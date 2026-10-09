શું ગુજરાતમાં હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો નથી? અમદાવાદમાં ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરાવવા હાઇકોર્ટની ટકોર
હેલ્મેટના નિયમોનું પાલન કરાવો, દિવસે ડમ્પરો બંધ કરાવો, વાહનચાલકો મોબાઈલમાં વ્યસ્ત : ગુજરાત હાઈકોર્ટની ટકોર
Published : October 9, 2026 at 5:19 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને માર્ગ સલામતીના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટે ગંભીર ટકોર કરી છે. હેલ્મેટના નિયમોનું પાલન ના થતું હોવા, દિવસ દરમિયાન ડમ્પરોની અવરજવર તેમજ વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ થતો હોવા અંગે હાઇકોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુઓમોટો અરજીની સુનાવણી એક્ટિંગ ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચ સમક્ષ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
શું ગુજરાતમાં હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો નથી?
હાઇકોર્ટની નવી બેન્ચ સમક્ષ મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે રાજ્ય તરફથી અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે વિગતો રજૂ કરી હતી. આ રજૂઆતમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે ટ્રાફિક પોલીસ સાથે ટ્રાફિક રેગ્યુલેશન બ્રિગેડ (TRB)ના જવાનોની કામગીરીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે હેલ્મેટના નિયમોના અમલીકરણ અંગે સવાલો ઉઠાવતાં ટકોર કરી હતી કે લોકો હેલ્મેટ પહેરતા નથી. અન્ય રાજ્યોમાંથી ન્યાયાધીશો ગુજરાતમાં આવે છે ત્યારે તેઓ પણ સવાલ કરે છે કે શું ગુજરાતમાં હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો નથી? દરેક રાજ્યમાં હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત છે, તેમ છતાં ગુજરાતમાં નિયમોનું યોગ્ય રીતે પાલન થતું નથી. ટુ-વ્હીલર પર પાછળ બેઠેલી વ્યક્તિ માટે હેલ્મેટ પહેરવાની વાત તો દૂર રહી, ઘણીવાર વાહનચાલક પોતે પણ હેલ્મેટ પહેરતા નથી. હાઈકોર્ટે આ સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને હેલ્મેટના નિયમોનું અસરકારક રીતે પાલન કરાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોમાં દિવસ દરમિયાન પણ ડમ્પરો બેફામ રીતે ફરતા હોવાના મુદ્દે હાઈકોર્ટે ટકોર કરી હતી. માર્ગ અકસ્માતોમાં લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે ત્યારે ભારે વાહનોની અવરજવર પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. હાઈકોર્ટે દિવસ દરમિયાન ડમ્પરોની અવરજવર પર પ્રતિબંધના અમલનો મુદ્દો ઉઠાવીને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે નિયમોનું માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ હોવું પૂરતું નથી, પરંતુ તેનો વાસ્તવિક અમલ થવો પણ એટલો જ જરૂરી છે. શહેરમાં ભારે વાહનોની અવરજવરનું યોગ્ય નિયમન થાય અને માર્ગ અકસ્માતો અટકાવવા માટે સંબંધિત તંત્ર અસરકારક પગલાં લે તે જરૂરી છે.
વાહનચાલકોની બેદરકારી અંગે હાઇકોર્ટે ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા
વાહનચાલકોની બેદરકારી અંગે પણ હાઈકોર્ટે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. લોકો વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોન પર વાતો કરે છે, કારમાં બેઠા બેઠા વીડિયો કોલ કરે છે અને વીડિયો જોવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આવી સ્થિતિમાં વાહનચાલકનું ધ્યાન રસ્તા પર કેવી રીતે રહે, તેવો સવાલ હાઈકોર્ટે કર્યો હતો. વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાથી અકસ્માતનું જોખમ વધી શકે છે. આવી બેદરકારી માત્ર વાહનચાલક માટે જ નહીં, પરંતુ રસ્તા પર ચાલતા અન્ય વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ માટે પણ જોખમી બની શકે છે. આથી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરાવવાની સાથે વાહનચાલકોની બેદરકારી અટકાવવી પણ જરૂરી છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આ સુઓમોટો અરજીની સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે રાજ્ય તરફથી અત્યાર સુધી થયેલી કાર્યવાહી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન સંબંધિત વિગતો રજૂ કરી હતી. ટ્રાફિક પોલીસમાં TRB જવાનોની કામગીરી સહિતના મુદ્દાઓ પણ રજૂઆતમાં સામેલ હતા. સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે હેલ્મેટના નિયમોનું પાલન, દિવસ દરમિયાન ડમ્પરોની અવરજવર પર નિયંત્રણ અને વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ જેવા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂક્યો હતો. હવે આ મામલે વધુ સુનાવણી બે અઠવાડિયા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: