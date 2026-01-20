ETV Bharat / state

‘Enough is Enough’ : ગેરકાયદે દબાણો અને ટ્રાફિક મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટની રાજ્ય સરકારને કડક ફટકાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં યાદ અપાવ્યું કે કોર્ટ કોઈ મોનીટરીંગ એજન્સી નથી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 9:44 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્યમાં વધતા જતા ગેરકાયદે દબાણો અને ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યાને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર સામે તીવ્ર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, 'હવે માત્ર ચર્ચા પૂરતી નહીં, પરંતુ જમીનસ્તરે અસરકારક પગલાં લેવાં જરૂરી છે. કોર્ટનું કહેવું હતું કે વારંવાર એક જ મુદ્દે સુનાવણી કરી સરકારને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ હાઇકોર્ટ કરી શકે નહીં, કોર્ટ કોઈ મોનિટરિંગ એજન્સી નથી, સમસ્યા છે તો તેનો કાયમી ઉકેલ લાવવો સરકારની ફરજ છે.'

કોર્ટે ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુધારવા માટે રાજ્ય પાસે કોઈ સ્પષ્ટ એક્શન પ્લાન કે નીતિ ન હોવા પર કડક ટિપ્પણી કરી.હાઇકોર્ટે કહ્યું કે માત્ર ફરિયાદ આવે ત્યારે તે વિસ્તાર પર જઈ કાર્યવાહી કરવી એ કાયમી ઉકેલ નથી.સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સાત વર્ષથી ચાલતી ચર્ચાઓ પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.કોર્ટે કહ્યું કે છેલ્લા સાત વર્ષથી આ મુદ્દે ચર્ચા થઈ રહી છે અને આજે પણ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવાની વાત કરવામાં આવે છે,જે સરકારની ગંભીર બેદરકારી દર્શાવે છે.

હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ગેરકાયદે દબાણો અને ટ્રાફિકની સમસ્યા હવે અસહ્ય સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. માત્ર નોટિસો આપવી કે અસ્થાયી કાર્યવાહી કરવાથી સમસ્યા હલ થવાની નથી.આ માટે કડક અને વ્યાપક કાર્યવાહી જરૂરી છે.કોર્ટે સામાજિક હકીકત તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું અને જણાવ્યું કે રાજ્યમાં બેરોજગારી છે. લોકો રોજગારી માટે રસ્તા પર મહેનત કરી રહ્યા છે. કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે, કહ્યું કે જો સરકાર પાસે પ્લોટ અને જગ્યા ઉપલબ્ધ હોવા છતાં યોગ્ય રીતે ફાળવણી નહીં કરે તો લોકો દબાણ કરશે તે સ્વાભાવિક છે.હાઇકોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે રાજ્યમાં અનેક બેરોજગાર વાહન ચાલકો છે, જે કામ કરવા ઇચ્છે છે. સરકાર યોગ્ય યોજના ઘડીને આવા લોકોને રોજગારી આપશે તો ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુધારવાની સાથે દબાણોની સમસ્યામાં પણ ઘટાડો આવી શકે છે.

રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ જનરલે કોર્ટ સમક્ષ વધુ સમયની માંગ કરી હતી. હાઇકોર્ટે સરકારને અંતિમ તક આપતાં જણાવ્યું કે આ મામલે આગામી સુનાવણી 27 એપ્રિલના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે. હાઇકોર્ટની આ કડક ટિપ્પણીઓ બાદ હવે નજર રાજ્ય સરકાર પર છે કે તે આગામી સુનાવણી સુધીમાં ગેરકાયદે દબાણો અને ટ્રાફિક મુદ્દે સ્પષ્ટ નીતિ અને અસરકારક એક્શન પ્લાન સાથે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થાય છે કે નહીં.

