'એક આરોપીની સજા આખા પરિવારને?' બાપુનગર ડિમોલિશન મામલે હાઇકોર્ટે ચીફ સેક્રેટરી-AMC કમિશનરને નોટિસ ફટકારી
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કર્યા વિના ઘર કેમ તોડવામાં આવ્યું તે મુદ્દે હાઇકોર્ટે ચીફ સેક્રેટરી, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના સંબંધિત અધિકારીઓને નોટિસ પાઠવી છે.
Published : January 15, 2026 at 3:13 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના બાપુનગર વિસ્તારમાં ઘર તોડવાની કાર્યવાહી મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના સ્પષ્ટ નિર્દેશોનું પાલન કર્યા વિના ઘર કેમ તોડવામાં આવ્યું તે મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટે ચીફ સેક્રેટરી, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના સંબંધિત અધિકારીઓને નોટિસ પાઠવી છે. કોર્ટે આ કેસની આગામી સુનવણી 05 ફેબ્રુઆરીએ રાખી છે. આ મામલે અરજદાર સાઈદાબાનુ ભુર્જીએ પોતાના એડવોકેટ નિશીથ નાયર દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કન્ટેમ્પ્ટ અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 13 નવેમ્બર, 2024ના રોજ ડિમોલિશન અંગે આપેલા નિર્દેશોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.
શું છે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ?
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો મુજબ જાહેર રસ્તા કે જાહેર જગ્યાઓ પર થયેલા અનધિકૃત બાંધકામ સિવાય, અન્ય તમામ અનધિકૃત બાંધકામ તોડતાં પહેલાં ઓછામાં ઓછી 15 દિવસની નોટિસ આપવી ફરજિયાત છે. સાથે સાથે બાંધકામ તોડવાનું કારણ જણાવવું અને સંબંધિત વ્યક્તિને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક આપવી જરૂરી છે.
2 દિવસની સમસમર્યાદામાં મકાન તોડવાની નોટિસ
અરજદારની રજૂઆત અનુસાર AMC દ્વારા 24 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ માત્ર બે દિવસની સમયમર્યાદા સાથે મકાન તોડવાની નોટિસ આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં અરજદારે 26 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ નોટિસનો જવાબ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ 27 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ અમદાવાદ સીટી સિવિલ કોર્ટમાં દિવાની કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. સીટી સિવિલ કોર્ટે AMCને 04 જાન્યુઆરી સુધી જવાબ રજૂ કરવા નોટિસ પાઠવી હતી. જોકે કોર્ટમાં મામલો ચાલી રહ્યો હતો તે પહેલાં જ 02 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ અરજદારનું ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું.
આ ઘટનાના પગલે અરજદારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ અરજી કરી હતી, પરંતુ સિવિલ કેસ પેન્ડિંગ હોવાથી તે અરજી પરત ખેંચવી પડી હતી. બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં કન્ટેમ્પ્ટ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેને હાઇકોર્ટે અરજી કરવાની છૂટ સાથે નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.
અરજદારના પુત્ર વિરુધ્ધ નોંધાઈ ફરિયાદ
અરજદાર તરફથી વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે AMCની નોટિસ પહેલાં બાપુનગર પોલીસ મથકે એક ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ મુજબ 18 ડિસેમ્બરની રાત્રીએ ઝઘડાની માહિતી મળતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, જ્યાં ઘાતક હથિયારો સાથે ઉભેલા લોકોએ પોલીસ સાથે ઘર્ષણ કરી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટનામાં એક આરોપી અરજદારનો પુત્ર હોવાનું કારણ બતાવી સમગ્ર પરિવાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું અરજદારે દાવો કર્યો છે.
અરજદારે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, તોડવામાં આવેલું મકાન તેમની પોતાની માલિકીનું છે અને તેઓ છેલ્લા 32 વર્ષથી ત્યાં રહે છે. મકાનમાં કુલ 23 લોકો રહેતા હતા, જેમાં વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. ઘર તોડી પાડવામાં આવતા આખો પરિવાર રાતોરાત બેઘર થઈ ગયો છે. તેમની પાસે કોઈ પ્રાથમિક સુવિધાઓ નથી અને બાળકો શાળાએ પણ જઈ શકતા નથી. અરજદારની દલીલ છે કે આ મકાન કોઈ જાહેર રસ્તા અથવા જાહેર જમીન પરનું અનધિકૃત બાંધકામ નહોતું. એક વ્યક્તિના કૃત્યની સજા આખા પરિવારને આપી શકાય નહીં. વહીવટી તંત્ર ન્યાયાલયની ભૂમિકા ભજવી શકે નહીં અને આ કાર્યવાહી કરનાર અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ. હાલ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા તમામ પાસાઓની તપાસ કરી અધિકારીઓને જવાબ આપવા નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.
