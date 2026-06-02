23 વર્ષ જૂના અકસ્માત કેસમાં હાઈકોર્ટનો ચુકાદો, 'લાઇસન્સમાં ખામી હોય તો પણ વીમા કંપની જવાબદારીમાંથી બચી શકે નહીં'

વર્ષ 2003માં અકસ્માતમાં 19 વર્ષીય હિતેશ પોકિયાનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકના માતા-પિતાએ જૂનાગઢ મોટર અકસ્માત ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વળતર મેળવવા અરજી દાખલ કરી હતી.

Published : June 2, 2026 at 1:11 PM IST

અમદાવાદ: માર્ગ અકસ્માતના કેસોમાં ઘણી વખત વીમા કંપનીઓ એવી દલીલ કરતી હોય છે કે, જો અકસ્માત સર્જનાર ડ્રાઇવર પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ન હોય તો તેઓ વળતર ચૂકવવાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવા પાત્ર છે. પરંતુ ગુજરાત હાઈકોર્ટે 23 વર્ષ જૂના એક અકસ્માત કેસમાં મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, માત્ર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સમાં રહેલી ટેક્નિકલ ખામી પૂરતી નથી. વીમા કંપનીએ એ પણ સાબિત કરવું પડે કે લાઇસન્સની ખામી અને અકસ્માત વચ્ચે સીધો સંબંધ હતો.

વર્ષ 2003માં બનેલા એક માર્ગ અકસ્માત સાથે સંકળાયેલો છે. અકસ્માતમાં 19 વર્ષીય હિતેશ પોકિયાનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું હતું. મૃતકના માતા-પિતાએ જૂનાગઢ મોટર અકસ્માત ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વળતર મેળવવા અરજી દાખલ કરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે વર્ષ 2014માં મૃતકના વારસદારોને 6.73 લાખ રૂપિયાનું વળતર અને તેના પર 9 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો હતો. ટ્રિબ્યુનલના આ નિર્ણય સામે નેશનલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. વીમા કંપનીની મુખ્ય દલીલ એવી હતી કે, અકસ્માત સર્જનાર ડમ્પરનો ડ્રાઇવર અકસ્માત સમયે હેવી ગુડ્સ વ્હીકલ ચલાવવા માટે જરૂરી અને માન્ય લાઇસન્સ ધરાવતો નહોતો. તેથી પોલિસીની શરતોનો ભંગ થયો હોવાનું માનીને કંપનીને વળતર ચૂકવવાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે.

મૃતકના પરિવાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ડ્રાઇવર વર્ષોથી ભારે વાહનો ચલાવવાનો અનુભવ ધરાવતો હતો. માત્ર લાઇસન્સમાં રહેલી ટેક્નિકલ ખામીને આધારે વીમા કંપની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટના ઐતિહાસિક સ્વરન સિંહ ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવાયું હતું કે, વીમા કંપનીએ સાબિત કરવું પડે કે લાઇસન્સનો અભાવ જ અકસ્માતનું કારણ બન્યો હતો.

સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે અકસ્માત સર્જનાર ડમ્પરનું વજન 15,660 કિલોગ્રામ હતું અને તે હેવી ગુડ્સ વ્હીકલની શ્રેણીમાં આવતું હતું. આ પ્રકારનું વાહન ચલાવવા માટે વિશેષ લાઇસન્સ જરૂરી હતું. અકસ્માત સમયે ડ્રાઇવર પાસે તે પ્રકારનું માન્ય લાઇસન્સ ન હોવાની હકીકત કોર્ટ સમક્ષ સ્પષ્ટ થઈ હતી. જોકે, કોર્ટે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું પણ ધ્યાનમાં લીધું હતું. ડ્રાઇવર વર્ષ 1983થી ભારે વાહનો ચલાવવાનો અનુભવ ધરાવતો હતો. તેનું અગાઉનું હેવી મોટર વ્હીકલ લાઇસન્સ થોડા સમય પહેલાં જ સમાપ્ત થયું હતું અને અકસ્માતના માત્ર છ દિવસ બાદ તેણે ફરીથી જરૂરી લાઇસન્સ મેળવી લીધું હતું. તેથી તેને સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય અથવા અનુભવહીન ડ્રાઇવર ગણાવી શકાય નહીં.

હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે વીમા કંપની એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે કે, લાઇસન્સની ખામી જ અકસ્માતનું કારણ બની હતી. વાહન માલિકે જાણતા હોવા છતાં અયોગ્ય ડ્રાઇવરને વાહન સોંપ્યું હતું તેવો કોઈ પુરાવો પણ રજૂ થયો નહોતો. પરિણામે કોર્ટને વીમા કંપનીને જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવાનો કોઈ કાયદાકીય આધાર મળ્યો નહોતો.

આ કેસમાં અરજદાર પક્ષના વકીલ દક્ષેશ મહેતાએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલો રજૂ કરતાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, માત્ર લાઇસન્સમાં રહેલી ટેક્નિકલ ખામીના આધારે ત્રીજા પક્ષના પીડિતોને વળતરથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો આધાર લઈને રજૂઆત કરી હતી કે વીમા કંપનીએ લાઇસન્સની ખામી અને અકસ્માત વચ્ચે સીધો કારણભૂત સંબંધ સાબિત કરવો જરૂરી છે. હાઈકોર્ટે પણ આ દલીલોને ધ્યાનમાં લઈને મહત્વપૂર્ણ અવલોકનો નોંધ્યા હતા.

જવાબદારીના મુદ્દે વીમા કંપનીને રાહત ન મળવા છતાં હાઈકોર્ટે વળતરની ગણતરી અંગે ટ્રિબ્યુનલની પદ્ધતિમાં સુધારો કર્યો હતો. મૃતક 19 વર્ષનો અને અવિવાહિત હોવાથી સુપ્રીમ કોર્ટના સર્લા વર્મા ચુકાદા મુજબ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે 50 ટકા કપાત થવી જોઈએ, જ્યારે ટ્રિબ્યુનલે માત્ર એક-તૃતીયાંશ કપાત કરી હતી. કોર્ટે પ્રણય સેઠી અને મેગ્મા જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ જેવા મહત્વના ચુકાદાઓના સિદ્ધાંતોને પણ ધ્યાનમાં લીધા હતા. ભવિષ્યની આવક, ફિલિયલ કન્સોર્ટિયમ, લોસ ઓફ એસ્ટેટ અને અંતિમવિધિ ખર્ચ જેવા વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરીને વળતરની નવી ગણતરી કરવામાં આવી હતી.

આખરે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદામાં આંશિક ફેરફાર કરીને કુલ વળતર 6.73 લાખ રૂપિયાથી ઘટાડીને 5.86 લાખ રૂપિયા નક્કી કર્યું હતું. સાથે જ આ રકમ પર ક્લેમ અરજીની તારીખથી 9 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનો આદેશ યથાવત રાખ્યો હતો. ઉપરાંત વીમા કંપનીને વધારાના ચૂકવાયેલા 86,300 રૂપિયા પરત મેળવવાનો અધિકાર પણ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ ચુકાદો દેશભરના મોટર અકસ્માત વળતર કેસોમાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. માત્ર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સમાં રહેલી ખામીના આધારે વીમા કંપની ત્રીજા પક્ષના પીડિતોને વળતર ચૂકવવાની જવાબદારીમાંથી બચી શકતી નથી. અકસ્માત અને લાઇસન્સની ખામી વચ્ચે સીધો સંબંધ સાબિત થાય ત્યારે જ વીમા કંપનીને રાહત મળી શકે છે. અન્યથા કાયદો પીડિતોના હિતોને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપે છે.

