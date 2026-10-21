આરોપીને ફરાર જાહેર કરવાના નિયમો શું? ખોટા પોલીસ રિપોર્ટ અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટની ગાઇડલાઇન
ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર આરોપી તેના સરનામે મળી ન આવે એટલા આધારે તેને ફરાર જાહેર કરી શકાય નહીં.
Published : October 21, 2026 at 11:04 AM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર આરોપી તેના સરનામે મળી ન આવે એટલા આધારે તેને ફરાર જાહેર કરી શકાય નહીં. આરોપી જાણીજોઈને ધરપકડથી બચવા માટે છુપાઈ રહ્યો છે કે નહીં, તે અંગે પૂરતા આધાર હોવા જરૂરી છે. ગીર સોમનાથના એક કેસમાં પોલીસ રિપોર્ટની વિશ્વસનીયતા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થતાં હાઇકોર્ટે આરોપીને ફરાર જાહેર કરવાનો આદેશ રદ કર્યો છે. સાથે જ સંબંધિત હેડ કોન્સ્ટેબલ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા અને વિભાગીય તપાસ પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આરોપીને ફરાર જાહેર કરવાની કાયદાકીય પ્રક્રિયા શું છે અને પોલીસ તથા કોર્ટોએ કઇ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે?
શું છે સમગ્ર ઘટના?
સંદીપ કુમાર રાધાકૃષ્ણલાલ શ્રીવાસ્તવ સામે વર્ષ 2019માં ગીર સોમનાથના ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને ગુનાહિત કાવતરા સહિતના આરોપો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસમાં તેમને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી આગોતરા જામીન મળ્યા હતા. આ કેસની કાર્યવાહી રાજકોટની કોર્ટમાં ચાલી રહી હતી ત્યારે આ કેસ વેરાવળની કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર થયો હતો. અરજદારના વકીલ હર્ષિત ટોળિયાની રજૂઆત હતી કે કેસ ટ્રાન્સફર થયા અંગેની નોટિસ અરજદારને મળી નહોતી. બીજી તરફ, કોર્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી નોટિસ અને વોરંટની બજવણી થઈ ન હતી. તેમ છતાં, અરજદાર સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેમને ફરાર જાહેર કરવાની કાર્યવાહી થઈ હતી. આ કાર્યવાહી સામે અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
પોલીસના રિપોર્ટમાં શું શંકાસ્પદ હતું?
હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા રેકોર્ડની તપાસ દરમિયાન પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ પી.એ. પરમાર દ્વારા તૈયાર કરાયેલા રિપોર્ટની વિશ્વસનીયતા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા. આ રિપોર્ટમાં એક વ્યક્તિના નિવેદનનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ હાઈકોર્ટે સંબંધિત વ્યક્તિને કોર્ટમાં રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યા બાદ પોલીસ તરફથી એવી માહિતી આપવામાં આવી કે નિવેદનમાં દર્શાવેલા સરનામે તે વ્યક્તિ રહેતી નથી અને તે વિસ્તારમાં સિદ્ધાર્થ એપાર્ટમેન્ટ નામની ઇમારત પણ નથી. નિવેદનમાં સંબંધિત વ્યક્તિનો સંપર્ક નંબર કે રહેઠાણનો ચોક્કસ નંબર પણ દર્શાવવામાં આવ્યો નહોતો. આ સંજોગોમાં હાઈકોર્ટે રિપોર્ટની સત્યતા અંગે ગંભીર શંકા વ્યક્ત કરી હતી. રાજ્ય તરફે સરકારી વકીલ હાર્દિક દવેએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષકે હેડ કોન્સ્ટેબલ પી.એ. પરમારને ખોટો રિપોર્ટ તૈયાર કરીને ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં રજૂ કરવાના મામલે સસ્પેન્ડ કર્યા છે.
આરોપીને ફરાર જાહેર કરવા માટે કાયદો શું કહે છે?
આ મામલામાં ભારતીય ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ 82 હેઠળની કાર્યવાહી મહત્ત્વપૂર્ણ હતી. કલમ 82 મુજબ, કોઈ વ્યક્તિ સામે વોરંટ જારી થયું હોય અને કોર્ટને એવું માનવાનાં કારણો હોય કે તે વ્યક્તિ ફરાર થઈ ગઈ છે અથવા વોરંટની બજવણી ટાળવા માટે પોતાને છુપાવી રહી છે, તો કાયદામાં નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અનુસરી કોર્ટ જાહેરનામું બહાર પાડી શકે છે.
પરંતુ અહીં મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે શું આરોપી ખરેખર ધરપકડથી બચવા માટે છુપાઈ રહ્યો છે કે પછી તેને કોર્ટની કાર્યવાહી અંગે જાણ જ નથી? ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આરોપી સામેની કાર્યવાહી અંગે તેને જાણ હતી કે નહીં અને પોલીસ દ્વારા વોરંટની બજવણી માટે કાયદેસરના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા કે નહીં, તે બાબતોનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. માત્ર આરોપી મળી ન આવે અથવા પોલીસ તેને શોધી ન શકે એટલા આધારે તેને જાણી જોઈને ફરાર જાહેર કરી શકાય નહીં.
બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરતાં પહેલાં પણ સાવચેતી જરૂરી
આ ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે સર્વોચ્ચ અદાલતના અગાઉના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરીને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. બિનજામીનપાત્ર વોરંટ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને અસર કરે છે. તેથી કોર્ટોએ આવો આદેશ આપતાં પહેલાં ઉપલબ્ધ હકીકતોની યોગ્ય તપાસ કરવી જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સમન્સ અથવા જામીનપાત્ર વોરંટથી આરોપીની હાજરી સુનિશ્ચિત થઈ શકે છે કે નહીં, તે પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આનો અર્થ એ નથી કે આરોપી સામે કડક કાર્યવાહી થઈ જ ન શકે પરંતુ આવી કાર્યવાહી માટે કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન અને પૂરતા આધાર જરૂરી છે.
કલમ 299 હેઠળ ગેરહાજરીમાં પુરાવા ક્યારે નોંધી શકાય?
આ કેસમાં અરજદારની ગેરહાજરીમાં પુરાવા નોંધવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. કલમ 299 હેઠળ ચોક્કસ કાયદાકીય શરતો પૂર્ણ થતી હોય ત્યારે આરોપીની ગેરહાજરીમાં પુરાવા નોંધવાની જોગવાઈ છે પરંતુ આરોપી ફરાર થયો છે કે નહીં અને કાયદા મુજબ જરૂરી શરતો પૂર્ણ થઈ છે કે નહીં, તે અંગે કોર્ટનો સંતોષ જરૂરી છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં આરોપીને ફરાર જાહેર કરવાની કાર્યવાહી માટે આધાર બનાવાયેલા પોલીસ રિપોર્ટ અંગે ગંભીર શંકાઓ ઊભી થઈ હતી. પરિણામે, અરજદાર સામે ફરાર જાહેર કરવા અને ગેરહાજરીમાં પુરાવા નોંધવા સંબંધિત આદેશ રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ અને જિલ્લા અદાલતો માટે કઈ માર્ગદર્શિકા આપી?
એડવોકેટ હર્ષવી ટોળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે આરોપીને ફરાર જાહેર કરતાં પહેલાં અનુસરવાની પ્રક્રિયા અંગે રાજ્યની જિલ્લા અદાલતો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. પ્રથમ, પોલીસ અધિકારીએ આરોપી ફરાર થયો છે અથવા ધરપકડથી બચવા માટે છુપાઈ રહ્યો છે તે અંગે સ્પષ્ટ અહેવાલ રજૂ કરવો પડશે. માત્ર આરોપી તેના સરનામે મળી ન આવે તે પૂરતું નહીં ગણાય.
બીજું, પોલીસ અધિકારીએ આરોપીનું સરનામું, ઉપલબ્ધ હોય તો ફોન નંબર અને ઈ-મેઇલ સહિતની વિગતો તથા તેને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં મુશ્કેલી પડવાનાં કારણો દર્શાવતું સોગંદનામું અથવા સ્થિતિ અહેવાલ રજૂ કરવો પડશે.
ત્રીજું, જો વોરંટ આરોપીના રહેઠાણના મકાન પર ચોંટાડવામાં આવ્યું હોય, તો તે મકાન સ્પષ્ટ દેખાય તેવો ફોટોગ્રાફ રજૂ કરવો પડશે.
ચોથું, તપાસ અધિકારી અથવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે આરોપીના વિસ્તારમાં રહેતા ઓછામાં ઓછા બે વિશ્વસનીય વ્યક્તિઓનાં નામ અને સંપર્કની વિગતો કેસ ડાયરીમાં નોંધવાની રહેશે. તેમની ઓળખના પુરાવાની નકલો પણ મેળવવાની રહેશે. હાઈકોર્ટે આ માર્ગદર્શિકાનો અમલ સુનિશ્ચિત કરવા ચુકાદાની નકલ રાજ્યની તમામ જિલ્લા અદાલતોમાં મોકલવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
હેડ કોન્સ્ટેબલ સામે હવે શું કાર્યવાહી થશે?
હાઈકોર્ટે માત્ર અરજદારને રાહત આપીને મામલો પૂર્ણ કર્યો નથી. કોર્ટ સમક્ષ ખોટો રિપોર્ટ રજૂ કરવાના મામલે સંબંધિત હેડ કોન્સ્ટેબલ સામે કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસરી ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા વેરાવળની કોર્ટને નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત, ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષકને વિભાગીય તપાસ કાયદા મુજબ પૂર્ણ કરવા આદેશ કર્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે સરકારી ફરજ દરમિયાન પુરાવા ઊભા કરવાનો અથવા ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ.
આરોપીને શું રાહત મળી?
ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારની અરજી મંજૂર કરીને તેમની સામે ફરાર જાહેર કરવા અને ગેરહાજરીમાં પુરાવા નોંધવા સંબંધિત આદેશ રદ કર્યો છે. અરજદારને આગામી સુનાવણીની તારીખે સંબંધિત કોર્ટમાં હાજર રહેવા અને ત્યારબાદ તેમની હાજરીમાં પુરાવા નોંધવાની કાર્યવાહી આગળ ધપાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ચુકાદો એ સિદ્ધાંતને રેખાંકિત કરે છે કે આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે, પરંતુ તે માટેની પ્રક્રિયા પણ કાયદા મુજબ જ થવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિને ફરાર જાહેર કરવા માટે માત્ર પોલીસનો અહેવાલ પૂરતો નથી; અહેવાલની વિશ્વસનીયતા, કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે.
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