લિવ-ઈન કપલ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો અનોખો હુકમ: લગ્ન કરો, યુવતીના નામે 3 લાખ જમા કરો

અમદાવાદ: લઘુમતી ધર્મના યુવક અને બહુમતી ધર્મની યુવતીના લિવ-ઈન સંબંધને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નોંધપાત્ર કેસ સામે આવ્યો છે. આ મામલે હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ હુકમ આપતા કપલને સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ લગ્ન નોંધાવવા જણાવ્યું છે અને યુવકને ભવિષ્યમાં યુવતીની આર્થિક સુરક્ષા માટે તેના નામે 3 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલો મહેસાણા જિલ્લાનો છે. અહીં અલગ-અલગ ધર્મના 22 વર્ષીય યુવક અને 21 વર્ષીય યુવતી લિવ-ઈન સંબંધમાં સાથે રહેતા હતા. જો કે બાદમાં બંનેને અલગ કરવામાં આવ્યા હતા અને યુવતીને બનાસકાંઠાના પાલનપુર સ્થિત મહિલા સંરક્ષણ ગૃહમાં રાખવામાં આવી હતી. આ બળજબરીપૂર્વકના અલગાવ સામે યુવકે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી હતી અને પોતાની પાર્ટનરની કસ્ટડી માંગતા કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી.
હાઈકોર્ટે યુવતીની ઈચ્છા જાણવા માટે તેને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા કહ્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન યુવતીએ યુવક સાથે રહેવાની અને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ સર્જાય તો યુવતીની આર્થિક સુરક્ષા જોખમમાં ન આવે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખી મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટએ યુવકને યુવતીના નામે 3 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવાની તૈયારી દર્શાવતું સોગંદનામું ફાઇલ કરવા જણાવ્યું હતું.
યુવકે કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, તે સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે અને તે માટેની તમામ કાનૂની પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરશે. સાથે જ તેણે યુવતીના ભરણપોષણ, રહેઠાણ અને જીવનની જરૂરીયાતો પૂરી પાડવાની પણ ખાતરી આપી હતી અને યુવતી સાથે સન્માન અને માન સાથે વર્તવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
હાઈકોર્ટે યુવકને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં 3 લાખ રૂપિયાની રકમ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. યુવતીનું બેંક ખાતું ન હોવાથી કોર્ટે હાઈકોર્ટ રજિસ્ટ્રીને યુવતીના નામે ખાતું ખોલવાની અને આ રકમને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ તરીકે જમા કરવાની સૂચના આપી હતી. સાથે જ આ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર મળતું વ્યાજ સમયાંતરે યુવતીના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા પણ કરવા જણાવ્યું હતું.
કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જો ભવિષ્યમાં કોઈ કારણસર કપલ અલગ પડે તો 3 લાખ રૂપિયાની સંપૂર્ણ રકમ યુવતીને તેની આર્થિક સુરક્ષા માટે આપવામાં આવશે.
હાઈકોર્ટે યુવકને સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ લગ્ન કરવાનો ઈરાદો દર્શાવતી નોટિસ આપવાની અને આગામી 6 અઠવાડિયામાં સમગ્ર કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની સૂચના આપી છે. સાથે જ સંબંધિત સરકારી અધિકારીઓને પણ લગ્નની અરજી પર કાયદેસર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
હાઈકોર્ટે કેસની આગળની સુનાવણી 24 એપ્રિલ સુધી મુલતવી રાખી છે. ત્યાં સુધી યુવતીને અમદાવાદના મહિલા સંરક્ષણ ગૃહમાં રહેવાનું ચાલુ રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે. લગ્નની નોંધણી માટેની જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવા માટે યુવતીને અરજદાર યુવક સાથે જવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
કોર્ટએ સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને યુવતીને જન્મ પ્રમાણપત્ર અને સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ જેવી જરૂરી દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ હનાન કુરેશીએ જણાવ્યું હતું કે, બંને યુવક-યુવતી પુખ્ત વયના છે અને પોતાની ઇચ્છાથી સાથે રહેવા અને લગ્ન કરવા માંગે છે. કોર્ટ સમક્ષ બંનેની સ્વૈચ્છિક સંમતિ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટએ યુવતીની સુરક્ષા અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આદેશ આપ્યો છે.
આ રીતે હાઈકોર્ટનો આ હુકમ આંતરધર્મિય સંબંધ અને લિવ-ઈન સંબંધોમાં કાયદાકીય સુરક્ષા અને જવાબદારી બંને મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખતો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય માનવામાં આવી રહ્યો છે.
