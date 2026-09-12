પોલીસને કરેલી ફરિયાદ માત્રથી બદનક્ષીનો ગુનો ના બને, સદ્ભાવનાથી કરેલી ફરિયાદને કાયદાનું રક્ષણ: ગુજરાત હાઈકોર્ટ
કોર્ટે આ નોંધ સાથે બદનક્ષીના કેસમાં અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : September 12, 2026 at 1:58 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે બદનક્ષીના કેસમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઇ વ્યક્તિ પોતાના વિષય સાથે સંબંધિત આક્ષેપ અંગે કાયદેસર સત્તા ધરાવતી વ્યક્તિ અથવા પોલીસ સમક્ષ સદભાવનાથી ફરિયાક કે અરજી કરે તો માત્ર આવી ફરિયાદના આધારે બદનક્ષીનો ગુનો બનતો નથી. કોર્ટે આ નોંધ સાથે બદનક્ષીના કેસમાં અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી ફગાવી દીધી છે.
કેસની હકીકત મુજબ વિજય જેસિંગભાઈ વસાવાએ નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા તાલુકાના બંદીશેરવાન ગામની જમીન અંગે કરવામાં આવેલી પોલીસ અરજીના સંદર્ભમાં બદનક્ષીનો આક્ષેપ કર્યો હતો. અરજદારનો દાવો હતો કે જમીન અંગેની પોલીસ અરજી બાદ એક વ્યક્તિએ સામાજિક માધ્યમ પર આ અરજી તથા ફોટોગ્રાફ્સ મૂક્યા હતા. તેમાં અરજદાર અને તેમના સાથીદારો સામે જમીન પરના ઉભા પાકને ઢોર દ્વારા નુકસાન કરાવ્યાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું હતું. આ મામલે અરજદારે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 500 હેઠળ બદનક્ષીની ફરિયાદ કરી હતી. જોકે, દેડિયાપાડાના મેજિસ્ટ્રેટએ તપાસ બાદ ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ 203 હેઠળ ફરિયાદ ફગાવી દીધી હતી. ટ્રાયલ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જે મૂળ પોલીસ અરજીને અરજદાર ખોટી અને બદનક્ષીકારક ગણાવી રહ્યા હતા, તે અરજી જ દસ્તાવેજી પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવી નહોતી. આક્ષેપો સાચા છે કે ખોટા તે પણ તપાસનો વિષય હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું.
ટ્રાયલ કોર્ટ આદેશ સામે અરજદારે નર્મદા સેશન્સ અદાલતમાં પુનર્વિચાર અરજી કરી હતી. જોકે, સેશન્સ અદાલતમાંથી પણ અરજદારને રાહત મળી નહોતી. સેશન્સ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે કથિત ખોટી પોલીસ અરજી દસ્તાવેજી રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ નથી અને અખબારી અહેવાલો પણ અરજદારની બદનક્ષી થઈ હોવાના આક્ષેપોને પ્રથમદર્શી રીતે સાબિત કરતા નથી.
અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વિશેષ ફોજદારી અરજી દાખલ કરી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમગ્ર દસ્તાવેજી રેકોર્ડનું અવલોકન કર્યા બાદ નોંધ્યું કે જે મૂળ અરજીના આધારે બદનક્ષીનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, તે અરજી અરજદારે ન્યાયિક દંડાધિકારીની અદાલત કે પુનર્વિચાર અદાલત સમક્ષ પણ રજૂ કરી નહોતી. સામાજિક માધ્યમ પર અરજી અને ફોટોગ્રાફ્સ મૂકનાર વ્યક્તિને પણ ન્યાયિક દંડાધિકારીની અદાલતમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યો નહોતો. અખબારી અહેવાલોમાં પણ સંબંધિત જમીન પર પાક ચરાવનાર વ્યક્તિ તરીકે અરજદારનું નામ દર્શાવવામાં આવ્યું નહોતું.
કાયદાકીય મહત્વ શું?
ગુજરાત હાઈકોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 499ના અપવાદ ક્રમાંક 8નો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે કાયદેસર સત્તા ધરાવતી વ્યક્તિ સમક્ષ કોઈ વ્યક્તિ પોતાના વિષય સાથે સંબંધિત આક્ષેપ અંગે સદ્ભાવનાથી ફરિયાદ અથવા આરોપ રજૂ કરે, તો આવી રજૂઆતને માત્ર તેના કારણે બદનક્ષી ગણાવી શકાય નહીં.
સરકારી વકીલ ધવન જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ અથવા અન્ય કાયદેસર સત્તા ધરાવતા અધિકારી સમક્ષ કરવામાં આવેલી સદ્ભાવનાપૂર્વકની અને વિષયસંબંધિત ફરિયાદને માત્ર ફરિયાદ કરવામાં આવી છે એટલા માટે બદનક્ષીનો ગુનો ગણાવી ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં કથિત મૂળ પોલીસ અરજી જ દસ્તાવેજી રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી અરજદારના બદનક્ષીના દાવાનો મૂળ આધાર જ ગેરહાજર હતો. એટલું જ નહીં, જો આવી અરજી કરવામાં આવી હોવાનું માની લેવામાં આવે તો પણ કાયદેસર સત્તા ધરાવતી વ્યક્તિ સમક્ષ વિષયસંબંધિત આક્ષેપ અંગે સદ્ભાવનાથી કરવામાં આવેલી રજૂઆતને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 499ના અપવાદ ક્રમાંક 8 હેઠળ કાયદાકીય રક્ષણ મળી શકે છે.
આ તમામ કારણોને આધારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારની અરજીમાં કોઈ યોગ્ય આધાર ન હોવાનું જણાવી અરજી ફગાવી દીધી હતી. સાથે જ દેડિયાપાડાની ન્યાયિક દંડાધિકારીની અદાલતમાં અગાઉ ફગાવવામાં આવેલી વર્ષ 2022ની તપાસ અરજીને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પણ કોઈ નિર્દેશ આપવાનો કોર્ટે ઇનકાર કર્યો હતો.
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