ડીપફેક મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટનું કડક વલણ: Meta, X અને Googleને નોટિસ ફટકારી
એક જાહેર હિતની અરજીમાં ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે, પ્લેટફોર્મ કંપનીઓને જાણ કરવા છતાં વાંધાજનક AI જનરેટેડ અને ડીપફેક કન્ટેન્ટ દૂર કરવામાં આવતું નથી
Published : April 15, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં AI અને ડીપફેક કન્ટેન્ટને લઈને મહત્વપૂર્ણ સુનવણી દરમિયાન કોર્ટનો કડક વલણ સામે આવ્યું છે. અમદાવાદના અરજદાર વિકાસ નાયરે દાખલ કરેલી જાહેર હિતની અરજી પર હાઇકોર્ટે Meta, X અને Google સહિતના પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડરને નોટિસ પાઠવીને જવાબ માંગ્યો છે. સાથે જ તેમને કેન્દ્ર સરકારના ‘સહયોગ પોર્ટલ’ સાથે જોડાવા આદેશ કર્યો છે.
જાહેર હિતની અરજીમાં ઉઠાવાયા આ મુદ્દા
અરજીમાં ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે, પ્લેટફોર્મ કંપનીઓને જાણ કરવા છતાં વાંધાજનક AI જનરેટેડ અને ડીપફેક કન્ટેન્ટ દૂર કરવામાં આવતું નથી. ઘણીવાર કંપનીઓ URL ઉપલબ્ધ ન હોવાનો જવાબ આપે છે, જ્યારે આ પ્રકારના વીડિયો સરળતાથી લોકો સુધી પહોંચે છે અને ખાસ કરીને બાળકો પર તેની અસર થાય છે.
ગત સુનવણીમાં કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે ‘સહયોગ’ નામનું પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરાયું છે, જ્યાંથી આવા કન્ટેન્ટ દૂર કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં હાઇકોર્ટે સવાલ કર્યો કે જો પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર આ સૂચનાઓનું પાલન ન કરે તો તેની સામે શું પગલાં લેવામાં આવશે.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે 3 કલાકનો સમય પણ વધુ ગણાય છે, કારણ કે ડીપફેક કન્ટેન્ટથી તાત્કાલિક નુકસાન થઈ શકે છે. કોર્ટે પૂછ્યું કે રિયલ ટાઈમમાં આવા કન્ટેન્ટને રોકવા માટે કયો મિકેનિઝમ છે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી કે, જાન્યુઆરી 2026માં 107 કન્ટેન્ટ દૂર કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ પણ તે પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત, હજારો ફરિયાદોમાંથી ખૂબ ઓછા કેસમાં જ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર જવાબ આપે છે. સુનવણી દરમિયાન આ પણ સામે આવ્યું કે X (ટ્વિટર) હજુ સુધી સહયોગ પોર્ટલ સાથે જોડાયેલ નથી, જે ચિંતાનો વિષય છે. કોર્ટે કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ હવે IT મંત્રાલયના દાયરા હેઠળ આવે છે, તેથી કોર્ટ તેમને નિયમો પાળવા માટે દિશાનિર્દેશ આપી શકે છે.
આગામી સુનવણી 8 મેના રોજ
એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, IT એક્ટની કલમ 69A હેઠળ કન્ટેન્ટ બ્લોક કરવાની સત્તા છે, પરંતુ હાલની વ્યવસ્થામાં તાત્કાલિક અસરકારક પગલાં લેવા માટે વધુ મજબૂત કાયદાની જરૂર છે. હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે ડીપફેક વીડિયોથી લોકોની પ્રતિષ્ઠા, ગોપનીયતા અને સમાજમાં વિશ્વાસ પર ગંભીર અસર પડે છે. અનેક કેસમાં બંધારણીય હોદ્દેદારોના પણ નકલી વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જે લોકશાહી માટે જોખમી છે. હવે આ સમગ્ર મામલે હાઇકોર્ટમાં આગામી સુનવણી 8 મેના રોજ હાથ ધરાશે, જ્યાં પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર પોતાનો જવાબ રજૂ કરશે.
