ગુજરાત હાઈકોર્ટનો રાજ્ય સરકારને સીધો સવાલ: બાળકોના હિતની પૉલિસીમાં ઉદ્યોગો-ખાનગી ક્ષેત્રના લોકોના અભિપ્રાયની શું જરૂર?
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં બચપન બચાઓ આંદોલન દ્વારા દાખલ કરાયેલી PILમાં બાળકોના હકોના રક્ષણ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના અમલીકરણ મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી
Published : June 20, 2026 at 5:54 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં બચપન બચાઓ આંદોલન દ્વારા દાખલ કરાયેલી જાહેર હિતની અરજીમાં બાળકોના હકોના રક્ષણ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના અમલીકરણ મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ સંબંધિત વિવિધ પગલાં અંગે વિગતવાર માહિતી માંગી હતી.
રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરતા મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની વિવિધ બાળ સંસ્થાઓનું સોશિયલ ઓડિટ કાર્ય ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને તેનો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ ઓડિટનો અંતિમ રિપોર્ટ 30 જૂન સુધીમાં તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
સુનાવણી દરમિયાન એ પણ જણાવાયું કે, ગુજરાતની ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન પૉલિસીનો ડ્રાફ્ટ વર્ષ 2025માં તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. જોકે પોલિસીને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા ઉદ્યોગો તથા ખાનગી ક્ષેત્રના લોકો પાસેથી સૂચનો અને અભિપ્રાયો મંગાવવામાં આવ્યા છે.
આ રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો કે બાળકોના હકો અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી પોલિસીમાં ઉદ્યોગો કે ખાનગી ક્ષેત્રના લોકોના સૂચનો લેવાની શું જરૂર છે? કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે જો 90 દિવસની નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં સંબંધિત હિતધારકો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા હોય તો ત્યારબાદ વધુ અભિપ્રાયો મેળવવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, બાળકોના હિતોને કેન્દ્રમાં રાખીને પોલિસી ઝડપથી અમલમાં આવવી જોઈએ. વિલંબ બાળકોના અધિકારોના રક્ષણ માટે યોગ્ય નથી. કોર્ટે સોશિયલ ઓડિટ અને ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ પોલિસી બંને મુદ્દે રાજ્ય સરકારને પ્રગતિનો અહેવાલ રજૂ કરવા સૂચના આપી છે.
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