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1956 પહેલાં દીકરીને દત્તક લેવાનો અધિકાર નહોતો, ઉછેર કર્યો એટલે વારસાઈ હક નહીં: ગુજરાત HCનો ઐતિહાસિક ચુકાદો

કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, કોઈ બાળકીનો માત્ર ઉછેર કરવો અથવા પોતાની દીકરીની જેમ પાળવું, કાયદેસર દત્તક સંબંધ માટે પૂરતું નથી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 9:02 PM IST

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અમદાવાદ : ગુજરાત હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ કાનૂની ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે હિંદુ દત્તક અને ભરણપોષણ અધિનિયમ, 1956 અમલમાં આવે તે પહેલાંના પ્રાચીન હિંદુ કાયદા હેઠળ દીકરીને કાયદેસર રીતે દત્તક લેવાની કોઈ જોગવાઈ નહોતી. કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, માત્ર કોઈ બાળકીનો ઉછેર કરવામાં આવ્યો હોય અથવા તેને પોતાની દીકરીની જેમ પાળી-પોષી હોય, એટલા માત્રથી તેને કાયદેસર દત્તક સંતાનનો દરજ્જો આપી શકાય નહીં. આ ચુકાદો વારસાઈ હક અને દત્તક વ્યવસ્થાના કાયદા અંગેનો એક મોટો દાખલો ગણાવાય છે.

હીરુબેનનો દાવો અને પ્રતિવાદીઓની દલીલ:

આ સમગ્ર કેસની શરૂઆત હીરુબેન પરબતભાઈ સતાસિયા નામની મહિલાના દાવાથી થઈ હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વર્ષ 1949માં ભોવનભાઈ નરસીભાઈ રણપરિયાએ તેમની માતા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા અને લગ્નની પૂર્વશરત મુજબ તેમને દત્તક લીધા હતા. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, ભોવનભાઈએ બાળપણથી જ તેમનો ઉછેર કર્યો, તેમના લગ્ન પણ કરાવ્યા અને તેમને પોતાની દીકરીની જેમ રાખ્યા. તેથી ભોવનભાઈના અવસાન બાદ તેમની તમામ મિલકતમાં પોતાનો કાયદેસર વારસાઈ હક હોવાનું તેમણે કોર્ટમાં રજૂ કર્યું.

બીજી તરફ પ્રતિવાદીઓએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ભોવનભાઈએ પોતાની સંપત્તિ અંગે નોંધાયેલ વસિયતનામું કર્યું હતું. હીરુબેનને ક્યારેય કાયદેસર રીતે દત્તક લેવામાં આવ્યા નહોતા, તેથી મિલકત પર તેમનો કોઈ અધિકાર બનતો નથી. આ બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ મામલે ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ કર્યો.

પ્રાચીન હિંદુ કાયદો અને હાઈકોર્ટનો ચુકાદો:

અરજદારના વકીલ ભાવેશ ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, જસ્ટિસ જે.સી. દોશીએ પોતાના ચુકાદામાં પ્રાચીન હિંદુ કાયદા, વિવિધ કાનૂની ગ્રંથો તેમજ અગાઉના ન્યાયિક ચુકાદાઓનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કર્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે, પ્રાચીન હિંદુ કાયદા હેઠળ માત્ર પુત્રને જ દત્તક લેવાની જોગવાઈ હતી. 1956 પહેલાં દીકરીને દત્તક લેવાની કાયદેસર માન્યતા અસ્તિત્વમાં જ નહોતી.

કોર્ટે વધુ સ્પષ્ટ કર્યું કે, અરજદાર પોતાની માતાના અગાઉના લગ્નમાંથી જન્મેલી 'અંગળિયાત' દીકરી હતી. ગુજરાતના કેટલાક સમાજોમાં આ એક પ્રચલિત પ્રથા છે, જેમાં માતા પોતાના અગાઉના લગ્નમાંથી જન્મેલા બાળકને નવા પરિવારમાં સાથે લાવે છે અને સાવકા પિતા તેનો ઉછેર કરે છે. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે. આવા પાલન-પોષણથી કાયદેસર દત્તક સંબંધ સર્જાતો નથી. હીરુબેનનો ઉછેર ભોવનભાઈએ પોતાની દીકરીની જેમ કર્યો હોવા છતાં તેમને દત્તક દીકરીનો કાયદેસર દરજ્જો આપી શકાય નહીં.

1956નો કાયદો અને કોર્ટનો મહત્વનો દાખલો:

કોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે, હિંદુ દત્તક અને ભરણપોષણ અધિનિયમ, 1956 અમલમાં આવ્યા બાદ કાયદામાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર થયો. તે સમયથી દીકરીને પણ કાયદેસર રીતે દત્તક લેવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ ચોક્કસ કેસમાં દત્તક લેવાની ઘટના 1949ની હોવાથી તે સમયે અમલમાં હતા તેવા પ્રાચીન હિંદુ કાયદા જ લાગુ પડે છે.

કોર્ટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિરીક્ષણ કર્યું કે હીરુબેને પોતાના જૈવિક પિતાની મિલકતમાંથી પણ તેમનો વારસાઈ હક મેળવ્યો હતો. આ હકીકત પણ તેમના દાવાને નબળો બનાવે છે. કોર્ટે વધુ નોંધ્યું કે માત્ર કોઈ વ્યક્તિનો ઉછેર કરવો તેને કાયદેસર દત્તક સંતાનનો દરજ્જો આપતું નથી, તે માટે ઔપચારિક દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવી જોઈએ.

આ તમામ કાનૂની અને તથ્યપરક મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો અને હીરુબેનની પ્રથમ અપીલ ફગાવી દીધી. આ ચુકાદો હિંદુ કાયદા હેઠળ ઐતિહાસિક દત્તક સંબંધો અને વારસાઈ અધિકારો અંગેનો એક મહત્વપૂર્ણ દાખલો ગણવામાં આવે છે.

કોર્ટના આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે માત્ર લાગણી અને કૌટુંબિક સંબંધો કાયદેસર વારસાના હક કરતાં વધારે માન્ય નથી, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે કાયદો અલગ હોય.

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