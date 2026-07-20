નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં હાઇકોર્ટની રાજ્ય સરકારને કડક ટકોર: 'કોર્ટની આંખમાં ધૂળ ન નાખો, 150 પરિવારોને રસ્તા પર કેમ લાવ્યા?'
હાઇકોર્ટે આ રજૂઆતથી અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં પૂછ્યું હતું કે સમિતિ કયા મુદ્દાની તપાસ કરશે તે જ સ્પષ્ટ નથી.
Published : July 20, 2026 at 4:49 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકા સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. આ મામલે 26 અરજદારો દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં રાજ્ય સરકાર, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત પોલીસ કમિશ્નર, વિશેષ કામગીરી જૂથના પોલીસ અધિકારી રાજદીપસિંહ નકુમ, ખાનગી બિલ્ડર, મહાનગરપાલિકા અને પોલીસના અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ તેમજ ટોરેન્ટ પાવરને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે નાસીરનગરના લાયકાત ધરાવતા અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનઃવસન માટે 120 ફ્લેટ ઉપલબ્ધ છે. સાથે જ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ માટે રાજ્ય સરકારે ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ સમિતિમાં શહેરી આવાસ અને શહેરી વિકાસ વિભાગના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
જોકે, હાઇકોર્ટે આ રજૂઆતથી અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં પૂછ્યું હતું કે સમિતિ કયા મુદ્દાની તપાસ કરશે તે જ સ્પષ્ટ નથી. કોર્ટે કહ્યું કે માત્ર "તલસ્પર્શી અભ્યાસ" શબ્દો લખવાથી ચાલશે નહીં, પરંતુ તપાસનો ચોક્કસ વિષય પણ જણાવવો પડશે.
એડવોકેટ જનરલે કોર્ટમાં જણાવ્યું કે સમગ્ર ઘટનામાં સામેલ દરેક અધિકારી અને કર્મચારીની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવશે. જોકે કોર્ટે નોંધ્યું કે સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશ્નરના મોબાઇલ નંબર સાથે જોડાયેલા સંદેશાનો રેકોર્ડ સામે આવ્યો છે. ઉપરાંત સસ્પેન્ડ કરાયેલા મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીએ સોગંદનામામાં સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે કે કમિશ્નરના કહેવાથી જ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો કે જો આટલા ગંભીર આક્ષેપો છે તો મહાનગરપાલિકા કમિશ્નરનો ખુલાસો કેમ લેવામાં આવ્યો નથી? નાના કર્મચારીઓને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ મુખ્ય અધિકારી સામેના આક્ષેપો છતાં તેઓ હજુ હોદ્દા પર કેમ છે? આક્ષેપિત અધિકારી હોદ્દા પર રહેશે તો નિષ્પક્ષ તપાસ કેવી રીતે શક્ય બનશે?
રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલે દલીલ કરી હતી કે મહાનગરપાલિકા કમિશ્નરે કોઈ કર્મચારીને નોટિસ વિના ડિમોલિશન કરવાનો આદેશ આપ્યો નહોતો. જોકે કોર્ટે સવાલ કર્યો કે જો એવું હોય તો ખાનગી મિલકતના મામલામાં મહાનગરપાલિકાને રસ કેમ પડ્યો?
રાજ્ય સરકારે દલીલ કરી કે ખાનગી જમીનના માલિકે રસ્તા માટે જમીન આપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી અને જમીનની સીમા નક્કી કરવાની કાર્યવાહી કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ અરજદારો તરફથી રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોના આધારે કોર્ટે નોંધ્યું કે જે જમીન પર ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું તે ખાનગી માલિકીની હોવાના પુરાવા રજૂ થયા છે.
કોર્ટે વધુમાં કડક ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું કે વર્ષો સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહીં અને અચાનક 150 પરિવારોના મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા. જો ખાનગી વ્યક્તિના હિત માટે મહાનગરપાલિકાનો ઉપયોગ થયો હોય તો તે અત્યંત ગંભીર બાબત છે. કોર્ટે રાજ્ય સરકારને પૂછ્યું કે આખરે સરકાર કોને બચાવવા માંગે છે?
પુનઃવસન મુદ્દે પણ કોર્ટે મહત્વની ટિપ્પણી કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે અસરગ્રસ્ત લોકોનું પુનઃવસન રાજ્યના ખર્ચે કેમ કરવામાં આવે? જો અધિકારીઓ દોષિત હોય તો પુનઃવસનનો ખર્ચ તેમની જવાબદારી પર કેમ ન મૂકવો જોઈએ? અરજદારોની મુખ્ય બે માંગ છે. અસરગ્રસ્તોનું યોગ્ય પુનઃવસન અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી.
રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારનું પ્રથમ પ્રાધાન્ય અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનઃવસનનું છે. સાથે જ સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ માટે ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિ રચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને સમિતિ સમગ્ર ઘટનામાં સંકળાયેલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ભૂમિકાની તપાસ કરશે. સરકાર કોર્ટ સમક્ષ જરૂરી તમામ વિગતો રજૂ કરશે અને કોર્ટ જે પણ માર્ગદર્શન આપશે તેનું પાલન કરવામાં આવશે.
હાઇકોર્ટે આ મામલે રાજ્ય સરકાર પાસેથી વધુ સ્પષ્ટતા માંગતાં વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.