જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગુમ થવાના કેસમાં હાઈકોર્ટે પોલીસને તતડાવી: 'MAY I HELP YOU'નું બોર્ડ લગાવો છો, પણ મદદની ભાવના પણ ગુમાવી દીધી છે'
અમદાવાદમાં જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગુમ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં વિલંબ કરવામાં આવ્યો હોવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા
Published : November 27, 2026 at 7:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગુમ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં વિલંબ કરવામાં આવ્યો હોવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. આ મામલે અમદાવાદ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા. IPS અધિકારી નીરજ બડગુજર પણ પોતાની ટીમ સાથે કોર્ટમાં હાજર થયા હતા
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે પોલીસની કામગીરી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતાં ટકોર કરી હતી કે, પોલીસ સ્ટેશનના રિસેપ્શન પર 'MAY I HELP YOU'ના બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે, પરંતુ તમે તો મદદ કરવાની આ ભાવના પણ ગુમાવી ચૂક્યા છો. ગુમ થયેલી વ્યક્તિની ફરિયાદ નોંધવાના મામલે પોલીસની જવાબદારી અંગે હાઈકોર્ટે આ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
સરકારી વકીલ હાર્દિક દવે તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ગુમ થયેલી વ્યક્તિ કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી રહી નથી, જેના કારણે તેની ભાળ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જોકે, સરકારી વકીલની આ દલીલથી હાઈકોર્ટ સંતુષ્ટ થઈ નહોતી. હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે, શું કોઈ વ્યક્તિ ગુમ થાય, મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કરતી હોય અને પોલીસ એવું માની લે કે હવે તેની ભાળ નહીં મળે તો ચાલશે?
હાઈકોર્ટે વધુમાં ટકોર કરી હતી કે, 25 વર્ષ પહેલાં પણ શું આજના જેવી ટેક્નોલોજી ઉપલબ્ધ હતી? તે સમયે પણ પોલીસ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે ગુમ થયેલી વ્યક્તિઓ અને ગુનેગારો સુધી પહોંચતી હતી. તો પછી હવે આ પ્રક્રિયા પોલીસે બંધ કરી દીધી છે? હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને પણ તપાસ કરી શકાય છે. પોલીસનું હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ ગુનેગારો પર નજર રાખવામાં વ્યસ્ત છે, પરંતુ આવા કિસ્સાઓમાં તેનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ છે તેવી દલીલ સામે પણ હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે તાત્કાલિક ગુમ થયેલી વ્યક્તિ અંગે ફરિયાદ નોંધવાની અને તપાસ DCP કક્ષાના અધિકારીને સોંપવાની ખાતરી આપી હતી. હાઈકોર્ટે આ સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ તંત્ર પાસેથી જવાબદારી નક્કી થાય તેવી કાર્યવાહી કરવાની દિશામાં પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.ગુજરાત હાઈકોર્ટે સંબંધિત કેસમાં વિગતવાર સોગંદનામું રજૂ કરવા તેમજ ગુમ થયેલી વ્યક્તિઓની ફરિયાદ નોંધવા અને તેમની શોધખોળ કરવા માટે પોલીસ દ્વારા અનુસરવામાં આવતી સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે. આ ઉપરાંત છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ પ્રકારના કેટલા કેસ નોંધાયા છે અને તેમાં પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેની વિગતો પણ રજૂ કરવા હાઈકોર્ટે જણાવ્યું છે.
આ મામલે હવે આગામી શુક્રવારે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગુમ થવા અને ત્યારબાદ પોલીસની કામગીરી સામે ઊભા થયેલા સવાલો વચ્ચે આગામી સુનાવણીમાં પોલીસ તંત્ર શું જવાબ રજૂ કરે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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