મોરબી બ્રિજ દુર્ઘટના કેસમાં હાઇકોર્ટનું કડક વલણ: વધુ વળતર જોઈએ તો સિવિલ કોર્ટ જાઓ, સરકારને કહ્યું - હેરિટેજ બ્રિજનું રિસ્ટોરેશન કરો
હાઈકોર્ટે ઝૂલતા પુલના રિસ્ટોરેશન અંગે સરકારને કહ્યું કે, ભલે ભવિષ્યમાં પુલનો ઉપયોગ ન થાય, પરંતુ તે ઐતિહાસિક ધરોહર છે, તેના સંરક્ષણનો સ્પષ્ટ અભિગમ હોવો જોઈએ
Published : June 12, 2026 at 5:59 PM IST
અમદાવાદ: મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે પીડિતોને વળતર આપવા માટે અત્યાર સુધીમાં અનેક હુકમો કરવામાં આવ્યા છે અને તમામ પીડિતોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. જો કોઈને વધુ વળતર મેળવવું હોય તો તે માટે યોગ્ય કાનૂની ફોરમ એટલે કે સિવિલ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવી શકાય.
ચીફ જસ્ટિસની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ સમક્ષ એક પીડિત પરિવારના સભ્ય દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના સરલા વર્મા ચુકાદાના આધારે એકમુષ્ટ વળતરની માંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે કોર્ટે નોંધ્યું કે, અરજદાર મૃતકના માતા-પિતા નહીં પરંતુ ભાઈ છે અને અરજી પાછળનો હેતુ પણ કોર્ટ સમજે છે. કોર્ટે કહ્યું કે, જો અરજદારને વધારાના વળતરનો દાવો કરવો હોય તો તે સિવિલ કોર્ટમાં જઈ શકે છે.
કોર્ટે યાદ અપાવ્યું કે, મોરબી દુર્ઘટના બાદ કોર્ટમિત્ર દ્વારા પીડિત પરિવારો સાથે સીધી મુલાકાત કરીને અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેના આધારે વિવિધ પ્રકારની સહાય અને વળતર વ્યવસ્થા અમલમાં મુકાઈ છે. અનાથ બાળકોના શિક્ષણથી લઈને યુવતીઓના લગ્ન ખર્ચ સુધીની જવાબદારી નિભાવવાના નિર્દેશો પણ આપવામાં આવ્યા છે.
પુલના રિસ્ટોરેશન વિશે કોર્ટે સરકારને સવાલ પૂછ્યા
સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે મોરબીના ઐતિહાસિક ઝૂલતા પુલના રિસ્ટોરેશન અંગે પણ રાજ્ય સરકારને સવાલો પૂછ્યા. કોર્ટે કહ્યું કે ભલે ભવિષ્યમાં પુલનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે, પરંતુ તે એક ઐતિહાસિક ધરોહર છે અને તેના સંરક્ષણ અંગે સરકારનો સ્પષ્ટ અભિગમ હોવો જોઈએ.
કોર્ટે નોંધ્યું કે ગોંડલના હેરિટેજ બ્રિજ માટે રાજ્ય સરકારે રિસ્ટોરેશન યોજના રજૂ કરી હતી, પરંતુ મોરબી બ્રિજ અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ યોજના રજૂ કરવામાં આવી નથી. તેના જવાબમાં રાજ્ય સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું કે, બ્રિજના રિસ્ટોરેશનની શક્યતાઓનું મૂલ્યાંકન ચાલી રહ્યું છે.
સુઓમોટો જાહેર હિત અરજીની પણ એક કાનૂની મર્યાદા હોય છે: ગુજરાત હાઈકોર્ટ
પીડિતો તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ઓરેવા કંપની અને સરકાર સામે દંડાત્મક વળતર મેળવવા માટે અરજી કરવામાં આવી છે. જોકે હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, સુઓમોટો જાહેર હિત અરજીની પણ એક કાનૂની મર્યાદા હોય છે. દંડાત્મક વળતરનો મુદ્દો PILની હદમાં આવરી શકાય કે નહીં તે અંગે કાનૂની દલીલો જરૂરી રહેશે. કોર્ટે કહ્યું કે, જો કોઈ વ્યક્તિને કંપની સામે નુકસાનની ભરપાઈ માટે અલગથી દાવો કરવો હોય તો તે સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરી શકે છે. કોર્ટ એવું નથી કહી રહી કે પીડિતોને વધુ વળતર મળવું ન જોઈએ, પરંતુ તે માટે યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા અને યોગ્ય ફોરમ જરૂરી છે.
રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું કે, દુર્ઘટના બાદ પીડિતોના પુનર્વસન અને સહાય માટે રચાયેલી વ્યવસ્થાઓ સતત કાર્યરત છે. પીડિત પરિવારોને નિયમિત સહાય મળી રહી છે અને કોર્ટના અગાઉના આદેશોનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર હેરિટેજ બ્રિજના રિસ્ટોરેશન મુદ્દે પણ વિવિધ વિકલ્પોનું પરીક્ષણ કરી રહી છે અને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.
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