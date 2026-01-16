જર્જરીત VS હોસ્પિટલ માટે AMCની અરજી ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાખી માન્ય: હંગામી બેડ 507માંથી ઘટાડીને 200 કરાયા
AMCએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે મરામત પૂર્ણ થયા પછી, આગામી બે વર્ષમાં ફરીથી કુલ 507 પથારીઓ ઉપલબ્ધ કરાવાશે.
Published : January 16, 2026 at 2:33 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની વર્ષો જૂની VS હોસ્પિટલ, જે શહેરના નાગરિકોની જીવાદોરી તરીકે જાણીતી છે, હાલમાં જર્જરીત સ્થિતિમાં છે. ઘણા હિસ્સાઓમાં ઇમારત જર્જરિત અને અસુરક્ષિત બની ચુકી છે, જે દર્દીઓ અને સ્ટાફ માટે જોખમ ઊભું કરી રહી હોવાની વિગતો સાથે AMC (અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન) એ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
AMCએ હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે, મેન્ટેન્સના સમયગાળામાં, વોર્ડ નં. 1 થી 6 અને ચિનાઈ મેટરનિટી, ટાગોર ઇમારત જેવા હિસ્સા સલામત રીતે ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ નહીં હોઈ શકે. મરામત દરમિયાન દર્દીઓને પૂરતી અને સલામત સુવિધાઓ પૂરી પાડવી અશક્ય છે. ઉપરાંત હાલની સ્થિતિ અંગે AMCએ કોર્ટને વિગતવાર ફોટોગ્રાફ્સ સોગંદનામા સ્વરૂપે રજૂ કર્યા, જે જર્જરીત ઇમારતોની હાલત સ્પષ્ટ કરે છે. સાથે જ સ્ટ્રક્ચરલ ઇજનેર સહિતના વિવિધ વિભાગોના રિપોર્ટ પણ કોર્ટના ધ્યાનમાં મુકાયા હતા, જેમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હતો કે આ ઇમારતોને તાત્કાલિક મરામત કરવાની જરૂર છે.
AMCની અરજી મુજબ, હંગામી ધોરણ માટે પથારીઓની સંખ્યા 507 માંથી ઘટાડીને 200 રાખવાની મંજૂરી માગવામાં આવી હતી. AMCએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે મરામત પૂર્ણ થયા પછી, આગામી બે વર્ષમાં ફરીથી કુલ 507 પથારીઓ ઉપલબ્ધ કરાવાશે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે AMCની અરજીને માન્ય રાખી છે અને હંગામી પથારી વ્યવસ્થાને મંજૂરી આપી છે. આ સાથે, સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે નેશનલ મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા પણ સંમતિ આપવામાં આવી છે.
આ નિર્ણયથી અમદાવાદના નાગરિકોને સુરક્ષિત, કાર્યક્ષમ અને આધુનિક સારવાર સુનિશ્ચિત કરવામાં મોટી સહાય મળશે. વર્ષો જૂની, પરંતુ શહેર માટે મહત્વપૂર્ણ VS હોસ્પિટલ, મરામત પછી સુરક્ષિત, કાર્યક્ષમ અને હંગામી અને સ્થાયી બેડ વ્યવસ્થાથી ફરી કાર્યરત બનશે.
