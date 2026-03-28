કેનેડિયન બાળકની કસ્ટડી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ચુકાદો: માતાના પક્ષમાં નિર્ણય, પિતાને ઝટકો

કેનેડિયન નાગરિક બાળકની કસ્ટડી મામલે કોર્ટએ માતાના પક્ષમાં નિર્ણય આપતા બાળકને માતાને સોંપવાનો આદેશ કર્યો છે.

Published : March 28, 2026 at 1:57 PM IST

અમદાવાદ : એક આંતરરાષ્ટ્રીય કસ્ટડી વિવાદમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. 5 વર્ષના કેનેડિયન નાગરિક બાળકની કસ્ટડી મામલે કોર્ટએ માતાના પક્ષમાં નિર્ણય આપતા બાળકને માતાને સોંપવાનો આદેશ કર્યો છે.

આ કેસમાં અમદાવાદની મહિલાએ પોતાના પતિ પાસેથી બાળકની કસ્ટડી મેળવવા માટે હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી હતી. કોર્ટએ અરજી સ્વીકારી અને જણાવ્યું કે બાળકનો હિત ધ્યાનમાં રાખીને કસ્ટડી માતાને આપવી યોગ્ય છે. સાથે જ કોર્ટએ બાળકનો પાસપોર્ટ અને OCI કાર્ડ પણ માતાને સોંપવાનો હુકમ કર્યો છે.

પ્રસ્તુત કેસમાં બાળકનો જન્મ કેનેડામાં થયો હતો અને તે ત્યાંનો નાગરિક છે. કેનેડાની ઓન્ટોરિયો કોર્ટ અગાઉથી જ બાળકની કસ્ટડી માતાને આપી ચૂકી હતી. તેમ છતાં પિતા, માતાની મંજૂરી અને કોર્ટના આદેશ વગર બાળકને ભારત લઈ આવ્યા હતા. પત્ની તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પતિએ કોર્ટના આદેશનો ભંગ કરીને બાળકને ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં લાવ્યો છે.

બીજી તરફ પતિએ પત્ની પર લગ્નબાહ્ય સંબંધોના આક્ષેપો લગાવતા કહ્યું હતું કે બાળકનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રાખવા તે ભારત લાવવામાં આવ્યો છે. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઇકોર્ટએ નોંધ્યું કે પતિ-પત્નીના લગ્ન કેનેડિયન કાયદા મુજબ થયા છે અને તેથી કેનેડાની કોર્ટનો નિર્ણય બાંધકર્તા છે.

કોર્ટએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે પિતા પોતાની ઇચ્છા મુજબ બાળકને એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં લઈ જઈ શકતા નથી. કોર્ટએ વધુમાં નોંધ્યું કે બાળકનું પ્રાથમિક જીવન કેનેડામાં પસાર થયું છે અને તે ત્યાંના શૈક્ષણિક અને સામાજિક માળખામાં જોડાયેલો છે. તેથી તેને તેની માતાથી દૂર અને અજાણી જગ્યાએ રાખવું તેના હિતમાં નથી.

આ કેસમાં અરજદારના વકીલ હર્ષ પારેખે જણાવ્યું હતું કે આ ચુકાદો આંતરરાષ્ટ્રીય કસ્ટડી કેસોમાં માર્ગદર્શક છે અને તેમાં બાળકના હિતને સર્વોચ્ચ માનવામાં આવ્યું છે. જો કે, પિતાએ આ ચુકાદા સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવા માટે સમય માંગતા હાઇકોર્ટે પોતાના આદેશને 2 અઠવાડિયા માટે સ્થગિત રાખ્યો છે.હવે આ સમગ્ર મામલો આગળ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કયો વળાંક લે છે તે જોવાનું રહેશે.

