ડિમોલિશન ડ્રાઇવ પર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો: રાજ્યવ્યાપી એકસરખા નિયમો બનાવવાની માંગ ફગાવી ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કેસ-ટુ-કેસ જ તપાસાશે
એતિહાદુલ મુસ્લિમીન-એ-હિંદ ટ્રસ્ટ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ડિમોલિશન કાર્યવાહી માટે એકસમાન નિયમો અને SOP બનાવવાની માંગ સાથે અરજી કરવામાં આવી હતી.
Published : September 11, 2026 at 7:34 PM IST
રાજ્ય સરકારની ડિમોલિશન ડ્રાઇવને પડકારતી અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. કચ્છમાં મસ્જિદ, દરગાહ સહિતના ધાર્મિક સ્થળોના ડિમોલિશનના મુદ્દાને લઈને એતિહાદુલ મુસ્લિમીન-એ-હિંદ ટ્રસ્ટ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ડિમોલિશન કાર્યવાહી માટે એકસમાન નિયમો અને SOP બનાવવાની માંગ સાથે અરજી કરવામાં આવી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટે રાજ્યવ્યાપી એકસમાન SOP બનાવવાની માંગને સ્વીકારવાનો ઈનકાર કરી અરજી ફગાવી દીધી છે.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે અતિક્રમણ કે બાંધકામ તોડવાની કાર્યવાહી અંગે દરેક મિલકતનો વિવાદ કેસ-ટુ-કેસ ધોરણે તપાસવો જરૂરી છે. તમામ પ્રકારની મિલકતો અને તમામ પ્રકારના બાંધકામ માટે એક જ માપદંડ લાગુ કરી શકાય નહીં. બાંધકામનું સ્વરૂપ શું છે, તે અતિક્રમણ છે કે નહીં અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી કાયદેસર તથા પારદર્શક હતી કે નહીં, તે બાબતોની પણ જરૂરિયાત મુજબ તપાસ થઈ શકે છે.
અરજદાર ટ્રસ્ટ તરફથી એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે રાજ્યમાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી માટે એકસમાન નીતિ અથવા પ્રમાણભૂત કાર્યપદ્ધતિ હોવી જોઈએ, જેથી સત્તાવાળાઓ દ્વારા મનસ્વી કાર્યવાહી ન થાય. ખાસ કરીને કચ્છમાં મસ્જિદ અને દરગાહ સહિતના બાંધકામો સામે થયેલી ડિમોલિશન કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં રાજ્યવ્યાપી માર્ગદર્શિકાની માંગ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ અરજીના સ્વરૂપ સામે જ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આ અરજી જાહેર હિતની અરજી નહીં પરંતુ ‘પબ્લિસિટી ઈન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન’ બની રહી છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ચોક્કસ મિલકત અથવા ચોક્કસ ડિમોલિશન કાર્યવાહી સામેના વિવાદને સમગ્ર રાજ્ય માટેની નીતિ સાથે જોડી શકાય નહીં.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી એચ વિર્કએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની રજૂઆતો ધ્યાનમાં લીધા બાદ રાજ્યવ્યાપી એકસમાન SOP બનાવવાની માંગને ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટના અભિગમ મુજબ, ડિમોલિશનની દરેક કાર્યવાહી પાછળના તથ્યો, બાંધકામની સ્થિતિ, અતિક્રમણનો પ્રકાર અને સત્તાવાળાઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી પ્રક્રિયા અલગ હોઈ શકે છે. તેથી કોઈ એક જ ફોર્મ્યુલા તમામ કેસમાં લાગુ કરી શકાય નહીં. આ સાથે એતિહાદુલ મુસ્લિમીન-એ-હિંદ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરાયેલી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. જોકે, કોર્ટનો આ અભિગમ એવો નથી કે ડિમોલિશનની દરેક કાર્યવાહી આપમેળે કાયદેસર ગણાશે; કોઈ ચોક્કસ મિલકત અંગેનો વિવાદ ઊભો થાય તો તેના તથ્યો અને કાર્યવાહી કાયદેસર હતી કે નહીં તે બાબત કોર્ટ સમક્ષ અલગથી તપાસી શકાય છે.
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