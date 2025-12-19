ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી, મતદાન દરમિયાન કેવો છે માહોલ?

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી મતદાન કરવામાં આવશે.

એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ : ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન સહિત ગુજરાત રાજ્યના 282 વકીલ મંડળોની ચૂંટણી આજે રાજ્યભરમાં એક સાથે યોજાશે. જેમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને સેક્રેટરી જોઈન્ટ સેક્રેટરી સહિતના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોના હોદ્દા માટે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. આ ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પદ માટે પાંચ ઉમેદવારો, જેમાં એડવોકેટ યતીન ઓઝા, બાબુ માંગુકિયા, બ્રિજેશ ત્રિવેદી, દર્શન શાહ અને ચિત્રજીત ઉપાધ્યાય છે. આજે સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી મતદાન કરવામાં આવશે.

"અત્યારે ચાર મોટા પ્રશ્નો છે જેમાં ફાઇલિંગ ઓફિસ ઓબ્જેક્શન લિસ્ટિંગ અને નવી ચેમ્બર સમાવેશ થાય છે, જો હું જીતીશ તો આનું નિરાકરણ લાવીશ." - યતીન ઓઝા, ઉમેદવાર એડવોકેટ

એડવોકેટ મિલન કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "હું પહેલો ઉમેદવાર છું, જેમણે સૌથી પહેલા મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો હતો. હું કમિટી મેમ્બર માટે ઉમેદવારી નોંધાયો છે. હું જીતીશ તો GHA વેબસાઈટમાં એક પોર્ટલ શરૂ કરીશ. જેથી એડવોકેટને જે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, એમાં લોક કરી શકાય અને સોલ્યુશન મળી શકાય, GHA પોલીસ રાખવામાં આવે કે બનાવવામાં આવે કે જેનાથી એડવોકેટને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો આ પોલીસ દ્વારા સોલ્યુશન લઈ શકાય."

એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)

ઉમેદવાર અને એડવોકેટ બાબુભાઈ મંગુકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 65 વર્ષના ઇતિહાસમાં એવી પહેલી ચૂંટણી છે, જેનો માહોલ ગરમાયો છે. અત્યારે હાઇકોર્ટની સ્થિતિ છે, અને જે મુશ્કેલીઓ હિયરિંગ દરમિયાન પડી રહી છે. જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, અને દૂર કરવા માટે બધા જ વકીલની ડિમાન્ડ છે, કે હવે હાઇકોર્ટમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. જે કોઈ ઉમેદવાર જીતશે, એના થવા ઉપર બહુ જ મોટી જવાબદારી આવવાની છે.

એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)

આ વખતે મહિલા ઉમેદવારને પણ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે. 30 ટકા અનામત રાખવામાં આવ્યા કે પહેલા મહિલા સંખ્યા બાર એસોસિયેશનમાં નહિવત હતી. હવે મહિલા વકીલોમાં સારા વકીલો થઈ ગયા છે, પરંતુ સંખ્યાની હજી પણ કમી છે. હવે મહિલાઓમાં જાગૃતતા આવી છે. વકીલાતમાં પણ મહિલાઓની સંખ્યા વધી છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે ગાઈડલાઈન ઇસ્યુ કરી છે, કે 30 ટકા રિઝર્વેશન કમિટીમાં હોવું જોઈએ. આ વખતે મહિલાઓને પણ તક મળશે."

એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)

"હું આ વર્ષે ફરી મારી ઉમેદવારી નોંધાવું છું, મારી સામે યતીન ઓઝા, બાબુભાઈ મંગુકિયા, ચિત્રજીત ઉપાધ્યાય અને દર્શન પ્રેસિડેન્ટ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં વકીલોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવો મળી રહ્યો છે. બાર માટે કામ કરવા માટે ઘણા બધા વકીલો ઉત્સાહથી અને ખૂબ જ સારી રીતે બહાર આવ્યા છે. મતદારોની સંખ્યા વધીને 2900થી વધારે થઈ છે, એ લોકોને ઘણો મોટો ઓપ્શન મળશે." - બ્રિજેશ ત્રિવેદી, ઉમેદવાર, જરાત હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ

બ્રિજેશ ત્રિવેદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "બહારના ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, જેમ કે પોલીસ સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું નથી. બારના જુનિયર વકીલોના પ્રશ્નો છે, તેના માટે પણ મિટિંગો કરવામાં આવી છે, SOP પણ બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ એની જે અસરો આવવી જોઈએ અને એ બાબતો ફટાફટ લિસ્ટેડ થવી જોઈએ એ થતી નથી.

એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
એડવોકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)

વધુ જજોની એપોઇન્ટમેન્ટ થાય અને સ્ટાફ ત્રણ ગણો વધે આ બધા પ્રશ્નો છે અને ઘણા વર્ષોથી છે. એટલે આજે ચૂંટણી થઈ રહી છે, તો સારો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બધા પ્રશ્નોના નિરાકરણ લાવવા માટેની પહેલ કરવામાં આવશે."

ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન સહિત ગુજરાત રાજ્યના 282 વકીલ મંડળની ચૂંટણી આજે રાજ્યભરમાં એક સાથે જ યોજાઈ છે. જેમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રેટરી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી સહિતના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોના હોદ્દા માટે ઉમેદવાર સ્પર્ધા કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ સહિત નીચલી કોર્ટના તમામ 282 વકીલ મંડળની ચૂંટણીમાં આશરે સવા લાખ જેટલા મતદારો ભાગ લેશે, જેના માટે 24 કલાક પહેલાથી ચૂંટણી આચાર સંહિતા લાગુ કરી હતી.

