ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: જન્મ સમયે મળેલ SC દરજ્જો જીવનભર માન્ય, કાયદામાં ફેરફારથી અનામતના લાભો નહીં છીનવાય
ગુજરાત હાઈકોર્ટે અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના દરજ્જા અને અનામતના લાભોને લઈને એક અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : July 27, 2026 at 1:03 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના દરજ્જા અને અનામતના લાભોને લઈને એક અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિએ જન્મ સમયે અથવા તે સમયના પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ કાયદેસર રીતે અનુસૂચિત જાતિના અનામતનો લાભ મેળવ્યો હોય, તો પાછળથી કાયદામાં કરવામાં આવેલા ફેરફારોના આધારે તેના તે લાભો કે પ્રમોશન છીનવી શકાતા નથી. જાતિ એ જન્મથી મળતી ઓળખ છે અને કાયદામાં થતા સુધારાઓ સામાન્ય રીતે ભવિષ્યલક્ષી હોય છે, જે અગાઉના કાયદેસરના અધિકારો પર અસર કરતા નથી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો
આ કેસ કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના કર્મચારી રણજીત વસંતલાલ મકવાણા સાથે સંબંધિત હતો. તેઓ વર્ષ 1995માં મોચી સમાજના સભ્ય તરીકે અનુસૂચિત જાતિના અનામત હેઠળ નોકરીમાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ વર્ષ 2003માં તેમને પ્રમોશન પણ આપવામાં આવ્યું હતું.
પરંતુ વર્ષ 2002માં સંસદે અનુસૂચિત જાતિઓની યાદીમાં સુધારો કર્યો હતો. આ સુધારા બાદ ગુજરાતમાં માત્ર ડાંગ જિલ્લો અને વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના મોચી સમાજને જ અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. આ આધારે EPFOએ રણજીત મકવાણાનું પ્રમોશન રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
આ નિર્ણયને પડકારતી અરજીમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું કે, જાતિ વ્યક્તિની જન્મથી મળતી ઓળખ છે અને તે જીવનભર તેની સાથે જોડાયેલી રહે છે. સંસદ દ્વારા અનુસૂચિત જાતિની યાદીમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો ભવિષ્યલક્ષી હોય છે અને તે પહેલાં કાયદેસર રીતે પ્રાપ્ત થયેલા અનામતના લાભો પર તેની કોઈ અસર થતી નથી.
કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે કાયદામાં પાછળથી થયેલા ફેરફારના આધારે અગાઉ કાયદેસર રીતે મળેલા અનામતના લાભો અથવા પ્રમોશન પાછા ખેંચી શકાય નહીં. આથી ગુજરાત હાઈકોર્ટે EPFOની અરજી ફગાવી દીધી અને ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા કર્મચારીના પક્ષમાં આપવામાં આવેલા નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો.
એડવોકેટ રાજેશ સવજાણીએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો અનુસૂચિત જાતિના દરજ્જા અને અનામતના અધિકારો અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની સ્પષ્ટતા કરે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જે વ્યક્તિએ તે સમયના અમલમાં રહેલા કાયદા હેઠળ યોગ્ય રીતે અનામતનો લાભ મેળવ્યો હોય, તેના અધિકારોને બાદમાં થયેલા કાયદાકીય ફેરફારોના આધારે નકારી શકાય નહીં. આ ચુકાદો ભવિષ્યમાં આવા સમાન વિવાદોમાં મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શક સાબિત થશે.
આ પણ વાંચો: