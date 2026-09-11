ઉતરાયણ પહેલાં જ હાઈકોર્ટની લાલ આંખ, પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીના વેચાણ પર કડક કાર્યવાહીનો આદેશ
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી રજૂઆતોમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનું વેચાણ, સંગ્રહ અને તેનો ઉપયોગ અટકાવવા માટે અગાઉથી જ અસરકારક પગલાં ભરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો
Published : September 11, 2026 at 6:37 PM IST
અમદાવાદ: ઉતરાયણ પર્વને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના વેચાણ અને સંગ્રહ સામે અત્યારથી જ કડક કાર્યવાહી કરવા રાજ્ય સરકાર અને તંત્રને નિર્દેશ આપ્યા છે. ઉતરાયણ દરમિયાન પ્રતિબંધિત દોરી સહિતની વસ્તુઓના વેચાણ અને ઉપયોગથી લોકો તેમજ પક્ષીઓના જીવને જોખમ ઊભું થતું હોવાના મુદ્દે હાઈકોર્ટે ગંભીરતા દર્શાવી છે.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી રજૂઆતો દરમિયાન પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનું વેચાણ, સંગ્રહ અને તેનો ઉપયોગ અટકાવવા માટે અગાઉથી જ અસરકારક પગલાં ભરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, માત્ર ઉતરાયણના દિવસોમાં કાર્યવાહી કરવાને બદલે અત્યારથી જ ચેકિંગ અને કડક અમલવારી શરૂ કરવામાં આવે. આ કેસમાં કોર્ટે કહ્યું હતું કે, પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ ક્યાંથી આવે છે, તેનું વેચાણ અને સંગ્રહ ક્યાં થાય છે તથા આવી વસ્તુઓનું ગેરકાયદે વેચાણ કરતા લોકો સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તે અંગે તંત્રએ સક્રિય કામગીરી કરવાની રહેશે.
હાઈકોર્ટે આ મામલે માત્ર કાગળ પરની કાર્યવાહી નહીં પરંતુ જમીન પર અસરકારક અમલ થાય તે જરૂરી હોવાનું નોંધ્યું છે. આ મામલે એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ઉતરાયણ પર્વ દરમિયાન પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના વેચાણ અને ઉપયોગને કારણે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. તેથી પર્વ નજીક આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાને બદલે અત્યારથી જ તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવે અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનો સંગ્રહ તથા વેચાણ અટકાવવામાં આવે તે જરૂરી છે.
એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે મામલાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લીધી હતી અને રાજ્ય સરકારને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના વેચાણ અને સંગ્રહ સામે કડક પગલાં લેવા સૂચના આપી છે. હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આગામી બે સપ્તાહમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના વેચાણ અને સંગ્રહ સામે અત્યાર સુધીમાં કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી તેમજ આગળની કાર્યવાહી અંગેની વિગતો રજૂ કરવાની રહેશે. સમગ્ર મામલે વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
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