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રાજ્યના તળાવો-જળાશયોની હાલત પર હાઇકોર્ટ નારાજ, ISROની મદદ લેવા નિર્દેશ

રાજ્યભરમાં આવેલી વોટરબોડીની અગાઉની સ્થિતિ અને હાલની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલો ફેરફાર થયો છે તે જાણવા હવે હાઈકોર્ટ દ્વારા ISROની મદદ લેવામાં આવશે.

રાજ્યના તળાવો-જળાશયોની હાલત પર હાઇકોર્ટ નારાજ
રાજ્યના તળાવો-જળાશયોની હાલત પર હાઇકોર્ટ નારાજ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 2:41 PM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યમાં આવેલા તળાવો સહિતની વિવિધ વોટરબોડીની જાળવણી અને તેની સ્થિતિ અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. વર્ષ 2002માં હાઈકોર્ટે આપેલા આદેશની 24 વર્ષ બાદ પણ યોગ્ય અમલવારી થઈ ન હોવાની ફરિયાદ સામે કોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી ખુલાસો માંગ્યો છે. રાજ્યભરમાં આવેલી વોટરબોડીની અગાઉની સ્થિતિ અને હાલની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલો ફેરફાર થયો છે તે જાણવા હવે હાઈકોર્ટ દ્વારા ISROની મદદ લેવામાં આવશે. આ માટે કોર્ટમાં ચાલી રહેલી કન્ટેમ્પ્ટ પિટિશનમાં ISROને પક્ષકાર તરીકે જોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

રિપોર્ટ રજૂ કરવા રાજ્ય સરકારને આદેશ

હાઈકોર્ટે રાજ્યભરની વોટરબોડી અંગે વિસ્તૃત રિપોર્ટ રજૂ કરવા રાજ્ય સરકારને નિર્દેશ આપ્યો છે. તળાવો અને અન્ય જળાશયોની મૂળ સ્થિતિ શું હતી, હાલ તેની સ્થિતિ શું છે અને સમયાંતરે તેમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે તેની વિગતો પણ રિપોર્ટમાં રજૂ કરવાની રહેશે.

કોર્ટ સમક્ષ એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે વોટરબોડીની યોગ્ય જાળવણી અને સંરક્ષણના અભાવે અનેક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ દરમિયાન પણ પાણી ભરાવા સહિતની સમસ્યાઓ સર્જાઈ રહી છે. જળાશયો અને કુદરતી પાણીના નિકાલના માર્ગોની સ્થિતિ અંગે પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.

વર્ષ 2002માં કોર્ટ દ્વારા વોટરબોડી અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં લગભગ 24 વર્ષ બાદ પણ તેના યોગ્ય અમલ અંગે સવાલો ઉઠતાં હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લીધો છે. કોર્ટે રાજ્ય સરકારને અગાઉના આદેશોના અમલ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા પણ કહ્યું છે.

મામલાની સુનાવણી દરમિયાન દ્વારકાની વોટરબોડી સંબંધિત મુદ્દો પણ સામે આવ્યો હતો જેને પગલે હાઈકોર્ટે દ્વારકા કલેક્ટર તેમજ સંબંધિત વિભાગના પ્રિન્સિપાલ સેક્રેટરીને કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે હુકમ કર્યો છે અને સમગ્ર મામલે જરૂરી ખુલાસો રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

આ અંગે એડવોકેટ ભાસ્કર તન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની વોટરબોડીની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવા માટે ટેક્નોલોજીની મદદથી અગાઉની અને વર્તમાન સ્થિતિની સરખામણી કરવી જરૂરી છે. કોર્ટના આદેશ બાદ હવે ISROની મદદથી રાજ્યભરના તળાવો અને અન્ય જળાશયોની સ્થિતિ અંગે વધુ ચોક્કસ માહિતી સામે આવી શકે છે.હાઈકોર્ટના આ નિર્દેશ બાદ હવે રાજ્યની વોટરબોડી અંગે સરકાર દ્વારા શું રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવે છે અને વર્ષ 2002ના આદેશની અમલવારી અંગે સરકાર શું ખુલાસો કરે છે તે જોવું રહ્યું.વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.

2002ના હુકમમાં શું હતું?

2002ના હુકમમાં ખાસ કરીને રાજ્યભરના કુદરતી અને માનવસર્જિત તળાવો, તળાવડી, ચેકડેમ અને અન્ય વોટરબોડીનું સર્વેક્ષણ, તેમની માપ, ઊંડાઈ અને સ્થળની વિગતો સાથે યાદી તૈયાર કરવાની માગણી સામે કોર્ટ સમક્ષ મુદ્દો આવ્યો હતો. કોર્ટએ 2002ના નિર્દેશોનું મહત્વ ફરી રેખાંકિત કર્યું હતું.

કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે 2002ના આદેશ મુજબ વોટરબોડીની ઓળખ કરી તેને જાળવવી, સંરક્ષણ કરવું, અન્ય ઉપયોગ માટે તેનો કબજો કે હસ્તાંતરણ ન કરવો, પાણીની ગુણવત્તાનું સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરવું, વોટર બોડી ને પુનઃજીવન આપવું અને વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા રિચાર્જની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત 2002ના આદેશમાં વોટરબોડી પરના દબાણો અંગે વિડિયોગ્રાફી, ફોટોગ્રાફી અને પંચનામા દ્વારા અધિકૃત રેકોર્ડ તૈયાર કરી દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવા અને અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવાની વાત પણ હતી. તળાવની આસપાસ બાંધકામ પ્રતિબંધિત રાખવાની પરિઘીય જગ્યા નક્કી કરીને તેને જાહેર કરવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.

2002ના ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે ખાસ નોંધ્યું હતું કે 27 ઓગસ્ટ 2001ના સરકારી ઠરાવમાં પણ દરેક ગામ, તાલુકા અને જિલ્લામાં તળાવો તથા વોટરબોડીનું સર્વેક્ષણ, દબાણ સામે સતત દેખરેખ અને જાળવણીના નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા અને આ સૂચનાઓ કાયમી ધોરણે અમલમાં રાખવાની હતી.

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