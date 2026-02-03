ચોટીલામાં ગૌશાળા તોડફોડ મામલે હાઈકોર્ટનું કડક વલણ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર–મામલતદારને કરી ટકોર
અરજીમાં સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, ચોટીલા મામલતદાર અને ચોટીલા નગરપાલિકાની કાર્યવાહી સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
Published : February 3, 2026 at 7:32 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દસનામ ગોસ્વામી સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ, ચોટીલા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની જસ્ટિસ નિરલ મહેતાની કોર્ટ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અરજીમાં સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, ચોટીલા મામલતદાર અને ચોટીલા નગરપાલિકાની કાર્યવાહી સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
અરજદારનો આક્ષેપ છે કે, શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની નોટિસ આપ્યા વગર વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગૌશાળાનો શેડ તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. અરજદાર ટ્રસ્ટે કોર્ટમાં સ્વીકાર્યું હતું કે, બાંધકામ સરકારી જમીન પર આવેલું છે, પરંતુ છેલ્લાં 80 વર્ષથી તેઓ આ જમીન પર કબજો ધરાવે છે. ચોટીલાની આ વિવાદિત જમીન પર ગૌશાળા, નવગ્રહ મંદિર અને ધર્મશાળા આવેલી છે. 12 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ધર્મશાળાનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા મંદિરને નહીં તોડવાની વાત કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ગૌશાળાની તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.
15 જાન્યુઆરીના રોજ કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, કોઈ નોટિસ આપ્યા વગર ગૌશાળાનો શેડ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે, શિયાળાની ઋતુમાં ગૌશાળાની 28 ગાયોને ક્યાં રાખવામાં આવશે ? ત્યારબાદ કોર્ટે આદેશ કર્યો હતો કે, ગાયોને કોઈ નુકસાન ન થાય અને જે પણ કાર્યવાહી કરવી હોય તે કાયદાની પ્રક્રિયા મુજબ જ કરવામાં આવે. આ સાથે જ બપોરે 12:40 વાગ્યે ઓથોરિટીના વકીલે કોર્ટમાં બાંહેધરી આપી હતી કે, હાલની સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં આવશે.
પરંતુ બાંહેધરી આપ્યા બાદ માત્ર 20 મિનિટમાં જ JCB મશીન દ્વારા ગૌશાળાનો શેડ તોડી પાડવાનો વીડિયો અરજદારના વકીલને તેમના અસીલ તરફથી મળ્યો હતો. અરજદાર તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો કે ડેપ્યુટી કલેક્ટરે કોર્ટમાં આપવામાં આવેલી બાંહેધરીનો ભંગ કર્યો છે અને કાયદો હાથમાં લીધો છે.
સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે શેડ તોડવામાં આવે તે પહેલા ગાયોને ત્યાંથી હટાવી લેવામાં આવી હતી. જ્યારે અરજદારે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે બાંહેધરી બાદ પણ ઓથોરિટીએ તોડફોડ કેમ કરી. આ મામલે કોર્ટએ ગાયો માટે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી તેના ફોટા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને સ્ટેટસ કવો જાળવવા જણાવ્યું હતું.
20 જાન્યુઆરીની સુનાવણી દરમિયાન ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરના ફોટા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે ફરી અરજદારે દલીલ કરી હતી કે, તેમને કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી નથી અને સીધી રીતે બાંધકામ તોડી પાડીને કાયદાનો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ ખોટું નિવેદન રજૂ કરાયું હોવાનું પણ જણાવાયું હતું.
કોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે, જે 24 નવેમ્બર, 2025ના ડિમોલિશન ઓર્ડરની વાત કરવામાં આવે છે, તે ઓર્ડર અરજદારોને ક્યારેય આપવામાં આવ્યો નથી. કોર્ટમાં કાર્યવાહી શરૂ થયા બાદ 17 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેમને સાદી પોસ્ટથી નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. પોસ્ટ વિભાગના તારીખના સિક્કાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે કાર્યવાહી બાદ નોટિસ મોકલવામાં આવી હોવાનું અરજદારનું કહેવું છે.
સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે અરજદારે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ હેઠળ કેસ કર્યો હતો, જે પાછો ખેંચવામાં આવ્યો છે. અરજદારે જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, તે સમયે મામલતદાર કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા અને આગળ કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય તેવી બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હોવાનું અને તેની CCTV ફૂટેજ ઉપલબ્ધ હોવાનું પણ જણાવાયું હતું. કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે બીજા ડિમોલિશનના ફોટા રજૂ કરાયા હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન ઇન્ચાર્જ મામલતદારને કોર્ટએ સીધા પ્રશ્નો કર્યા હતા. મામલતદારે જણાવ્યું હતું કે, 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ડિમોલિશનનો ઓર્ડર પાસ કર્યો હતો. ત્યારે કોર્ટએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, શા માટે તે ઓર્ડર 2026નો બતાવવામાં આવ્યો. મામલતદારે આને કારકુનની ભૂલ ગણાવી હતી.
કોર્ટએ પૂછ્યું હતું કે, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોસિડીંગ કર્યા વગર ઓર્ડર કેવી રીતે પાસ કરવામાં આવ્યો. મામલતદારને તેમની નોકરીનો અનુભવ અને બાકી રહેલા સેવા સમય વિશે પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું. મામલતદારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી ડેપ્યુટી મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે, અને હાલ ઇન્ચાર્જ મામલતદાર છે, જ્યારે તેમની 13 વર્ષની નોકરી બાકી છે.
કોર્ટએ કડક ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોઈ પણ પ્રોસિડીંગ વગર પાસ કરાયેલ હુકમ શંકાસ્પદ છે. નોટિસ વગર બાંધકામ તોડી નાખવું અને બાદમાં કોર્ટ સમક્ષ ખોટું નિવેદન આપવું ગંભીર બાબત છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને ઇન્ચાર્જ મામલતદાર સામે ખાતાકીય તપાસ અને શિસ્તભંગની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો યોગ્ય ખુલાસો નહીં આપવામાં આવે તો તપાસના આદેશ આપવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલે વધુ સુનાવણી 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.