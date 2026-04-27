ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટની અમદાવાદ તંત્રને કડક ટકોરઃ ‘દબાણ દૂર થયું હોય એવો એક રોડ બતાવો’, કન્ટેમ્પ્ટ કેસમાં ચાર્જફ્રેમની ચેતવણી

ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને દબાણ મામલે હાઇકોર્ટનો તંત્રને ટકોર, AMC કમિશનર, GPCB ચેરમેન અને ગૃહ સચિવને ઑનલાઇન હાજરી સાથે 18 જૂન સુધીની આપી ડેડલાઇન.

ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને દબાણ મામલે હાઇકોર્ટનો તંત્રને ટકોર
ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને દબાણ મામલે હાઇકોર્ટનો તંત્રને ટકોર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: શહેરમાં દબાણ અને ધ્વનિ પ્રદૂષણના મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર અને તંત્રની કામગીરી પર આકરી ટકોર કરી છે. કન્ટેમ્પ્ટ અરજીની સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, માત્ર પૉલિસી બનાવવી પૂરતી નથી, તેની અસરકારક અમલવારી જ સૌથી જરૂરી છે.

કોર્ટે તીખા સવાલો કરતાં પૂછ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પછી જવાબદારી નક્કી કોણ કરે છે? સાથે જ કોર્ટે અત્યંત આકરો શબ્દપ્રયોગ કરતાં કહ્યું, “દબાણ દૂર થયું હોય તેવો એક રોડ બતાવો.” આ ટકોર સાથે કોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સહિતના તંત્રની કામગીરી પર ઊંડો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

AMC કમિશનરે કોર્ટમાં રજૂઆત કરતા આંકડા રજૂ કર્યા કે શહેરમાં 33 હજારથી વધુ વાહનોને દંડ, 21 હજાર ફેરિયાઓને ફૂટપાથ પરથી દૂર કરવાની કાર્યવાહી અને કુલ 6.27 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલાયો છે. જોકે, કોર્ટે આ તમામ દલીલોને અપૂર્ણ ગણાવી અને વધુ અસરકારક પગલાંની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો.

ધ્વનિ પ્રદૂષણ અને દબાણ મામલે હાઇકોર્ટનો તંત્રને ટકોર (Etv Bharat Gujarat)

ધ્વનિ પ્રદૂષણ મુદ્દે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) અને ગૃહ વિભાગની કામગીરી પર પણ કોર્ટે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જાહેર સ્થળોએ સાઉન્ડ લિમિટર લાગુ કરવાની વ્યવસ્થા કડક રીતે અમલમાં મૂકવી જરૂરી છે.

અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ કૈવાન દસ્તુરે કોર્ટનું ધ્યાન દોરતાં જણાવ્યું કે, “કોર્ટના સ્પષ્ટ નિર્દેશો હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા અસરકારક અમલવારી દેખાતી નથી. પૉલિસી બનાવવી એક વાત છે, પરંતુ તેનો ભૂમિ સ્તરે અમલ થવો એ સૌથી મોટો પડકાર છે. નાગરિકો રોજબરોજ ધ્વનિ પ્રદૂષણની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના ઉકેલ માટે તંત્રએ જવાબદારીપૂર્વક પગલાં લેવાની આવશ્યકતા છે.”

કોર્ટે સુનવણી દરમિયાન AMC કમિશ્નર, GPCB ચેરમેન અને ગૃહ વિભાગના સેક્રેટરીને ઑનલાઇન હાજર રહેવાનો આદેશ આપતાં ચેતવણી આપી હતી કે જો નિયમોનું પાલન નહીં થાય તો જવાબદાર અધિકારીઓ સામે ચાર્જફ્રેમ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હવે આ મામલે આગામી સુનવણી 18 જૂન 2026ના રોજ યોજાશે, જેમાં રાજ્ય તરફથી વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે.

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
ENCROACHMENT NOISE POLLUTION
AMC CONTEMPT WARNING
SOUND LIMITER ENFORCEMENT
AHMEDABAD POLLUTION HEARING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.