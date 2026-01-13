PM મોદીની ડિગ્રી વિવાદ મામલે કેજરીવાલ–સંજય સિંહને ઝટકો, ગુજરાત હાઇકોર્ટે અરજી ફગાવી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી અંગે અરવિંદ કેજરીવાલ અને સંજય સિંહ દ્વારા જાહેરમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનોને લઈને ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.
Published : January 13, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 3:33 PM IST
અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રીને લઈને થયેલા વિવાદિત નિવેદનોના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહને મોટો કાનૂની ઝટકો લાગ્યો છે. અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા બંને રાજકારણીઓની રિવિઝન અરજીઓ નામંજૂર કરાયા બાદ તેઓ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ લઈને પહોંચ્યા હતા. હાઇકોર્ટે બંને પક્ષોની વિસ્તૃત દલીલો સાંભળ્યા બાદ ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો, જે આજે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટે બંનેની અરજીઓને ફગાવી દીધી છે.
કેસ ક્યારે અને કેમ દાખલ થયો હતો?
આ સમગ્ર કેસ 2023માં થયો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી અંગે અરવિંદ કેજરીવાલ અને સંજય સિંહ દ્વારા જાહેરમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનોને લઈને ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, વડાપ્રધાનની ડિગ્રી અંગે કરવામાં આવેલા નિવેદનો ખોટા છે. આ નિવેદનો દ્વારા યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે ફોજદારી માનહાનિ (Criminal Defamation)નો ગુનો બને છે.
કઈ કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે?
આ કેસ હાલ અમદાવાદની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા બંને રાજકારણીઓ સામે ફોજદારી માનહાનિના કેસની કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
કેજરીવાલે શું દલીલ કરી હતી?
અરવિંદ કેજરીવાલે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી કે, તેમની સામે કોઈ કાવતરું રચવાનો આરોપ નથી. કોઈ સામાન્ય ગુનાહિત ઇરાદો (Common Intention) સાબિત થતો નથી. તેથી તેમની ટ્રાયલ સંજય સિંહની ટ્રાયલથી અલગ ચલાવવી જોઈએ. આ અરજીને મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે નામંજૂર કરી હતી. ત્યારબાદ કેજરીવાલે સિટી સેશન્સ કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી કરી, પરંતુ ત્યાંથી પણ રાહત મળી નહોતી.
સંજય સિંહે શું વાંધો ઉઠાવ્યો હતો?
સાંસદ સંજય સિંહે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા લેવાયેલા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે CrPCની કલમ 251 હેઠળ સંજય સિંહની પ્લી તેમના વકીલની હાજરીમાં નોંધેલી હતી, જ્યારે સંજય સિંહ વ્યક્તિગત રીતે કોર્ટમાં હાજર ન હતા.
સંજય સિંહની દલીલ હતી કે, તેમની ગેરહાજરીમાં પ્લી નોંધવી કાયદેસર નથી. આ નિર્ણય અયોગ્ય છે. તેથી આ કાર્યવાહી રદ કરવી જોઈએ. અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટે બંનેની રિવિઝન અરજીઓને નામંજૂર કરી દીધી હતી. આ નિર્ણય સામે બંને નેતાઓ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા. ગુજરાત હાઇકોર્ટે કહ્યું કે, મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા અપનાવેલી પ્રક્રિયામાં કોઈ ગંભીર કાનૂની ખામી દેખાતી નથી. ટ્રાયલ અલગ કરવાનો અથવા કાર્યવાહી રદ કરવાનો કોઈ મજબૂત આધાર નથી. CrPC કલમ 251 હેઠળ પ્લી નોંધવાની કાર્યવાહી કાયદેસર છે.
આ તમામ દલીલો બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે આજે પોતાનો ચુકાદો જાહેર કર્યો અને અરવિંદ કેજરીવાલ તથા સંજય સિંહની તમામ અરજીઓને ફગાવી દીધી. હાઇકોર્ટના આ નિર્ણય બાદ હવે બંને નેતાઓ સામેનો ફોજદારી માનહાનિનો ટ્રાયલ ચાલુ રહેશે. અમદાવાદ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે કેસ આગળ વધશે. કેજરીવાલ અને સંજય સિંહને કાયદેસર રીતે ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડશે. રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ કેસ માનવામાં આવે છે. પ્રધાનમંત્રીની ડિગ્રી જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દા સાથે જોડાયેલો આ કેસ છે. જેમ કાનૂની સાથે સાથે રાજકીય રીતે પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
