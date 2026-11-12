પિતા દ્વારા સગીર દિકરીને ગર્ભવતી બનાવવાના કેસમાં હાઈકોર્ટ લાલઘૂમ, માતાને કહ્યું, 'તમારા જેવી મા હોય એના કરતાં ન હોય એ સારું!’
સુનાવણી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા DNA રિપોર્ટથી સમગ્ર મામલામાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આકરી નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
Published : November 12, 2026 at 1:01 PM IST
પોરબંદર/ અમદાવાદઃ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને સંવેદનશીલ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 17 વર્ષની સગીર દીકરી સાથે તેના જ પિતાએ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ આરોપી પિતાએ પોતાની પત્ની એટલે કે મૂળ ફરિયાદીની સહમતીથી હાઈકોર્ટમાં ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી કરી હતી. જોકે, સુનાવણી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા DNA રિપોર્ટથી સમગ્ર મામલામાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવતાં હાઈકોર્ટે આકરી નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
કોર્ટે માત્ર આરોપી અને ફરિયાદી પક્ષની રજૂઆતો સામે જ નહીં, પરંતુ બંને પક્ષના વકીલોની ભૂમિકા સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. સમગ્ર કેસની વિગતો મુજબ, ચાલુ વર્ષે પોરબંદરના હાર્બર મરીન પોલીસ મથકમાં એક મહિલાએ પોતાના પતિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે મહિલાના પતિએ જ પોતાની 17 વર્ષીય સગીર દીકરી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જેના પરિણામે દીકરી ગર્ભવતી બની હતી. આ મામલે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને પોક્સો એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ થઈ હતી.
ત્યારબાદ આરોપી પિતાએ પોતાની સામે નોંધાયેલી પોલીસ ફરિયાદ રદ કરાવવા ગુજરાત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા. આ અરજીમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે મૂળ ફરિયાદી મહિલા એટલે કે આરોપીની પત્નીએ પણ પતિને બચાવવા માટે સહમતી દર્શાવી હતી. મહિલાએ કોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરીને આવી કોઈ ઘટના બની જ ન હોવાનો દાવો કર્યો હતો. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ ગજેન્દ્ર પી. બઘેલે રજૂઆતો કરી હતી અને ફરિયાદ રદ કરવાની માગણી કરી હતી.
જોકે, સુનાવણી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા સગીરાના ગર્ભનો DNA રિપોર્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રિપોર્ટમાં ગર્ભના DNA આરોપી પિતા સાથે મેચ થયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. એક તરફ માતા સોગંદનામું કરીને આવી કોઈ ઘટના બની જ ન હોવાનો દાવો કરી રહી હતી, તો બીજી તરફ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા આરોપી પિતા તરફ આંગળી ચીંધી રહ્યા હતા. DNA રિપોર્ટ સામે આવતાં જ હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.હાઈકોર્ટે ફરિયાદી માતાની આકરી ઝાટકણી કાઢતાં એવી ટકોર કરી હતી કે ખરેખર તો આ મહિલા સામે જ પોલીસે ફરિયાદ નોંધવાની જરૂર છે. કોર્ટે અત્યંત કડક શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, 'તમારા જેવી મા એક દીકરીને મળે તેના કરતાં તેની મા જ ન હોય તે વધારે સારું.' દીકરી સાથે આટલી ગંભીર ઘટના બની હોવા છતાં તેની માતા આરોપી પતિને બચાવવા માટે કોર્ટમાં પહોંચી હોવાની બાબતને હાઈકોર્ટે ગંભીરતાથી લીધી હતી.
આ કેસમાં હાઈકોર્ટે માત્ર ફરિયાદી માતાને જ નહીં, પરંતુ અરજદાર અને ફરિયાદી બંને પક્ષના વકીલોને પણ આડે હાથ લીધા હતા. કોર્ટે વકીલોને ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે માત્ર પૈસા મેળવવા માટે કોઈ પણ કામ કરવું જોઈએ નહીં. વકીલ તરીકે તમારી પણ કેટલીક નૈતિક અને વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ હોય છે. દરેક કેસમાં માત્ર અસીલની ઇચ્છા મુજબ કામ કરવાને બદલે કેસની ગંભીરતા અને કાયદાકીય જવાબદારી પણ સમજવી જરૂરી છે.
બીજી તરફ, સરકારી વકીલ તરફથી કોર્ટનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું કે, આરોપી સામે અગાઉથી જ કુલ 16 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. એટલું જ નહીં, આરોપી ગુજસીટોક હેઠળના કેસમાં પણ આરોપી છે. આ રજૂઆતને પગલે કેસની ગંભીરતા વધુ સ્પષ્ટ થઈ હતી. હાઈકોર્ટના આકરા વલણને જોતા અરજદાર અને ફરિયાદી બંને પક્ષના વકીલોએ અરજી પરત ખેંચવાની રજૂઆતો કરી હતી. જોકે, કોર્ટે આ મામલે સખત વલણ અપનાવ્યું હતું અને ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી ફગાવી દીધી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટની આકરી ટકોર બાદ ફરિયાદી મહિલા નીચું મોઢું કરીને ઝડપથી કોર્ટરૂમની બહાર નીકળી ગઈ હતી. આ કેસમાં હાઈકોર્ટની ટકોર માત્ર એક ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી પૂરતી સીમિત રહી નથી, પરંતુ સગીર પીડિતાના હિતો, વૈજ્ઞાનિક પુરાવાનું મહત્ત્વ અને વકીલાતના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી નૈતિક જવાબદારીઓ અંગે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે.
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