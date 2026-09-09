ETV Bharat / state

74 સાક્ષી છતાં એકની પણ તપાસ નહીં! વાંકાનેર મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની પોલીસને ફટકાર, આરોપીને જામીન

મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાં નોંધાયેલા ચકચારી સિરિયલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ તપાસની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાં નોંધાયેલા ચકચારી સિરિયલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ તપાસની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાં નોંધાયેલા ચકચારી સિરિયલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ તપાસની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાં નોંધાયેલા ચકચારી સિરિયલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ તપાસની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જસ્ટિસ હસમુખ ડી. સુથારની અદાલતે આરોપી જિગર ભાનુભાઈ ગોહિલના નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. સુનાવણી દરમિયાન તપાસ અધિકારીની ગેરહાજરી અને તપાસમાં રહેલી કચાશને લઈને હાઈકોર્ટે સખત ટિપ્પણી કરી હતી.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન વારંવાર તક આપવા છતાં તપાસ અધિકારી અદાલતમાં હાજર રહ્યા ન હતા. તેમના બદલે માત્ર એક કોન્સ્ટેબલને અદાલતમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કોન્સ્ટેબલ કેસના દસ્તાવેજો અને પુરાવાઓથી પૂરતો પરિચિત ન હોવાથી અદાલતને જરૂરી માહિતી આપી શક્યા ન હતા. આ બાબતને હાઈકોર્ટે ગંભીરતાથી લીધી હતી. આ કેસમાં આરોપી જિગર ગોહિલ 24 ડિસેમ્બર 2024થી જેલમાં બંધ હતો. આરોપી તરફથી એડવોકેટ જગત પટેલે નિયમિત જામીન અરજી કરી હતી. એડવોકેટ જગત પટેલે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આરોપપત્ર પણ દાખલ થઈ ચૂક્યું છે. કેસમાં કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શી સાક્ષી નથી અને સમગ્ર કેસ સંજોગોવશાત પુરાવા પર આધારિત છે.

મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરમાં નોંધાયેલા ચકચારી સિરિયલ મર્ડર કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસ તપાસની કામગીરી સામે ગંભીર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. (ETV Bharat Gujarat)
એડવોકેટ જગત પટેલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે જિગર ગોહિલને માત્ર પોતાના અથવા અન્ય આરોપીઓના કબૂલાતના આધારે કેસમાં સંડોવવામાં આવ્યો છે. બનાવના સમયે બે વાહનોનો ઉપયોગ થયો હોવાનો દાવો છે અને જિગર બીજા વાહનમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે આ બાબતે યોગ્ય તપાસ કરી નથી કે કોઈ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા એકત્ર કર્યા નથી.

અરજદારના વકીલ જગત પટેલે કોર્ટ સમક્ષ એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે, માત્ર કૉલ વિગતોના સ્થળના આધારે આરોપીની સંડોવણી સાબિત કરી શકાય નહીં. કેસમાં કુલ 74 સાક્ષીઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી એક પણ સાક્ષીની તપાસ કરવામાં આવી નથી. આવી સ્થિતિમાં કેસની સુનાવણી પૂર્ણ થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે. તેથી વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના બંધારણીય અધિકારને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને જામીન આપવા જોઈએ.

પોલીસ તરફથી આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાના ગુનામાં સીધી સંડોવણી દર્શાવતો કોઈ મજબૂત પુરાવો રજૂ કરવામાં આવ્યો ન હતો. આરોપી વિરુદ્ધ મુખ્યત્વે કૉલ વિગતોના સ્થળ અને બનાવ બાદ દુકાનમાંથી વિમલની થેલીઓ ખરીદવાના મુદ્દાને આધાર બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આ સિવાય હત્યામાં જિગરની સીધી સંડોવણી દર્શાવતો કોઈ પ્રત્યક્ષ પુરાવો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયો ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

વાંકાનેર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2024માં નોંધાયેલા આ કેસમાં નવલસિંહ ચાવડા સહિતના આરોપીઓ સામે અત્યંત ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસ મુજબ સોડિયમ પાઉડર આપીને 12 લોકોની હત્યા કરાઈ હોવાનો આરોપ હતો. ત્યારબાદ તીક્ષ્ણ હથિયારથી મૃતદેહોના ટુકડા કરી જેસીબીની મદદથી દાટી દેવામાં આવ્યા હોવાના પણ આરોપો હતા. આ સમગ્ર મામલામાં નવલસિંહ ચાવડાને સિરિયલ કિલર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે જિગર ગોહિલ પર ગુનામાં મદદ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જામીન અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે તપાસની કામગીરી અંગે સખત ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે ગંભીર ગુનાઓમાં પણ તપાસ અધિકારીઓ અદાલતમાં હાજર થતા નથી અથવા અધૂરી તૈયારી સાથે આવે છે. આવી હલકી કક્ષાની અને કચાસભરી તપાસના આધારે કોઈ નાગરિકની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા છીનવી શકાય નહીં.

હાઈકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે કેસમાં 74 સાક્ષીઓ હોવા છતાં હજુ સુધી એક પણ સાક્ષીની તપાસ કરવામાં આવી નથી. આરોપીને અનંતકાળ સુધી જેલમાં રાખી શકાય નહીં અને ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 21 હેઠળ આરોપીને ઝડપી સુનાવણીનો અધિકાર છે.

એડવોકેટ જગત પટેલે જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે કેસના સંજોગો, આરોપી લાંબા સમયથી જેલમાં હોવાની બાબત, તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવી, આરોપપત્ર દાખલ થઈ ગયું હોવું અને હજુ સુધી એક પણ સાક્ષીની તપાસ ન થઈ હોવા સહિતના પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપી જિગર ભાનુભાઈ ગોહિલને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે.આ ચુકાદા સાથે હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય સિદ્ધાંત રેખાંકિત કર્યો છે કે, ગુનો ગંભીર હોય તો પણ તપાસ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા કાયદા મુજબ અને અસરકારક રીતે આગળ વધવી જરૂરી છે. તપાસમાં કચાશ કે વિલંબના કારણે વ્યક્તિની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાને અનિશ્ચિત સમય સુધી રોકી રાખી શકાય નહીં.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VANKANER MURDER CASE
GUJARAT HIGHCOURT
VANKANER MURDER CASE HEARING
VANKANER MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.