દીકરીઓને લઈને કાનૂની લડાઈમાં પિતાને ઝટકો: ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય
બે સગીર દીકરીઓની કાઉન્સેલિંગ કરાવવા માટે પિતાએ કરેલી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે
Published : April 25, 2026 at 10:25 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક નોંધપાત્ર કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં બે સગીર દીકરીઓની કાઉન્સેલિંગ કરાવવા માટે પિતાએ કરેલી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. સાથે જ કોર્ટ દ્વારા અરજદાર પિતાને 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે, જે ચાર સપ્તાહમાં ફેમિલી કોર્ટ સમક્ષ જમા કરાવવાનો રહેશે.
પ્રસ્તુત કેસની વાત કરવામાં આવે તો અરજદાર પિતાએ વલસાડની ફેમિલી કોર્ટના હુકમ સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજીમાં તેમની 7થી 8 વર્ષની બે સગીર દીકરીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરાવવા માંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે, વલસાડ ફેમિલી કોર્ટે આ અરજી પહેલાથી જ નકારી કાઢી હતી. કેસની હકીકત મુજબ પતિ-પત્ની વચ્ચે મતભેદ હોવાને કારણે બંને અલગ રહે છે અને બંને દીકરીઓ તેમની માતા સાથે રહે છે. સમાધાન મુજબ પિતાને દીકરીઓને મળવા માટે નિયંત્રિત હક્ક આપવામાં આવ્યો હતો. પિતાનો આક્ષેપ હતો કે શરૂઆતમાં દીકરીઓ તેને સારી રીતે મળતી હતી, પરંતુ બાદમાં માતાની દોરવણીથી તેઓ પિતાથી દૂર રહેવા લાગી છે.
જોકે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, માત્ર પિતાના સંતોષ માટે આટલી નાની ઉંમરની દીકરીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરાવવાની જરૂર નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, આ અરજી યોગ્ય કારણ વગર કરવામાં આવી છે અને તે મૂળ છૂટાછેડા કેસની પ્રક્રિયાને અસર કરવા માટેનો પ્રયાસ પણ લાગી રહ્યો છે. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે, આ પ્રકારની અરજીઓ બાળકોના હિતમાં હોવી જોઈએ, માત્ર વ્યક્તિગત અસંતોષ દૂર કરવા માટે નહીં. પરિણામે, હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી પિતાને 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો, જેની રકમ અંતે દીકરીઓના હિતમાં જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે.
આ મામલે અરજદારના વકીલ યોગેન્દ્ર ઠાકોરે એ જણાવ્યું હતું કે, અરજદાર પિતાની મુખ્ય ચિંતા પોતાની દીકરીઓ સાથેનો સંબંધ જાળવવાની હતી. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે દીકરીઓ સાથેનું અંતર વધતું જાય છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને કાઉન્સેલિંગ જરૂરી છે. જોકે, હાઈકોર્ટે આ દલીલોને સ્વીકારી નથી અને અરજીને નામંજૂર કરી છે.આ ચુકાદો સ્પષ્ટ કરે છે કે કોર્ટ બાળકોના હિતને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપે છે અને અનાવશ્યક કાનૂની પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપતી નથી.
આ પણ વાંચો: