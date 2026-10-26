પતિના ચેટજીપીટીના વધુ ઉપયોગથી કંટાળેલી પત્ની પુત્રીને લઈને થઈ અલગ, તો પુત્રીની કસ્ટડી માટે પિતાએ કરી હાઈકોર્ટમાં અરજી
સગીર પુત્રીની કસ્ટડી માટે પિતા દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરાયેલી અરજીને કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી અને કોર્ટે કહ્યું , બાળકીનું કલ્યાણ સર્વોપરી.
Published : October 26, 2026 at 2:11 PM IST
અમદાવાદઃ પતિના ચેટજીપીટીના વધુ પડતા ઉપયોગથી તેના વર્તન અને પારિવારિક સંબંધો પર અસર પડી હોવાના પત્નીના આક્ષેપો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પુત્રીની કસ્ટડીના વિવાદમાં સામે આવ્યા છે. બે વર્ષથી વધુ ઉંમરની પુત્રીની કસ્ટડી મેળવવા પિતાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી કરી હતી. જોકે, કોર્ટે અરજી પ્રવેશ તબક્કે જ ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, સગીર બાળકીની કસ્ટડીનો વિવાદ હકીકતોની વિસ્તૃત તપાસ માગે છે અને તેના માટે સક્ષમ અદાલત સમક્ષ યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
અરજદાર પિતાની રજૂઆત મુજબ, તેની પત્ની 7 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ પુત્રીને પોતાની સાથે લઈ ગઈ હતી. પિતાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પુત્રીને તેની જાણ કે સંમતિ વિના લઈ જવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને પુત્રીને મળવાની તક પણ આપવામાં આવતી નહોતી. આ મામલે પિતાએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો, તેમજ સુરતની મેજિસ્ટ્રેટ અદાલતમાં પણ ફરિયાદ કરી હતી. જોકે, પુત્રીની કસ્ટડી મેળવવા માટે તેણે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આશરો લીધો હતો.
અરજદાર પિતાના વકીલની દલીલ
અરજદાર પિતાના વકીલ એમ.આર.વ્યાસે અદાલતમાં રજૂઆત કરી હતી કે, પુત્રી અગાઉ પિતાની સાથે રહેતી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ માતા તેને પોતાની સાથે લઈ ગઈ હતી. પિતાને પુત્રીને મળવા દેવામાં આવતી ન હોવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પિતા પુત્રીની યોગ્ય સંભાળ રાખવા સક્ષમ હોવાથી બાળકીના હિતમાં તેની કસ્ટડી પિતાને સોંપવી જોઈએ તેવી દલીલ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ પત્ની તરફથી આપવામાં આવેલી કાનૂની નોટિસના જવાબમાં પતિના વર્તન અને દાંપત્યજીવનમાં વધેલા તણાવ અંગે અનેક આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.
પત્નીના પતિ સામે ચોંકાવનારા આરોપ
પત્નીના જણાવ્યા અનુસાર, જાન્યુઆરી 2025થી પતિ ચેટજીપીટીનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવા લાગ્યો હતો. રોજિંદી અને નાની-મોટી બાબતોમાં પણ તે વારંવાર આ કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા આધારિત સાધનની મદદ લેતો હતો.પત્નીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પતિ આ સાધનના ઉપયોગથી વિવિધ બાબતો અંગે પોતાની માન્યતાઓ ઘડવા લાગ્યો હતો. તેના કારણે પતિના વર્તન અને પત્ની સાથેના પરસ્પર સંબંધોમાં અસર પડી હતી તથા વૈવાહિક વિખવાદ વધ્યો હતો. પત્નીએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, દાંતની સારવાર દરમિયાન પતિને એક મહિલા તબીબ પ્રત્યે એકતરફી લાગણી થઈ હતી, અને તેણે તે મહિલા તબીબને પ્રેમભાવ દર્શાવતા પત્રો લખ્યા હતા. પત્નીના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે મે 2025માં પણ પતિના ચેટજીપીટીના વધુ પડતા ઉપયોગ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તેના વર્તનમાં સુધારો થયો નહોતો. પત્નીએ પતિના વર્તન, ઘરમાં થતા વિવાદો અને બાળકીના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને તેની સાથે રહેવાનો નિર્ણય લીધો હોવાની રજૂઆત કરી હતી.
સરકારી વકીલનું અવલોકન
સરકારી વકીલ એલ.બી.ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે સગીર બાળકીની કસ્ટડી નક્કી કરતી વખતે તેનું કલ્યાણ સર્વોપરી છે. માતા કે પિતાના વ્યક્તિગત અધિકાર કરતાં બાળકના હિતને પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે. માત્ર પિતા કસ્ટડી માગે છે એટલા માટે માતા પાસે રહેલી બાળકીની કસ્ટડીને ગેરકાયદેસર ગણાવી શકાય નહીં. અદાલતે સર્વોચ્ચ અદાલતના અગાઉના ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સગીર બાળકની કસ્ટડી મેળવવા માટે હેબિયસ કોર્પસ અરજીનો ઉપયોગ અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને, જ્યારે બાળકને ગેરકાયદેસર રીતે અટકાવી રાખવામાં આવ્યું હોવાનો પ્રશ્ન હોય, ત્યારે આ અસાધારણ ઉપાયનો આશરો લઈ શકાય છે.
આ સંદર્ભમાં હાઈકોર્ટનું વલણ
જો માતા-પિતા વચ્ચેના વિવાદમાં હકીકતોની વિસ્તૃત તપાસ જરૂરી હોય, તો પક્ષકારોએ સક્ષમ અદાલત સમક્ષ યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આ કેસમાં બાળકી તેની માતા સાથે રહે છે અને ઉપલબ્ધ સંજોગોમાં માતા પાસેની કસ્ટડીને ગેરકાયદેસર ગણાવી શકાય તેમ નથી. પતિ-પત્ની વચ્ચેના આક્ષેપો અને સામસામા દાવાઓની વિસ્તૃત તપાસ જરૂરી હોવાથી હાઈકોર્ટે હેબિયસ કોર્પસ અરજીના આધારે બાળકીની કસ્ટડીમાં ફેરફાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. મહત્વનું છે કે પતિના ચેટજીપીટીના વધુ પડતા ઉપયોગથી દાંપત્યજીવનમાં વિખવાદ વધ્યાના પત્નીના આક્ષેપો વચ્ચે પુત્રીની કસ્ટડી મેળવવા પિતાએ કરેલી હેબિયસ કોર્પસ અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રવેશ તબક્કે જ ફગાવી દીધી હતી.
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