આવતાં જ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ કલાકોની સઘન તપાસ બાદ કંઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ન મળતા આ ધમકીને 'હોક્સ' (ખોટી અફવા) જાહેર કરવામાં આવી હતી.
ACP વી. આર. મલ્હોત્રાએ આ અંગે વિગતો આપતા કહ્યું કે, આજે સવારે આશરે 8:49 વાગ્યે સુરત પાસપોર્ટ ઓફિસના ઈ-મેઈલ પર ધમકીભર્યો મેસેજ આવ્યો હતો. તેમાં સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે "બપોરે 1:10 વાગ્યા સુધીમાં ઓફિસ ખાલી કરાવી દો, નહીં તો બોમ્બથી ઉડાવી દેવામાં આવશે." આ મેઈલ જોતાં જ ઓફિસે તરત જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી. આશરે 10 વાગ્યાની આસપાસ પોલીસની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ.
ધમકીની ગંભીરતા જોતાં ઉમરા પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS), ડોગ સ્ક્વોડ અને અન્ય ટીમોને બોલાવવામાં આવી હતી. સાવચેતીના ભાગરૂપે ઓફિસમાં હાજર તમામ કર્મચારીઓ અને પાસપોર્ટ માટે આવેલા અરજદારોને તાત્કાલિક સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આખી બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવીને દરેક ખૂણે-ખૂણે તપાસ કરવામાં આવી. ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ ટીમે પણ સંપૂર્ણ ચેકિંગ કર્યું, પરંતુ કોઈ વિસ્ફોટક કે શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નહીં.
જણાવી દઈએ કે, આ ઘટના પહેલાં પણ આ જ ઓફિસને આવી જ પ્રકારની બોમ્બ ધમકીઓ મળી ચૂકી છે અને તે બધી 'હોક્સ કોલ' સાબિત થઈ હતી. વારંવાર એક જ સ્થળને નિશાન બનાવવામાં આવતા પોલીસે હવે સાયબર ક્રાઈમ સેલની મદદ લીધી છે. આ ઈ-મેઈલ ક્યાંથી મોકલાયો અને કોણે મોકલ્યો તેની તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
આ જ પ્રકારની બીજી ઘટના સુરેન્દ્રનગરમાં બની, જ્યાં 11 દિવસમાં બીજી વખત હેડ પોસ્ટ ઓફિસ અને ત્યાં આવેલા પાસપોર્ટ કેન્દ્રને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળ્યો હતો. આ ધમકી બપોરના સમયે મળી, જેના કારણે પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ કેન્દ્રમાં અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. અજરામર ટાવર ચોક વિસ્તારમાં આવેલી આ ઓફિસમાં અંદાજે 80થી વધુ કર્મચારીઓ ફરજ બજાવે છે અને ઘણા ગ્રાહકો હાજર હતા. ધમકી મળતાં જ કર્મચારીઓએ સુરેન્દ્રનગર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી.
પોલીસે તરત જ SOG, ડોગ સ્ક્વોડ, સીટી પોલીસ અને અન્ય વિભાગોની ટીમોને બોલાવી લીધી હતી. સાવચેતીના ભાગરૂપે બિલ્ડિંગમાં હાજર તમામ કર્મચારીઓ, ગ્રાહકો અને અન્ય લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આશરે એક કલાક સુધી કામગીરી બંધ રહી હતી. પોલીસ અને બોમ્બ ટીમે સઘન તપાસ કરી, પરંતુ કોઈ વિસ્ફોટક મળ્યું નહીં. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઈ-મેઈલ ફોરવર્ડ કરેલો હોવાનું સામે આવ્યું, પરંતુ તે છતાં પૂર્ણ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
જણાવી દઈએ કે, પહેલાં 27 ફેબ્રુઆરીએ પણ આ જ ઓફિસને આવી ધમકી મળી હતી અને તે પણ 'હોક્સ કોલ્સ' સાબિત થઈ હતી. ગ્રાહક ઘનશ્યામ પરમારે જણાવ્યું કે વારંવાર આવી ઘટનાઓ બને છે, જેનાથી કામગીરી બંધ રહે છે અને લોકોને તકલીફ પડે છે. તેમણે આ ધમકી આપનારા તત્વો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માગ કરી છે.
