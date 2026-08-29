પરિણીતાની સાસરિયાં સામે ઘરેલુ હિંસાની ફરિયાદમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો, બે નણંદને આપી રાહત, પતિને નહીં
2013માં લગ્ન બાદ વર્ષ 2022માં પરિણીતા બાળકો સાથે પિયરમાં રહેવા ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તેણે પતિ સહિત પરિવારના સભ્યો સામે ઘરેલુ હિંસાની કાર્યવાહી શરૂ કરી.
Published : August 29, 2026 at 1:31 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઘરેલુ હિંસા કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતાં પતિની બે બહેનો એટલે કે ફરિયાદી મહિલાની નણંદો સામેની કાર્યવાહી રદ કરી છે. બંને નણંદો લગ્ન બાદ અલગ રહેતી હોવા છતાં તેમની સામે ચોક્કસ રીતે કોઈ માનસિક કે શારીરિક ત્રાસના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા ન હોવાનું ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે આ રાહત આપી છે.
ભાવનગરની એક પરિણીતાએ તેના પતિ સહિત સાસરિયાંના પરિવારજનો સામે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળ ફરિયાદ કરી હતી. મહિલાના લગ્ન 1 નવેમ્બર, 2013ના રોજ થયા હતા. વર્ષ 2022માં તે પોતાના બંને બાળકો સાથે પિયરમાં રહેવા ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તેણે પતિ સહિત પરિવારના સભ્યો સામે ઘરેલુ હિંસાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ કેસમાં પતિની બે બહેનોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદાર નણંદો તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, તેઓ ફરિયાદી મહિલાના લગ્ન પહેલાં જ પરણી ગયાં હતાં અને લગ્ન બાદ અલગ રહેતાં હતાં. તેમ છતાં તેમને ઘરેલુ હિંસાના કેસમાં આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા.
અરજદારના વકીલ કુલદીપ વૈધે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, બંને અરજદારો ફરિયાદી મહિલાના પતિ સાથે રહેતા જ નહોતા. ફરિયાદમાં પણ તેમની સામે કોઈ ચોક્કસ ઘટના, તારીખ કે સીધી ભૂમિકા દર્શાવવામાં આવી નથી. માત્ર પતિને દહેજની માંગણી માટે ઉશ્કેરવાનો સામાન્ય આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી માત્ર આવા સામાન્ય આક્ષેપોના આધારે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી યોગ્ય નથી. હાઈકોર્ટે ફરિયાદ અને કેસના રેકોર્ડનું અવલોકન કરતાં નોંધ્યું કે, મુખ્ય આક્ષેપો મહિલાના પતિ સામે કરવામાં આવ્યા છે.
પતિ વ્યવસાયે દંત ચિકિત્સક હતો અને અભ્યાસ દરમિયાન પુણેમાં પત્ની સાથે અલગ રહેતો હતો. બીજી તરફ, પતિની બંને બહેનો પણ લગ્ન બાદ અલગ રહેતી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, બંને નણંદો સામે માનસિક કે શારીરિક ત્રાસ આપ્યો હોવાના કોઈ ચોક્કસ આક્ષેપ ફરિયાદમાં જોવા મળતા નથી. માત્ર સામાન્ય અને અસ્પષ્ટ આક્ષેપોના આધારે તેમને ઘરેલુ હિંસા કેસમાં આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું કોર્ટે ધ્યાનમાં લીધું. કોર્ટ સમક્ષ એ બાબત પણ આવી હતી કે મહિલાએ અગાઉ પરિવારના સભ્યો સામે ફરિયાદો અને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી હતી. બાદમાં સમાધાન થતાં તે કાર્યવાહી પરત ખેંચવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ફરી ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના વિવિધ ચુકાદાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, વૈવાહિક વિવાદોમાં પતિના પરિવારના દરેક સભ્યને માત્ર સામાન્ય અને અસ્પષ્ટ આક્ષેપોના આધારે આરોપી બનાવવાની બાબતની કોર્ટ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક તપાસ થવી જરૂરી છે. સાથે જ કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, સાચી ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ ઉત્પીડનના કેસોની ગંભીરતાને અવગણી શકાય નહીં. પરંતુ જ્યાં આરોપો માત્ર સામાન્ય સ્વરૂપના હોય અને આરોપી પરિવારના સભ્યની સીધી ભૂમિકા દર્શાવવામાં ન આવી હોય ત્યાં કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ ન થાય તે પણ જરૂરી છે.
આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે પતિની બંને બહેનો સામે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ હેઠળની કાર્યવાહી રદ કરી દીધી છે. મહત્વની વાત એ છે કે, હાઈકોર્ટે આ કેસમાં પતિ સામેના મુખ્ય આક્ષેપો અંગે કોઈ રાહત આપી નથી. કાર્યવાહી રદ કરવાનો આદેશ માત્ર પતિની બંને બહેનો પૂરતો મર્યાદિત છે.
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