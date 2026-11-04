સમલૈંગિક પાર્ટનર સામેનો આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો કેસ રદ્દ, ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો
સમલૈંગિક પાર્ટનરના મૃત્યુ મામલે નોંધાયેલી FIR હાઈકોર્ટે કરી રદ્દ; તપાસમાં ધમકીભર્યા મેસેજ મૃતકે પોતે જ મોકલ્યા હોવાનું સામે આવ્યું
Published : November 4, 2026 at 1:17 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમલૈંગિક પાર્ટનરને HIV સંક્રમિત કરવા અને તેને ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલવાના આરોપોનો સામનો કરી રહેલા પુરુષ સામે નોંધાયેલો આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો રદ્દ કર્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે FIRમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં સ્વીકારવામાં આવે તો પણ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 306 હેઠળ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો બનતો નથી. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ પ્રવીણ ગોંડલિયાએ રજૂઆત કરી હતી.
2022માં મૃત મળ્યો હતો યુવક
પ્રસ્તુત કેસ સુરતના વરાછા વિસ્તારનો છે. 21 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ 25 વર્ષીય યુવક પોતાના ઘરે મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. મૃત્યુના દિવસે સવારે જ યુવકે પોતાના માતા-પિતાને પોતે HIV પોઝિટિવ હોવાની જાણ કરી હતી. પરિવારને ઘટનાના આશરે એક અઠવાડિયા અગાઉ જાણવા મળ્યું હતું કે યુવક ડિપ્રેશનથી પીડાતો હતો, તેનામાં આત્મહત્યાની વૃતિઓ હતી અને તે સમલૈગિક સંબંધમાં હતો.
યુવકના મૃત્યુ બાદ તેના પિતાએ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં પુત્રના સમલૈંગિક પાર્ટનર સામે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણા આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પિતાએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પુત્રને સંબંધના કારણે HIVનું સંક્રમણ થયું હતું અને આરોપી તેને ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલતો હતો. મૃતકના મોબાઈલ ફોનમાંથી મળેલા કથિત મેસેજના આધારે પોલીસે આરોપી સામે IPCની કલમ 306 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.
આરોપીએ હાઈકોર્ટમાં શું રજૂઆત કરી?
FIR રદ્દ કરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરનાર આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે મૃતકને આત્મહત્યા કરવા માટે ન તો ઉશ્કેર્યો હતો કે ન તો એવું કોઈ કૃત્ય કર્યું હતું, જેના કારણે મૃતક આત્મહત્યા કરવા મજબૂર થયો હોય.
અરજદાર તરફથી એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે મૃતક પોતાની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિથી અલગ એક કાલ્પનિક દુનિયામાં જીવતો હતો. તે પોતાને પૈસાદાર બિલ્ડરનો પુત્ર દર્શાવતો હતો અને માતા-પિતાને મોટા નફાકારક વ્યવસાયમાં જોડાયેલો હોવાનું કહેતો હતો. પોતાના દાવા અને વાસ્તવિકતા વચ્ચે મેળ ન બેસાડી શકવાને કારણે તેણે આત્યંતિક પગલું ભર્યું હોવાની શક્યતા પણ અરજદાર તરફથી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
મૃતકના પિતાને કાર્યવાહી રદ્દ કરવામાં વાંધો નહીં
આ કેસમાં વધુ એક મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો હતો. ઘટનાના આશરે ચાર વર્ષ બાદ મૃતકના પિતાએ હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરીને આરોપી સામેની ફોજદારી કાર્યવાહી રદ્દ કરવામાં કોઈ વાંધો ન હોવાનું જણાવ્યું હતું.જોકે, રાજ્ય સરકારે આ અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને શરૂઆતના તબક્કે જ સમાધાનને ફગાવી દેવા હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. ધમકીભર્યા મેસેજ મૃતકે પોતે જ મોકલ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું
હાઈકોર્ટે કેસના તથ્યો, FIRમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો અને તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી વિગતોનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ સ્વીકાર્યું છે કે કથિત ધમકીભર્યા મેસેજ મૃતકે પોતે જ પોતાના બે અલગ-અલગ મોબાઈલ ફોન વચ્ચે મોકલ્યા હતા. મેસેજ મોકલતી વખતે મૃતકે અલગ-અલગ નામોનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે મૃતક સમલૈંગિક હતો અને તેને HIVનું સંક્રમણ થયું હતું, જેના કારણે તેણે આત્મહત્યા કરી હોવાનો આક્ષેપ છે પરંતુ માત્ર આ હકીકતોના આધારે આરોપી સામે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો બનતો નથી.
FIR રદ્દ, આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો કેસ ટકાવી શકાય નહીં
અરજદારના વકીલ પ્રવીણ ગોંડલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે FIRમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં સ્વીકારવામાં આવે તો પણ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાના ગુનાના આવશ્યક તત્ત્વો સ્થાપિત થતા નથી. આથી આરોપી સામેની ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી યોગ્ય નથી. આ અવલોકન સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપી સામે નોંધાયેલી આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાની FIR રદ્દ કરી હતી.
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