BCA ચૂંટણીમાં હાઇકોર્ટનો ચુકાદો: કિરણ મોરે સહિત 4 ઉમેદવાર અયોગ્ય, નોમિનેશન રદ્દ
હાઇકોર્ટએ રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા ઉપરોક્ત ઉમેદવારોના નોમિનેશન ફોર્મ સ્વીકારવાનો નિર્ણય પણ રદ્દ કર્યો છે.
Published : March 16, 2026 at 2:41 PM IST
અમદાવાદ : બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ની ચૂંટણી મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટએ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે અરજદારોની અરજી મંજૂર રાખતા પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર કિરણ મોરે સહિત ચાર ઉમેદવારોને ચૂંટણી લડવા અયોગ્ય જાહેર કર્યા છે.
હાઇકોર્ટના આ નિર્ણય બાદ કિરણ મોરે, અમુલ જીકાર, અનંત ઇન્દુલકર અને અમર પેટીવાલા હવે BCAના હોદ્દેદારો માટેની ચૂંટણી લડી શકશે નહીં. સાથે જ હાઇકોર્ટએ રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા ઉપરોક્ત ઉમેદવારોના નોમિનેશન ફોર્મ સ્વીકારવાનો નિર્ણય પણ રદ્દ કર્યો છે.
આ મામલે વડોદરાના અરજદારો પ્રદિપસિંહ સોલંકી અને રામચંદ્ર પ્રજાપતિ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજદારોનું કહેવું હતું કે કેટલાક ઉમેદવારો ચૂંટણી લડવા માટે જરૂરી પાત્રતા ધરાવતા નથી, છતાં તેમના નોમિનેશન સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા.
અરજદાર પક્ષના વકીલ દેવાંગ નાણાવટીએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા તથ્યો અને નિયમોના આધારે હાઇકોર્ટે રિટર્નિંગ ઓફિસરનો નિર્ણય રદ્દ કર્યો છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે અને જે ઉમેદવારો પાત્રતા ધરાવતા નથી, તેઓને ચૂંટણી લડવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી. હાઇકોર્ટએ આ મામલે ચૂંટણી અધિકારીને હવે ચૂંટણી પરિણામ જાહેર કરવાની સૂચના પણ આપી છે. સાથે જ અગાઉ આપવામાં આવેલી વચગાળાની વ્યવસ્થા વધુ બે અઠવાડિયા સુધી વધારવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે.
આ દરમિયાન માહિતી મુજબ કિરણ મોરે સહિત અયોગ્ય જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારો હવે આ ચુકાદાને પડકારવા માટે હાઇકોર્ટની ડબલ જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ કરવાની તૈયારીમાં છે. બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીને લઈને આવેલો આ ચુકાદો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે અને હવે આ મામલો આગામી દિવસોમાં વધુ કાનૂની દાવપેચ તરફ આગળ વધે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
