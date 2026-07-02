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સુરત નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની સરકારને ફટકાર, FIR કેમ નહીં? 9 જુલાઈએ ફરી સુનાવણી

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પાંચ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 3:15 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતના નાસીરનગરમાં થયેલા ગેરકાયદે ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગુરુવારે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર, સુરત મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ તંત્ર સામે કોર્ટનું વલણ અત્યંત કડક રહ્યું હતું. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે 100થી વધુ પરિવારો ઘરવિહોણા થઈ ગયા હોવા છતાં માત્ર થોડાક અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવાથી જવાબદારી પૂરી થઈ જતી નથી. સમગ્ર ઘટનામાં રાજ્ય સરકારનું સ્ટેન્ડ શું છે અને આજદિન સુધી FIR કેમ નોંધાઈ નથી તે અંગે પણ કોર્ટે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પાંચ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અનેક ગંભીર મુદ્દાઓ સામે આવ્યા છે અને વધુ તપાસની જરૂર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સંબંધિત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તરફથી સંતોષકારક જવાબો મળી રહ્યા નથી, તેથી સમગ્ર ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે રાજ્ય સરકારને થોડો વધુ સમય આપવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

હાઈકોર્ટે સરકારને પૂછ્યું કે આટલા મોટા ડિમોલિશન બાદ રાજ્ય સરકારનું સ્પષ્ટ વલણ શું છે? ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરની આગેવાની હેઠળની કમિટી તપાસ કેમ કરી રહી છે? રાજ્ય સરકારે સ્વતંત્ર અને ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે સ્થાનિક અધિકારીઓ કોઈના ટેકા વિના આવી કાર્યવાહી કરી શકે તેમ નથી.

કોર્ટમાં ટોરેન્ટ પાવર તરફથી પણ મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કંપનીએ જણાવ્યું કે ડિમોલિશન પહેલાં તેમને ત્રણ ટેલિફોનિક કોલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના તમામ કોલ ડિટેલ્સ અને કોલ રેકોર્ડિંગ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ટોરેન્ટ પાવરે જણાવ્યું કે આવા પ્રકારની કામગીરી પહેલાં લેખિત જાણ કરવી ફરજિયાત હોય છે, પરંતુ આ કેસમાં માત્ર મૌખિક અને ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવી હતી.

ટોરેન્ટ પાવરના જણાવ્યા મુજબ સમગ્ર વિસ્તારમાં કુલ 49 વીજ મીટર હતા, જેમાંથી 18 મીટર સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામ્યા અથવા નષ્ટ થઈ ગયા છે જ્યારે હજુ પણ બે મીટર મળી આવ્યા નથી. ડિમોલિશન દરમિયાન વીજ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને આગ સહિતની મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની પણ પૂરી શક્યતા હતી. કંપનીએ કોર્ટમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે ડિમોલિશન કાયદેસર હોય કે ગેરકાયદેસર, આવી કામગીરી દરમિયાન લોકોના જીવનું જોખમ ઊભું થતું હોવાથી સુરક્ષા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવી તેમની ફરજ બને છે.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે નસીરનગર વિસ્તારમાં 26થી વધુ ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા અસામાજિક તત્વો રહેતા હતા અને થોડા દિવસ પહેલાં ત્યાંથી 38 ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ઝડપી ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. સરકારના જણાવ્યા મુજબ SOGના PIએ DCP- SOGને જાણ કરી હતી કે વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો એકત્ર થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે DCP સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.

પરંતુ હાઈકોર્ટે આ દલીલોથી અસંતોષ વ્યક્ત કરતાં પૂછ્યું કે જ્યારે DCP કક્ષાના અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર હતા અને તેમને માત્ર ડિમાર્કેશન માટે બંદોબસ્ત હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે આખરે ડિમાર્કેશનના બદલે ડિમોલિશન કેવી રીતે થઈ ગયું? કોર્ટે ટકોર કરી કે જો વરિષ્ઠ અધિકારીઓને એટલું પણ સમજાયું ન હોય કે ત્યાં ગેરકાયદે ડિમોલિશન થઈ રહ્યું છે, તો રાજ્ય સરકારે સમગ્ર તંત્ર અંગે ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે.

સુનાવણી દરમિયાન સરકારી પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ સ્વીકાર્યું કે નસીરનગરમાં થયેલું ડિમોલિશન ગેરકાયદેસર હતું. આ સ્વીકાર બાદ હાઈકોર્ટે વધુ કડક વલણ અપનાવતા સરકારને પૂછ્યું કે સંબંધિત કેસમાં આજ સુધી FIR કેમ નોંધાઈ નથી? કોર્ટે એ પણ કહ્યું કે સસ્પેન્શનનો અર્થ માત્ર એટલો જ થાય છે કે અધિકારીઓ થોડા મહિના ઘરે રહેશે, ત્યારબાદ ખાતાકીય તપાસ વર્ષો સુધી ચાલશે. પરંતુ આ દરમિયાન 100થી વધુ પરિવારો ઘરવિહોણા થઈ ગયા છે, તેનો જવાબ કોણ આપશે?

હાઈકોર્ટે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર પાસેથી પણ જવાબ માંગ્યો છે. સાથે જ ઘરવિહોણા થયેલા પરિવારોના પુનર્વસન માટે સરકારે શું આયોજન કર્યું છે અને સમગ્ર ગેરકાયદે ડિમોલિશન માટે જવાબદાર લોકો સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેનો પણ વિગતવાર ખુલાસો માંગ્યો છે.

આ સમગ્ર મામલે હવે રાજ્ય સરકારે વિગતવાર જવાબ અને કાર્યવાહીનો અહેવાલ રજૂ કરવાનો રહેશે. હાઈકોર્ટે કેસની આગામી સુનાવણી 9 જુલાઈએ નિર્ધારિત કરી છે.

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REPRIMANDED GOVERNMEN
NASIRNAGAR DEMOLITION CASE IN SURAT
NASIRNAGAR DEMOLITION CASE
NASIRNAGAR DEMOLITION
GUJARAT HIGH COURT

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