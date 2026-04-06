વાંધો નહીં, તો પડકાર નહીં! બેઠકોના સીમાંકન અને અનામત ફાળવણીને મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

ખંડપીઠે અરજદાર ઈશ્વરભાઈ પરમાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી રિટ પિટિશન પર સુનાવણી કરી હતી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 6, 2026 at 9:59 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોના સીમાંકન અને અનામત ફાળવણીને પડકારતી એક મહત્વપૂર્ણ અરજી ફગાવી દીધી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટની ખંડપીઠે સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે, જો કોઈ નાગરિક ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે પોતાના વાંધા કે સૂચનો રજૂ કરતો નથી, તો તે અંતિમ જાહેરનામાને પડકારવાનો અધિકાર ગુમાવી બેસે છે.

આ કેસમાં જસ્ટિસ એન.એસ. સંજય ગૌડા અને જસ્ટિસ જે. એલ. ઓડેદરાની ખંડપીઠે અરજદાર ઈશ્વરભાઈ પરમાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી રિટ પિટિશન પર સુનાવણી કરી હતી. અરજદારે વાવ-થરાદ વિસ્તારમાં બેઠકોની અનામત ફાળવણીના નિર્ણય સામે કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.

કેસની વિગત મુજબ, રાજ્ય ચૂંટણી પંચે 25 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન જાહેર કરીને જનતાના સૂચનો અને વાંધા માંગ્યા હતા. પરંતુ તે સમયે અરજદારે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નોંધાવ્યો નહોતો. કારણ કે તે સમયે તેઓ SC અને SC મહિલા માટે અનામત રાખવાના નિર્ણયથી સંતુષ્ટ હતા.

કોર્ટે નોંધ્યું કે ગુજરાત તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત નિયમો, 2010 હેઠળ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અરજદારે ડ્રાફ્ટ સ્ટેજ પર મૌન સાધ્યું હોવાથી, હવે તેઓ 9 માર્ચ 2026ના અંતિમ જાહેરનામાને પડકારવાનો કાનૂની હક ગુમાવી ચૂક્યા છે. આ કાનૂની ક્ષતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી હતી.

અરજદારના વકીલ અમૃત ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “અરજદાર તે સમયે અનામત ફાળવણીથી સંતોષમાં હતા, જેના કારણે કોઈ વાંધો રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો. પરંતુ બાદમાં પરિસ્થિતિ બદલાતા તેઓએ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી.”

આ ચુકાદો મહત્વપૂર્ણ છે કે ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન દરમિયાન પોતાના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવવો જરૂરી છે, નહીં તો પછી કાનૂની રીતે પડકારવાનો માર્ગ બંધ થઈ શકે છે.

