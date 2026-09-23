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આશ્રમશાળાઓની દયનીય સ્થિતિ પર હાઈકોર્ટની ગંભીર ટકોર, “બધાને અમદાવાદમાં રહેવું છે, આંતરિયાળ ગામડામાં કોઈને કામ નથી કરવું”

ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશ્રમશાળાઓના સંચાલન, શિક્ષકોની સેવા શરતો અને પેન્શન-ગ્રેજ્યુઇટીના મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ટકોર કરી છે

ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશ્રમશાળાઓના સંચાલન, શિક્ષકોની સેવા શરતો અને પેન્શન-ગ્રેજ્યુઇટીના મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ટકોર કરી છે
ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશ્રમશાળાઓના સંચાલન, શિક્ષકોની સેવા શરતો અને પેન્શન-ગ્રેજ્યુઇટીના મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ટકોર કરી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 8:52 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશ્રમશાળાઓના સંચાલન, શિક્ષકોની સેવા શરતો અને પેન્શન-ગ્રેજ્યુઇટીના મુદ્દે સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ટકોર કરી છે. અગાઉની સુનાવણીઓમાં રાજ્ય સરકારે આશ્રમશાળાઓને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ લાવવાની દિશામાં કામગીરી શરૂ કરી હોવાનું રજૂ કર્યું હતું.

સુનાવણી દરમિયાન એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ મનીષા લવકુમાર શાહે સરકાર તરફથી રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આશ્રમશાળાઓને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ લેવા માટે નિયમો બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અરજદાર શિક્ષકો NGO સંચાલિત આશ્રમશાળાઓમાં સેવા આપે છે, જ્યારે અન્ય કેટલીક શાળાઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન કમિટી હેઠળ આવે છે. શિક્ષકો તરફથી મુખ્યત્વે ગ્રેજ્યુઇટી, પેન્શન અને GPF સહિતના લાભોમાં વિસંગતતા અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

સરકાર તરફથી જણાવાયું હતું કે, વર્ષ 2002ના નિયમો મુજબ એક સમયગાળા સુધી જૂની પેન્શન યોજના અમલમાં હતી અને ત્યારબાદ નવી પેન્શન યોજના લાગુ થઈ હતી. સરકારી ઠરાવો મુજબ ગ્રેજ્યુઇટી અને પેન્શનના લાભો આપવામાં આવી રહ્યા છે. અરજદાર શિક્ષકોનું કહેવું છે કે સરકારી શિક્ષકોને મળતા GPFનો લાભ તેમને મળતો નથી અને GPF એકાઉન્ટ ખોલવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

સુનાવણી દરમિયાન શિક્ષકોના પગારધોરણનો મુદ્દો પણ સામે આવ્યો હતો. આશ્રમશાળાઓમાં અગાઉ પે સ્કેલ 5200 અને ગ્રેડ પે 2800, જ્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન કમિટી હેઠળની શાળાઓમાં પે સ્કેલ 9300 અને ગ્રેડ પે 4200 હોવાનું રજૂ થયું હતું. જોકે, સમયાંતરે સરકારના ઠરાવો દ્વારા આ સેવા શરતોમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા હોવાનું સરકાર તરફથી જણાવાયું હતું.

કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે સરકારને આ મામલે નિયમો બનાવવા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે. સરકાર અત્યાર સુધી ઠરાવો કરીને આ શાળાઓ ચલાવતી આવી છે. બીજી તરફ, સરકાર તરફથી શિક્ષકોની રજાઓ અંગે પણ નિયમો મુજબ લાભ મળતો હોવાનું જણાવાયું હતું, પરંતુ દરેક આશ્રમશાળાના કર્મચારીને સીધા સરકારી કર્મચારી તરીકે ગણવાની માંગ સ્વીકારી શકાય નહીં તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે સરકાર NGOને શાળાઓ ચલાવવા માટે ગ્રાન્ટ આપે છે, પરંતુ જો સંચાલન પર સરકારનું પૂરતું નિયંત્રણ ન હોય તો શિક્ષકોની ભરતી અને તેમની લાયકાત કેવી રીતે નક્કી થશે? ભરતી પ્રક્રિયા શાળા મેનેજમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે ત્યારે સમાન સેવા શરતો અને ગુણવત્તા જાળવવાનો પ્રશ્ન પણ ઊભો થાય છે.

કોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે ગ્રાન્ટ મેળવતી આશ્રમશાળાના મેનેજમેન્ટમાં ગંભીર ખામી સામે આવે તો સરકાર પાસે તે મેનેજમેન્ટને સુપરસિડ કરવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. સાથે જ આશ્રમશાળામાં એકવાર શિક્ષકની ભરતી થયા બાદ તેની અન્ય શાળામાં બદલી ન થાય તે અંગે પણ નિયમો બનાવવાની દિશામાં કોર્ટનું ધ્યાન દોરાયું હતું.

આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી ના નિર્દેશથી જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના અધિકારીઓ દ્વારા આશ્રમશાળાઓની ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન આશ્રમશાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત સહિતની સ્થિતિ સામે આવી હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયું હતું. અગાઉ પણ હાઈકોર્ટે આદિવાસી વિસ્તારોમાં શિક્ષણની સ્થિતિ અને ડ્રોપઆઉટ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

હાઈકોર્ટે ગંભીર ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે આશ્રમશાળાઓનો મુખ્ય હેતુ જ આંતરિયાળ અને વંચિત વિસ્તારોના બાળકો સુધી શિક્ષણ પહોંચાડવાનો છે. પરંતુ જો શિક્ષકો ગામડાઓ અને આંતરિયાળ વિસ્તારોમાં જઈને સેવા આપવા તૈયાર ન હોય અને દરેકને શહેરમાં જ રહેવું હોય તો આવી શાળાઓ સ્થાપવાનો મૂળ હેતુ જ નિષ્ફળ જાય.

કોર્ટે આ સંદર્ભમાં જ્યુડિશિયરીની પરિસ્થિતિ સાથે પણ સરખામણી કરી હતી. કોર્ટ સમક્ષ ટકોર થઈ કે ન્યાયતંત્રમાં પણ આવી જ સમસ્યા જોવા મળે છે—ઘણા લોકો અમદાવાદમાં રહેવા ઈચ્છે છે, જ્યારે તાલુકા અને અન્ય આંતરિયાળ કોર્ટમાં કામ કરવા માટે પૂરતી તૈયારી જોવા મળતી નથી.કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આશ્રમશાળાઓના સંચાલન માટે સરકાર તરફથી ફંડ આપવામાં આવે છે અને હવે આ ક્ષેત્ર માટે વધુ સુવ્યવસ્થિત નિયમો બનાવવાની જરૂર છે. નવા નિયમો બન્યા બાદ તેઓ હાલમાં સેવામાં રહેલા કર્મચારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને લાગુ કરવામાં આવશે તેવી રજૂઆત પણ સામે આવી છે.આશ્રમશાળાઓના સંચાલન અને શિક્ષકોની સેવા શરતોને લઈને હવે વધુ સુનાવણી 4 નવેમ્બર, 2026ના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.

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ગુજરાતની આશ્રમશાળા
ગુજરાતની આશ્રમશાળાઓની સ્થિતિ
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ગુજરાતની આશ્રમશાળાઓની સ્થિતિ

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